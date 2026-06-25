3 nguyên tắc uống nước giúp cơ thể không mất nước ngày nắng nóng

Những ngày nắng nóng, do thời tiết oi bức và lượng mồ hôi tiết ra nhiều, nếu không có thói quen uống nước thường xuyên, cơ thể dễ mất nước, gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Cơ thể cần đủ nước để thực hiện quá trình hydrat hóa - tức là bổ sung các phân tử nước vào các hợp chất hữu cơ. Khi uống nước đủ, các phản ứng hydrat hóa này sẽ diễn ra thuận lợi hơn, giúp bù đắp kịp thời lượng chất lỏng cho các cơ quan bên trong.

Để bảo vệ sức khỏe trong những ngày hè nắng nóng, mọi người cần xây dựng và duy trì một thói quen uống nước đúng cách.

1. Cách cung cấp đủ nước cho cơ thể mỗi ngày

Khá nhiều người hiện nay vẫn giữ thói quen chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên mọi người nên uống nước trước khi cơ thể phát ra tín hiệu khát. Bởi vì khi bạn bắt đầu cảm thấy khát, điều đó đồng nghĩa với việc cơ thể đã bị thiếu nước từ trước đó khá lâu.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam, để đảm bảo cơ thể không bị thiếu nước, chúng ta hãy uống nước trước khi thấy khát bởi nếu cơ thể có cảm giác khát thì khi đó, cơ thể đã bị thiếu nước. Bởi vậy, phải luôn duy trì thói quen thường xuyên uống nước.

Nên duy trì thói quen uống nước để ngăn ngừa mất nước trong những ngày nắng nóng.

Để việc bù nước đạt hiệu quả cao nhất, nên áp dụng 3 nguyên tắc quan trọng dưới đây:

Uống từng ngụm rải rác trong ngày: Nhấm nháp nước đều đặn suốt cả ngày là cách tốt nhất để tế bào hấp thụ nước từ từ.

Lượng nước tối ưu khi cần bù nhanh: Với những trường hợp tập luyện thể dục hoặc vận động mạnh làm mất nhiều mồ hôi, lượng nước khuyến nghị tối ưu để uống trong một lần là 400 ml. Lượng nước này giúp quá trình hydrat hóa diễn ra nhanh chóng mà không gây quá tải cho hệ tuần hoàn.

Ưu tiên nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng: Giữa thời tiết nóng nực, các loại đồ uống mát lạnh thường là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Tuy nhiên, nước ấm hoặc nước ở nhiệt độ phòng mới thực sự tốt cho cơ thể.

Uống nước quá lạnh sẽ làm cho các vi mạch máu trong dạ dày và ruột co thắt lại, khiến niêm mạc bị thiếu máu, làm giảm chức năng tiêu hóa và giảm khả năng sát khuẩn của đường ruột. Khi uống nước ấm, các đơn phân tử nước sẽ dễ dàng thẩm thấu vào tế bào để bổ sung lượng nước đã mất, giúp nhanh hết cảm giác khát hơn.

2. Một vài mẹo duy trì thói quen uống nước

Cách đơn giản nhất để đảm bảo cơ thể không bị thiếu nước là luôn mang theo một chai nước bên mình mọi lúc mọi nơi, giúp cấp nước tiện lợi ngay cả khi đang ngồi làm việc hay ở ngoài đường.

Để khỏi quên, hãy gắn việc uống nước vào các thời điểm cố định trong ngày để tạo thành phản xạ tự nhiên:

Ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng: Uống ngay một ly nước ấm sau khi thức dậy sẽ giúp bù lại lượng nước đã mất trong đêm, kích thích quá trình trao đổi chất, làm sạch ruột và mang lại cảm giác sảng khoái cho ngày mới.

Trước các bữa ăn chính: Hãy tập thói quen uống một cốc nước khoảng 30 phút trước mỗi bữa ăn để đảm bảo bạn luôn nạp vào cơ thể ít nhất 3 ly nước mỗi ngày. Nước uống trước bữa ăn hỗ trợ rất tốt cho việc tiêu hóa và giúp cơ thể đào thải độc tố ra ngoài dễ dàng hơn.

Không nên uống nước liên tục: Hãy tập thói quen uống nước thường xuyên trong ngày, mỗi lần một lượng nhỏ (khoảng 150 - 200 ml), thay vì uống một lượng lớn cùng lúc.

Theo TS.BS Trương Hồng Sơn, người bình thường cần uống lượng nước là 40 ml/1kg cân nặng/ ngày. Ví dụ, người khoảng 60 kg thì lượng nước một ngày cần bổ sung là 2 - 2,4 lít. Tuy nhiên, một số người có bệnh sẽ bổ sung nước theo hướng dẫn của bác sĩ.

Một số bệnh lý như sốt, tiêu chảy, nôn mửa khiến cơ thể mất nước nhanh chóng, cần bổ sung nước thường xuyên hơn. Bạn cũng có thể bù nước cho cơ thể thông qua các bữa ăn hằng ngày. Ví dụ, việc tăng cường các loại rau xanh và trái cây tươi sẽ giúp cơ thể bổ sung một lượng nước tự nhiên rất lớn.

Theo suckhoedoisong.vn