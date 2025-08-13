100% hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn

Từ ngày 1/7-13/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận 1.178 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến.

Trong đó, lĩnh vực bảo trợ xã hội 227 hồ sơ; chứng thực 578 hồ sơ; hộ tịch 177 hồ sơ; hộ tịch - đăng ký thường trú - bảo trợ xã hội - người có công18 hồ sơ; hộ tịch - đăng ký thường trú - quản lý thu, sổ - thẻ 57 hồ sơ; thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 37 hồ sơ; đất đai 84 hồ sơ.

Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện đúng quy định. Cán bộ trung tâm tận tình hỗ trợ, tạo thuận lợi cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Trong kỳ đã giải quyết 1.075 hồ sơ, trong đó, trước hạn 925 hồ sơ, đúng hạn 150 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn; đang giải quyết trong hạn 103 hồ sơ; dừng xử lý 52 hồ sơ; có 48 hồ sơ rút.

Hoàng Hợp (UBND xã Liên Sơn)