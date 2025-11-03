4 trái cây ít đường tốt cho tuyến giáp

{title}
{publish}
{head}
Táo, lê, mận, trái cây họ cam quýt ít đường, giàu chất xơ pectin, hỗ trợ giải độc tự nhiên và có thể ngăn ngừa rối loạn chức năng tuyến giáp.
Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các gốc tự do, từ đó bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương thêm.
Một trái cam có thể cung cấp khoảng 50-75% lượng vitamin C cần thiết, có thể trung hòa các gốc tự do gây viêm trong toàn bộ cơ thể, bao gồm cả tuyến giáp. Chất chống oxy hóa này có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát lượng đường trong máu và cholesterol, ngăn ngừa tổn thương da.
Tuy nhiên, người mắc bệnh Hashimoto (một bệnh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công các tế bào tuyến giáp, dẫn đến giảm sản xuất hormone) nên hạn chế ăn cam. Bởi cam có thể gây viêm tuyến giáp và làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone.
Trái cây mọng nước như việt quất, dâu tây, mâm xôi, kỷ tử và nam việt quất rất tốt cho sức khỏe tuyến giáp nhờ hàm lượng vitamin C cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tuyến giáp khỏi stress oxy hóa gây tổn thương tế bào và suy giảm chức năng tuyến giáp.
Các độc tố như chất bảo quản, phụ gia thực phẩm, chất ô nhiễm, lạm dụng thuốc đều ảnh hưởng tiêu cực đến tuyến giáp. Trái cây mọng nước, có khả năng chống lại các gốc tự do và độc tố. Bạn có thể ăn chúng sau bữa sáng hoặc thêm vào sữa chua như món tráng miệng, làm sinh tố giúp giảm các triệu chứng suy giáp.
Táo giàu pectin, thúc đẩy loại bỏ độc tố, bao gồm cả thủy ngân, ra khỏi cơ thể. Thủy ngân là một trong những kim loại có liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp. Ăn một trái táo mỗi ngày sau bữa sáng hoặc trước bữa trưa góp phần bảo vệ tuyến giáp khỏi tác hại của các gốc tự do. Trái cây này chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol, lượng đường trong máu và béo phì.
Trái bơ ít đường, giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh, chất xơ... có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp.
Các chất chống oxy hóa trong bơ giúp chống lại stress oxy hóa, trong khi chất béo lành mạnh và chất xơ góp phần cân bằng chức năng tuyến giáp, có lợi cho sức khỏe tổng thể. Trái bơ cũng chứa kali duy trì cân bằng điện giải, và vitamin B cần thiết cho các quá trình trao đổi chất do tuyến giáp điều chỉnh.
Nguồn vnexpress.net
Việc chuẩn bị một trong những loại đồ uống nóng này không chỉ là một cách giữ ấm cơ thể, mà còn là một cách để bạn và gia đình cùng nhau thư giãn, tận hưởng hương vị mùa đông.
baophutho.vn Trong những năm qua, ngành Y tế tỉnh đã có những bước tiến quan trọng, ghi dấu đậm nét bằng việc triển khai thành công nhiều kỹ thuật y khoa...
Bổ sung húng quế vào chế độ ăn uống mùa đông có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là 4 lý do nên thêm lá hung quế vào chế độ ăn khi thời tiết lạnh.
Mật ong chanh gừng, một sự kết hợp đơn giản từ ba nguyên liệu quen thuộc trong bếp, lại tạo nên một thức uống dân gian rất tốt cho sức khỏe.
Hỗn hợp mật ong chanh gừng từ lâu đã được xem là một phương thuốc tự nhiên, giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa và giảm triệu chứng cảm cúm. Tuy nhiên, một trong...
Thiếu máu là một tình trạng sức khỏe phổ biến nhưng thường bị bỏ qua. Khi thiếu máu, các cơ quan không nhận đủ oxy, dẫn đến hàng loạt các triệu chứng ảnh hưởng nghiêm trọng đến...
Uống một thìa dầu ô liu giúp bôi trơn đường ruột và hoạt động như một chất nhuận tràng tự nhiên nhẹ. Dầu ô liu kích thích nhu động ruột, làm mềm phân, từ đó giúp giảm táo bón...