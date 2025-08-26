17h 00’ ngày 26/8, xả tràn hồ Thanh Lanh

{title}
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PTDS - PCTT&TKCN) tỉnh, 10h ngày 26/8, mực nước hồ Thanh Lanh đã lên tới cao trình +76,67 và đang tiếp tục dâng lên.
Để chủ động trong công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 5, Ban Chỉ huy PTDS - PCTT&TKCN tỉnh lệnh cho Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo xả tràn nước hồ Thanh Lanh.
Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty TNHH MTV Thủy lợi Tam Đảo chủ động điều tiết lưu lượng xả, để đảm bảo an toàn hồ và nhu cầu nước cho sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân, hạn chế việc xả lũ gây ngập úng đến vùng hạ du.
Trong thời gian xả tràn từ 17h00’ ngày 26/8, các đơn vị chức năng triển khai lực lượng chốt chặn tại các ngầm, tràn qua đường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và các phương tiện giao thông qua tràn, ngầm.
Hiện, các đơn vị chức năng đã thông báo cho những địa phương vùng hạ du đập, vùng ảnh hưởng về tình hình điều tiết xả nước hồ để có phương án phòng tránh ngập úng và lập các chốt canh đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Trần Tỉnh
