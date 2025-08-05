3 món ăn tốt cho người bị trào ngược dạ dày - thực quản

Người bị trào ngược dạ dày - thực quản cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống để giảm các triệu chứng khó chịu. Không chỉ lưu ý cách ăn mà việc lựa chọn các món ăn cũng rất quan trọng.

1. Cách ăn uống giúp kiểm soát triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản

Trào ngược dạ dày- thực quản là tình trạng dịch và thức ăn trong dạ dày trào ngược lên vùng thực quản, họng, thậm chí là miệng và gây ra các triệu chứng khó chịu như: ợ nóng, ợ chua, buồn nôn, đau tức, nóng rát ngực, viêm họng...

Việc áp dụng các thay đổi trong chế độ ăn uống và thói quen sinh hoạt là một phần quan trọng trong điều trị trào ngược dạ dày - thực quản. Cách ăn uống phù hợp có thể giúp giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của các cơn ợ nóng, ợ chua, buồn nôn và các khó chịu khác.

Việc lựa chọn thực phẩm không phù hợp làm tăng triệu chứng trào ngược dạ dày - thực quản.

Người bị trào ngược dạ dày cần lưu ý không ăn quá no, nên chia nhỏ bữa ăn. Thay vì ăn 3 bữa lớn nên chia thành 5-6 bữa nhỏ trong ngày. Điều này giúp dạ dày không bị quá tải và giảm áp lực lên cơ vòng thực quản.

Cần ăn chậm và nhai kỹ. Ăn nhanh nuốt vội có thể khiến chúng ta nuốt nhiều không khí, gây đầy hơi và áp lực lên dạ dày.

Tránh ăn trước khi ngủ: Nên ăn xong ít nhất 2-3 giờ trước khi đi ngủ. Việc nằm xuống ngay sau khi ăn có thể khiến acid dạ dày dễ dàng trào ngược lên thực quản.

Cần hạn chế các món ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ, thực phẩm có tính acid như: cam, chanh, quýt, bưởi, cà chua (sốt cà chua và các sản phẩm từ cà chua)...

Hạn chế ăn đồ lỏng. Không nên uống quá nhiều nước mỗi lần. Tránh đồ uống có gas, cà phê, rượu...

Theo dõi những thực phẩm và đồ uống nào gây trào ngược hoặc làm trầm trọng thêm triệu chứng để điều chỉnh lựa chọn thực phẩm phù hợp.

Theo ThS.BS. Lê Thị Hải, nguyên Giám đốc Trung tâm Khám, tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, nguyên nhân gây trào ngược dạ dày - thực quản thường do lượng dịch vị acid tiết ra quá nhiều. Vì vậy trong chế độ ăn cần ăn các thực phẩm ít gây tăng tiết dịch vị, thực phẩm có thể thấm hút bớt dịch vị dạ dày như: yến mạch, bánh mì nguyên cám, lòng trắng trứng, mật ong, gừng, sữa chua ít béo... Nên chế biến đồ ăn bằng cách luộc, hấp thay vì chiên, xào...

2. Một số món ăn tốt cho người bị trào ngược dạ dày - thực quản

Cháo yến mạch

Cháo yến mạch là một món ăn dùng trong bữa sáng hoặc bữa phụ lý tưởng cho người bị trào ngược dạ dày - thực quản, giúp cung cấp năng lượng và dưỡng chất mà không gây kích ứng dạ dày.

Yến mạch chứa nhiều chất xơ hòa tan beta-glucan. Chất xơ này có khả năng hấp thụ acid dư thừa trong dạ dày, giúp làm dịu niêm mạc thực quản bị kích thích do trào ngược. Nó cũng tạo thành một lớp gel bao bọc niêm mạc dạ dày.

Cháo yến mạch mềm, mịn khi nấu chín rất dễ tiêu hóa giúp giảm gánh nặng cho dạ dày, không làm tăng áp lực lên cơ vòng thực quản dưới, từ đó giảm nguy cơ trào ngược. Nên ăn cháo yến mạch nấu chín mềm, ăn khi còn ấm để dễ tiêu hóa.

Sữa chua tách béo

Mặc dù sữa giàu chất béo thường gây trào ngược nhưng người bị trào ngược dạ dày - thực quản vẫn có thể dung nạp được sữa chua ít béo và không béo, không đường.

Sữa chua ít béo chứa lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa và giảm đầy bụng. Kết cấu mềm mịn của sữa chua làm dịu niêm mạc thực quản đang bị kích ứng.

Người bệnh nên ăn sữa chua sau bữa chính từ 30- 60 phút. Có thể ăn trực tiếp hoặc kết hợp với chuối, táo ngọt, yến mạch để tăng cường dinh dưỡng và chất xơ. Hạn chế kết hợp với một số loại trái cây có tính acid cao như cam, chanh, kiwi...

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám là món ăn tốt cho sức khỏe vì nó được làm từ bột mì nguyên cám vẫn giữ lại được lớp vỏ cám và mầm của hạt lúa mì nên rất giàu dưỡng chất như chất xơ, vi chất dinh dưỡng và chất chống ôxy hoá.

Bánh mì nguyên cám giàu tinh bột tốt, khi ăn nó có tác dụng như một miếng bọt biển hấp thụ lượng acid dư thừa trong dạ dày mang lại cảm giác dễ chịu. Chất xơ trong bánh mì nguyên cám cũng hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Nên chọn loại bánh mì mềm, không quá cứng để tránh gây kích ứng niêm mạc thực quản, dạ dày khi nhai và nuốt. Tránh các loại bánh mì có nhiều đường, bơ sữa hoặc chất béo bởi những thành phần này có thể làm tăng tiết acid gây khó chịu.

Nguồn suckhoedoisong.vn