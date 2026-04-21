23 đội tham gia Hội thi trưng bày “Mâm cỗ tri ân”

Nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026, ngày 21/4, tại Đình Cổ Tích, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hy Cương tổ chức Hội thi trưng bày “Mâm cỗ tri ân” với sự tham gia của 23 đội thi đến từ 23 khu dân cư trên địa bàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời tăng cường sự gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Các đội thi chuẩn bị trình bày “Mâm cỗ tri ân”.

Mỗi đội thi chuẩn bị một mâm cỗ với chủ đề tri ân, tham gia thi trình bày và thuyết trình. Các mâm cỗ được chuẩn bị công phu, bố cục hài hòa, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; phần thuyết trình ngắn gọn, rõ ý, gắn với đặc trưng văn hóa của từng khu dân cư, địa phương, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức hội thi, những nguyên liệu quen thuộc trong đời sống được chế biến thành các món ăn mang giá trị thẩm mỹ và văn hóa. Sự khéo léo, sáng tạo của các đội thi đã góp phần tái hiện sinh động nét đẹp ẩm thực truyền thống, thể hiện lòng thành kính, tri ân các Vua Hùng; đồng thời lan tỏa thông điệp về gìn giữ, kế thừa các giá trị tốt đẹp của quê hương qua nhiều thế hệ.

Lãnh đạo xã và Ban giám khảo đánh giá phần trình bày của các đội thi.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải A cho đội thi khu 5 Chu Hoá và 2 giải B, 3 giải C, cùng các giải Khuyến khích, giải phong cách cho các đội thi.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Hy Cương (áo xanh) trao giải A cho đội thi khu 5 Chu Hoá.

Lãnh đạo UBND xã Hy Cương trao giải B cho đội thi.

Thành công của hội thi không chỉ thể hiện ở chất lượng các mâm cỗ mà còn ở ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Anh Thơ