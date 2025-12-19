Đa dạng các mô hình phát triển kinh tế ở xã Liên Minh

Xã Liên Minh là đơn vị hành chính mới của tỉnh Phú Thọ, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Lương Lỗ, Đỗ Sơn và Đỗ Xuyên. Sau sáp nhập, xã có diện tích hơn 20,9km2, dân số trên 23.400 người, sinh sống tại 18 khu dân cư. Với vị trí thuận lợi, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và tinh thần đoàn kết, đổi mới, xã Liên Minh đang từng bước phát huy thế mạnh, đa dạng hóa các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Liên Minh có hệ thống giao thông khá thuận lợi, nằm gần tuyến quốc lộ 2D và các trục giao thông liên khu vực, tạo điều kiện kết nối với trung tâm các xã, phường lân cận. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ đã thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành dịch vụ. Bên cạnh đó, địa phương còn hội tụ nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của 3 xã cũ, với các di tích lịch sử và lễ hội dân gian phong phú, góp phần tạo nền tảng cho phát triển kinh tế gắn với văn hóa và du lịch.

Bà con nông dân xã Liên Minh nuôi ếch để phát triển kinh tế hộ gia đình.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, xã tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng hàng hóa, bền vững, triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp. Nhiều mô hình cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng kiểu mẫu được xây dựng; sản xuất liên kết theo chuỗi từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm được đẩy mạnh. Địa phương chú trọng đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, đặc biệt là giống lúa JO2, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, trên địa bàn xã có một sản phẩm đạt OCOP 3 sao và 10 sản phẩm OCOP 4 sao. Trong đó, sản phẩm gân bò muối rau tiến vua đạt OCOP 3 sao; các sản phẩm Gương tròn âm dương hòa hợp, Bộ bình song hạc Đằng Vân cùng 8 sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Hợp tác xã mây tre đan Đỗ Xuyên đạt OCOP 4 sao, từng bước khẳng định thương hiệu trên thị trường.

Mô hình gân bò muối rau tiến vua của anh Đặng Văn Kiên và chị Nguyễn Thị Kim Dung, khu 6 Lương Lỗ là điển hình trong phát triển kinh tế tại địa phương.

Tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ gia đình là mô hình gân bò muối rau tiến vua của anh Đặng Văn Kiên và chị Nguyễn Thị Kim Dung, khu 6 Lương Lỗ. Bắt đầu từ năm 2019 với quy mô nhỏ, chủ yếu làm để sử dụng và bán cho người thân quen, đến nay cơ sở đã mở rộng sản xuất, cung cấp sản phẩm cho nhiều nhà hàng, quán ăn trong và ngoài địa phương.

Trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất từ 200-500 hộp sản phẩm, áp dụng cơ giới hóa trong sơ chế, bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm. Ngoài gân bò muối, cơ sở còn phát triển các sản phẩm như chân giò ủ muối, gà ủ muối, tai cuốn lưỡi, các loại sốt và nước chấm, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá là hướng đi sắp tới tại xã Liên Minh

Song song với trồng lúa và phát triển sản phẩm OCOP, xã Liên Minh tích cực mở rộng ngành nghề, đưa các giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như cà chua ghép, dưa chuột, ớt ngọt xuất khẩu. Công tác đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân được chú trọng. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai chủ động, hiệu quả; quản lý vật tư nông nghiệp được tăng cường, góp phần bảo vệ sản xuất và môi trường.

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được duy trì và nâng cao. Các xã cũ Đỗ Xuyên, Lương Lỗ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016; xã Đỗ Sơn đạt chuẩn năm 2018. Hằng năm, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề để giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, huy động nguồn lực xây dựng 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

Lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có bước tăng trưởng khá. Trên địa bàn xã hiện có hơn 15 doanh nghiệp, nhà máy, xưởng sản xuất hoạt động trong Cụm công nghiệp phía Nam huyện và các khu vực lân cận, tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động. Hệ thống thương mại - dịch vụ phát triển mạnh với các chợ truyền thống Lương Lỗ, Đỗ Xuyên và hơn 215 cơ sở kinh doanh, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và trao đổi hàng hóa của Nhân dân.

Đồng chí Trần Thanh Tuấn - Phó Bí thư Đảng uỷ xã Liên Minh cho biết: Trong thời gian tới, Đảng bộ xã xác định tiếp tục định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng bền vững; đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng thương hiệu làng nghề thủ công mỹ nghệ mây tre đan.

Đồng thời, địa phương chú trọng thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hiện hiệu quả các chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Vĩnh Hà