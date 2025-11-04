30 học viên tập huấn nâng cao cho giảng viên TOT – IPM lên TOT - IPHM

{title}
Sáng 4/11, Trung tâm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phía Bắc thuộc Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh tổ chức khóa Tập huấn nâng cao cho giảng viên TOT-IPM lên TOT - IPHM tại tỉnh Phú Thọ. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh.
Đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn.
Tham gia tập huấn có 30 học viên là cán bộ của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. Học viên được tập huấn các nội dung: Kiến thức, nguyên tắc của IPHM, IPM, các biện pháp kỹ thuật của IPM, IPHM; biện pháp đấu tranh sinh học; giống khỏe; sức khỏe đất và dinh dưỡng cho cây trồng; nông nghiệp sinh thái; sinh thái đất, biện pháp cải tạo đất; quản lý cỏ dại bền vững; phân bón; bảo vệ môi trường; giảm phát thải nhà kính và ứng phó biến đổi khí hậu; các văn bản quy phạm pháp luật và hệ thống quản lý về thuốc BVTV, thuốc BVTV thế hệ mới, thuốc sinh học; các kỹ năng huấn luyện...
Các học viên tham gia khóa Tập huấn nâng cao cho giảng viên TOT-IPM lên TOT-IPHM.
Khóa tập huấn nâng cao cho giảng viên TOT - IPM lên TOT - IPHM nhằm bổ sung các kiến thức về quản lý sức khỏe cây trồng cho các giảng viên TOT – IPM để các giảng viên có đủ điều kiện trở thành các giảng viên TOT- IPHM. Qua đó tạo nguồn giảng viên IPHM để đào tạo tổ chức các lớp huấn luyện cho đồng nghiệp và nông dân về quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp IPHM áp dụng vào thực tiễn sản xuất tại các địa phương.
Hoàng Hương
