12 loại trái cây sấy khô tốt nhất

Trái cây tươi là nguồn cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin và khoáng chất, đóng vai trò thiết yếu trong chế độ ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, trái cây sấy khô cũng có những lợi ích với sức khỏe.

Trái cây sấy khô, với vị ngọt đậm đà, là một lựa chọn thay thế trái cây tươi. Tuy nhiên, quá trình sấy khô làm mất nước, khiến trái cây sấy khô có mật độ calo cao hơn và có thể giảm một phần hàm lượng vitamin. Mặc dù vậy, chúng vẫn là một phần giá trị của chế độ ăn uống cân bằng. Dưới đây là những loại trái cây sấy khô tốt nhất cho sức khỏe bạn nên cân nhắc.

1. Các loại trái cây sấy khô tốt nhất cho sức khỏe

Trái cây sấy khô là một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Mơ khô

Mơ tươi rất giàu vitamin C và A, cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp hỗ trợ miễn dịch, làn da và mắt khỏe mạnh. Mặc dù mơ khô mất đi một phần vitamin C, chúng vẫn giữ lại nhiều dưỡng chất quan trọng khác.

Dinh dưỡng trong 1/2 cốc mơ khô:

Calo: 157

Carbohydrate: 40,7 g

Protein: 2,2 g

Chất xơ: 3,7 g

Đường: 34,7 g

Kali: 755 mg (16% DV)

Đồng: 0,22 mg (24% DV)

Vitamin A: 117 mcg (13% DV)

Vitamin E: 2,8 mg (18% DV)

Mận khô - loại trái cây sấy khô nhiều công dụng

Mận khô nổi tiếng với vai trò cải thiện sức khỏe tiêu hóa và xương. Chúng giàu chất xơ hoà tan và không hòa tan, giúp duy trì hoạt động đường ruột đều đặn. Vitamin K trong mận khô hỗ trợ hình thành và ngăn ngừa mất xương. Ngoài ra, mận khô còn cung cấp vitamin B6, cần thiết cho não bộ và hệ miễn dịch.

Dinh dưỡng trong 1/2 cốc mận khô:

Calo: 209

Carbohydrate: 55,5 g

Protein: 1,9 g

Chất xơ: 6,2 g

Đường: 33 g

Vitamin K: 52 mcg (43% DV)

Kali: 635 mg (13% DV)

Vitamin B6: 0,18 mg (10% DV)

Sung khô

Sung khô là món ăn vặt ngọt ngào, mềm dẻo và giàu dinh dưỡng. Chúng thường được dùng để hỗ trợ tiêu hóa nhờ tác dụng nhuận tràng. Sung khô cung cấp đáng kể các khoáng chất như canxi, kali và magie, hỗ trợ sức khỏe xương, tim mạch và cơ bắp.

Dinh dưỡng trong 1/2 cốc sung khô:

Calo: 125

Carbohydrate: 32 g

Protein: 1,7 g

Chất xơ: 1,9 g

Đường: 24 g

Magie: 34 mg (8% DV)

Canxi: 81 mg (6% DV)

Kali: 340 mg (7% DV)

Táo khô

Táo khô có thể không giàu dinh dưỡng như các loại trái cây sấy khô khác nhưng chúng thường có lượng calo thấp hơn. Chúng cung cấp một lượng đồng đáng kể, hỗ trợ hệ miễn dịch và hình thành hồng cầu.

Dinh dưỡng trong 1/2 cốc táo khô:

Calo: 104

Carbohydrate: 28,4 g

Protein: 0,4 g

Chất xơ: 3,7 g

Đường: 24,6 g

Đồng: 0,8 mg (9% DV)

Nam việt quất khô