3 nhóm thực phẩm hỗ trợ ngăn ngừa ung thư đại tràng

Chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ phát triển các loại ung thư, trong đó có ung thư đại tràng. Vậy có thực phẩm nào giúp hỗ trợ ngăn ngừa căn bệnh này không?
1. Dinh dưỡng không lành mạnh và nguy cơ ung thư đại tràng
Có nhiều yếu tố nguy cơ gây ung thư đại tràng và chế độ dinh dưỡng là một yếu tố quan trọng. Các chuyên gia y tế nhận định rằng, một chế độ ăn uống không lành mạnh có thể gây ra viêm hệ thống và kháng insulin. Cả hai yếu tố này đều tạo ra một môi trường thuận lợi cho sự phát triển và tăng trưởng của tế bào ung thư.
Đồng thời, chế độ ăn uống kém còn dễ làm thay đổi hệ vi sinh đường ruột, vốn đóng vai trò trọng yếu trong việc duy trì sức khỏe đại tràng và hệ miễn dịch. Sự mất cân bằng của hệ vi sinh vật này có thể thúc đẩy quá trình viêm và tăng nguy cơ ung thư.
Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ cho biết, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một số yếu tố nguy cơ có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại tràng, trong đó có chế độ ăn uống.
Chế độ ăn nhiều thịt đỏ (như thịt bò, thịt lợn, thịt cừu hoặc gan) và thịt chế biến sẵn (như xúc xích và một số loại thịt nguội) trong thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Nấu thịt ở nhiệt độ rất cao (chiên, nướng hoặc nướng vỉ) sẽ tạo ra các hóa chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư.
Việc thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt; hạn chế hoặc tránh thịt đỏ, thịt chế biến và đồ uống có đường có thể làm giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.
Theo ThS.BS. Trần Đức Cảnh, Bệnh viện K Trung ương, để phòng ngừa ung thư đại tràng, chúng ta cần thay đổi lối sống khoa học hơn bằng cách: Tập luyện thể dục thể thao thường xuyên; Ăn uống lành mạnh, bổ sung nhiều rau xanh, chất xơ, hoa quả vào thực đơn hàng ngày; Hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn cay nóng, đồ ăn muối chua, nhiều gia vị, đồ chế biến sẵn...
2. Một số thực phẩm giúp hỗ trợ ngăn ngừa ung thư đại tràng
Rau và trái cây
Thực phẩm giàu chất xơ như trái cây, rau quả thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn đường ruột có lợi và làm giảm viêm. Sự phát triển của những vi khuẩn này giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả hơn.
Ngoài ra, chất xơ còn giúp giảm viêm trong đường ruột. Viêm mạn tính được biết đến là một yếu tố nguy cơ gây ung thư và việc giảm viêm góp phần bảo vệ cơ thể khỏi sự phát triển của các tế bào ung thư.
Nhờ những tác động tích cực này, việc bổ sung đầy đủ trái cây và rau quả vào chế độ ăn uống hằng ngày là một cách hiệu quả để thúc đẩy sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng.
Ngũ cốc nguyên hạt
Các loại ngũ cốc nguyên hạt như: yến mạch, gạo lứt, lúa mạch, kiều mạch, bánh mì nguyên cám... chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng mà ngũ cốc tinh chế đã bị loại bỏ. Nhóm thực phẩm này là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào bao gồm cả chất xơ hòa tan và không hòa tan.
Ngũ cốc nguyên hạt cũng chứa nhiều chất chống ô xy hoá và các hợp chất thực vật có khả năng chống lại các gốc tự do, giảm tổn thương tế bào DNA và giảm nguy cơ tế bào đột biến do bị hư hại và trở thành ung thư.
Thực phẩm chứa lợi khuẩn
Sữa chua là thực phẩm chứa lợi khuẩn phổ biến nhất được chứng minh hỗ trợ ngăn ngừa ung thư đại tràng. Một trong những thành phần tốt nhất của sữa chua là sự hiện diện của vi khuẩn sống. Những chế phẩm sinh học này thúc đẩy phát triển các vi khuẩn tốt trong đường ruột giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn và cải thiện tiêu hóa.
Một nghiên cứu gần đây do Tiến sĩ, bác sĩ Shuji Ogino, Trưởng Khoa Dịch tễ học bệnh lý phân tử tại Bệnh viện Brigham and Women ở Boston và các đồng nghiệp đã phát hiện ra, sữa chua ngoài ích lợi cho hệ vi sinh vật đường ruột còn có thể giúp bảo vệ cơ thể chống lại bệnh ung thư đại tràng, ăn ít nhất hai khẩu phần sữa chua mỗi tuần có liên quan đến tỷ lệ thấp hơn của ung thư đại tràng.
Mặc dù nghiên cứu không phân biệt kết quả theo loại sữa chua tiêu thụ nhưng Tiến sĩ Ogino lưu ý, sữa chua nguyên chất có nhiều khả năng có ảnh hưởng tích cực hơn so với các sản phẩm có thêm đường.
TS (biên soạn) (Theo suckhoedoisong.vn)
