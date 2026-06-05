Điện lực Mai Châu xuyên đêm khắc phục sự cố sau giông lốc

Chiều tối ngày 4/6, trên địa bàn quản lý của Điện lực Mai Châu xảy ra mưa giông kèm lốc mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho hệ thống lưới điện. Ngay sau khi sự cố xảy ra, Điện lực Mai Châu đã huy động 100% cán bộ, nhân viên tham gia xử lý hiện trường, khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất.

Cán bộ, nhân viên Điện lực Mai Châu khẩn trương xử lý sự cố nhanh chóng cấp điện cho khách hàng.

Theo thống kê, nhiều cây xanh bị bật gốc, đổ vào đường dây điện làm đứt dây dẫn, gãy cột điện gây mất điện trên diện rộng tại nhiều khu vực. Cụ thể, lộ 471E19.6 mất điện 79 trạm biến áp, ảnh hưởng đến 7.736 khách hàng của các xã Mai Châu, Mai Hạ, Pà Cò; lộ 473E19.6 mất điện 26 trạm biến áp, ảnh hưởng đến 2.937 khách hàng của các xã Mai Châu, Mai Hạ; lộ 371 trạm cắt xóm Đoi mất điện 12 trạm biến áp, ảnh hưởng đến 645 khách hàng của xã Tân Mai.

Điện lực Mai Châu đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai và sự cố lưới điện, huy động 100% nhân lực toàn đơn vị, tập trung phương tiện và vật tư dự phòng triển khai công tác khắc phục. Các tổ công tác được phân công đến từng khu vực để kiểm tra hiện trường, xác định nguyên nhân và mức độ hư hỏng, đồng thời tổ chức xử lý ngay các điểm sự cố nhằm rút ngắn thời gian mất điện cho khách hàng.

Cán bộ, nhân viên Điện lực Mai Châu khắc phục khó khăn về thời tiết nhanh chóng xử lý sự cố.

Do phạm vi ảnh hưởng rộng, nhiều cây xanh gãy đổ vào đường dây, một số vị trí cột điện bị nghiêng do sụt lún, gãy, dây dẫn bị đứt nên công tác khắc phục gặp không ít khó khăn.

Để nhanh chóng khôi phục cấp điện, đơn vị đã thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên xử lý các điểm sự cố có thể khắc phục nhanh nhất trước, từ đó đóng điện trở lại cho số lượng khách hàng lớn nhất trong thời gian ngắn nhất. Song song với đó, các tổ công tác tiếp tục tập trung xử lý những vị trí hư hỏng phức tạp, cần thay thế thiết bị hoặc dựng lại cột điện.

Cây xanh gãy đổ gây ảnh hưởng đến hệ thống lưới điện.

Đến khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5/6, Điện lực Mai Châu đã khôi phục cấp điện cho phần lớn khách hàng bị ảnh hưởng. Hiện nay, Điện lực Mai Châu đang tiếp tục tập trung lực lượng, phương tiện và vật tư để đẩy nhanh tiến độ khắc phục các điểm sự cố còn lại, phấn đấu hoàn thành cấp điện trở lại cho 100% khách hàng trong ngày 5/6.

Thu Hà - Phạm Tân