4 nhóm thực phẩm “vàng” giúp ngừa ung thư đại trực tràng

Bổ sung chất xơ, chất chống oxy hóa, gia vị tự nhiên, canxi và vitamin D giúp cải thiện lối sống, phòng ngừa ung thư đại trực tràng hiệu quả.

Ung thư đại trực tràng từ lâu đã là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao. Sau khi thức ăn được tiêu hóa, các chất cặn bã sẽ đi vào đại tràng và hình thành phân. Nếu bạn bị táo bón kéo dài hoặc đại tiện không thông suốt, chất thải lưu lại trong đường ruột quá lâu có thể liên tục kích ứng niêm mạc ruột. Tình trạng này làm tăng nguy cơ biến đổi bệnh lý ở tế bào, từ đó dẫn đến ung thư đại trực tràng.

Do đó, việc duy trì hệ đường ruột khỏe mạnh và đảm bảo hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru là chìa khóa cốt lõi để phòng bệnh. Hãy đặc biệt cảnh giác nếu cơ thể xuất hiện các dấu hiệu sau:

• Đi ngoài ra máu: Xuất hiện máu trong phân.

• Rối loạn đại tiện kéo dài: Táo bón hoặc tiêu chảy liên tục không rõ nguyên nhân.

• Thường xuyên đầy bụng: Cảm giác chướng bụng xảy ra thường.

• Đau quặn bụng: Thường xuyên đau quặn hoặc có cảm giác khó chịu ở vùng bụng.

• Sụt cân bất thường: Trọng lượng cơ thể giảm nhanh mà không rõ lý do.

• Dấu hiệu thiếu máu: Cơ thể mệt mỏi, tay chân lạnh, tim đập nhanh, khó thở và sắc mặt tái nhợt.

Đáng chú ý, thói quen ăn uống và lối sống được các chuyên gia đánh giá là có mối liên hệ mật thiết với nguy cơ khởi phát căn bệnh này. Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm “vàng” giúp phòng ngừa bệnh:

Thực phẩm giàu chất xơ

Chất xơ có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, làm mềm phân, từ đó rút ngắn thời gian tiếp xúc giữa các chất gây ung thư và thành ruột, đồng thời hỗ trợ đào thải chất thải ra khỏi cơ thể hiệu quả.

Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung trên 35g chất xơ mỗi ngày với các loại rong biển, khoai lang, táo, thạch nưa (khoai konjac)...

Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung trên 35g chất xơ mỗi ngày với các loại rong biển, khoai lang, táo, thạch nưa (khoai konjac)... để ngừa ung thư. Ảnh: Bùi Thủy

Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa

Việt quất, trà xanh, cà chua, cải bó xôi (rau chân vịt) được gợi ý là giàu các chất chống oxy hóa, giúp trung hòa gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch và giảm thiểu nguy cơ tổn thương tế bào.

Các loại gia vị tự nhiên

Một số loại gia vị tự nhiên như tỏi, nghệ, ớt, bạc hà sở hữu đặc tính kháng viêm mạnh mẽ và hỗ trợ cải thiện chức năng tiêu hóa hiệu quả. Trong đó, hoạt chất allicin trong tỏi và curcumin trong nghệ được chứng minh là có khả năng bảo vệ và duy trì sức khỏe đường ruột rất tốt.

Thực phẩm giàu canxi và vitamin D

Các nghiên cứu khoa học cho thấy, nhóm người có lượng hấp thụ canxi cao nhất có thể giảm tới 45% nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Đặc biệt, những người tiêu thụ nhiều sản phẩm từ sữa có thể giảm đến 69% nguy cơ mắc ung thư trực tràng.

Cải xoăn, cá mồi, sữa tươi, sữa chua là những thực phẩm giàu canxi và vitamin D được khuyên dùng để phòng ngừa ung thư đại trực tràng.

Bên cạnh một chế độ ăn uống cân bằng, mỗi người cần duy trì thói quen tập thể dục đều đặn, uống đủ nước, tránh để tình trạng táo bón kéo dài và chủ động tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ. Đặc biệt, những người trên 40 tuổi, người có tiền sử gia đình mắc bệnh, hoặc người có chế độ ăn nhiều dầu mỡ, nhiều thịt cần nâng cao cảnh giác tối đa để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Theo vnexpress.net