4 mẹo hay khi ăn hạt chia giúp giảm táo bón hiệu quả

Nếu cần tìm một phương pháp tự nhiên để cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa thì hạt chia có thể hữu ích. Ăn hạt chia giúp giảm táo bón hiệu quả nếu chúng ta biết cách sử dụng.

1. Hạt chia giúp giảm táo bón như thế nào?

Vì là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào nên ăn hạt chia giúp điều hòa nhu động ruột và hỗ trợ tiêu hóa. Một số nghiên cứu ban đầu cho thấy, hạt chia có lợi đối với sức khỏe đường ruột, hệ vi khuẩn đường ruột và khả năng hấp thụ.

Hạt chia hỗ trợ nhu động ruột đều đặn nhờ hàm lượng chất xơ cao và khả năng hấp thụ nước tốt. Loại hạt này giúp giảm táo bón đáng kể bằng cách làm mềm phân và đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể.

Hạt chia chứa khoảng 10 g chất xơ trên mỗi khẩu phần khoảng 28 g. Chất xơ rất quan trọng đối với sức khỏe và nhu động ruột đều đặn.

Hạt chia chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, mỗi loại đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa.

Chất xơ không hòa tan giúp loại bỏ chất thải khi đi qua đường tiêu hóa. Chất xơ hòa tan giúp tăng khối lượng phân và kích thích nhu động ruột.

Hạt chia hấp thụ lượng chất lỏng gấp 10 đến 12 lần trọng lượng của chúng giúp giữ ẩm cho đại tràng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi tiêu dễ dàng hơn.

Hạt chia giàu chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột và giảm táo bón.

2. Mẹo hay khi ăn hạt chia để hỗ trợ tiêu hóa và giảm táo bón

Ngâm hạt chia

Khi ngâm hạt chia chúng sẽ tạo thành một chất giống như gel gọi là chất nhầy. Lớp màng dạng gel từ hạt chia giúp làm mềm phân thúc đẩy đi ngoài dễ dàng hơn. Đặc tính này khiến hạt chia trở thành một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên tốt cho người bị táo bón.

Nên ngâm hạt chia trong chất lỏng ít nhất 15 phút trước khi ăn và tỷ lệ hạt - chất lỏng được khuyến nghị là 1:9.

Thử các loại nước hạt chia

Trộn hạt chia với nước ấm, thêm một chút nước chanh, nước trái cây để có một thức uống bổ dưỡng tốt cho hệ tiêu hóa.

Nước hạt chia ấm: Pha 01 muỗng cà phê hạt chia vào 300 ml nước ấm, đợi 15 phút cho hạt nở hoàn toàn là uống được.

Nước chanh hạt chia: Kết hợp hạt chia với một ít nước cốt chanh giúp thanh lọc đường ruột.

Nước ép trái cây hạt chia: Ngâm hạt chia trong nước ép táo, cam hoặc dứa. Các enzyme tự nhiên từ trái cây phối hợp với chất xơ của hạt chia giúp tăng tác dụng nhuận tràng.

Xay nhuyễn hạt chia

Việc xay nhuyễn hạt chia mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng hơn và giúp tăng khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Có thể xay chung hạt chia với các loại quả nhuận tràng như đu đủ, bơ hoặc thanh long. Hoặc xay hạt chia rồi rắc lên sữa chua rất tốt cho sức khỏe đường ruột.

Trộn hạt chia vào các món ăn khác

Thêm hạt chia vào sinh tố trái cây, bột yến mạch hoặc sữa chua giúp món ăn thơm ngon và giàu dinh dưỡng hơn. Trộn hạt chia vào các món salad hoa quả hoặc ngũ cốc ăn sáng giúp tăng chất xơ và vitamin cho món ăn. Thêm hạt chia vào cháo yến mạch hoặc súp rau củ sau khi nấu chín. Hạt chia sẽ hút nước từ món ăn, tạo độ sệt và giúp làm mềm phân.

Trộn hạt chia vào sinh tố trái cây hoặc sữa chua giúp món ăn thơm ngon và giàu dinh dưỡng hơn.

3. Lưu ý khi ăn hạt chia cho người bị táo bón

Đối với người mới sử dụng hạt chia hãy bắt đầu với một lượng nhỏ và tăng dần để giảm thiểu các tác dụng phụ như đầy hơi hoặc chướng bụng. Uống đủ nước để tối đa hóa lợi ích tiêu hóa của hạt chia.

Lưu ý: Ăn hạt chia một lần sẽ không ngay lập tức giải quyết được chứng táo bón. Nó sẽ phát huy tác dụng tốt nhất trong việc hỗ trợ sức khỏe đường ruột và điều hòa nhu động ruột khi được ăn thường xuyên cùng với các thực phẩm lành mạnh khác chứa chất xơ.

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), một khẩu phần 1 ounce (28 g) hạt chia chứa: 138 calo, 8,7 g chất béo, 9,75 g chất xơ, 4,68 g protein,179 mg canxi, 95 mg magie, 115 mg kali, 13,9 mcg folate (vitamin B9), 6,72 g chất béo không bão hòa đa (omega-3 và omega-6). Hạt chia cũng chứa một lượng nhỏ các chất dinh dưỡng khác bao gồm vitamin A, đồng và vitamin E.

Theo suckhoedoisong.vn