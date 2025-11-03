4 trái cây ít đường tốt cho tuyến giáp

Táo, lê, mận, trái cây họ cam quýt ít đường, giàu chất xơ pectin, hỗ trợ giải độc tự nhiên và có thể ngăn ngừa rối loạn chức năng tuyến giáp.

Trái cây họ cam quýt giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và chống lại các gốc tự do, từ đó bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương thêm.

Một trái cam có thể cung cấp khoảng 50-75% lượng vitamin C cần thiết, có thể trung hòa các gốc tự do gây viêm trong toàn bộ cơ thể, bao gồm cả tuyến giáp. Chất chống oxy hóa này có khả năng tăng cường hệ miễn dịch, kiểm soát lượng đường trong máu và cholesterol, ngăn ngừa tổn thương da.

Tuy nhiên, người mắc bệnh Hashimoto (một bệnh tự miễn, trong đó hệ miễn dịch tấn công các tế bào tuyến giáp, dẫn đến giảm sản xuất hormone) nên hạn chế ăn cam. Bởi cam có thể gây viêm tuyến giáp và làm gián đoạn quá trình sản xuất hormone.

Trái cây mọng nước như việt quất, dâu tây, mâm xôi, kỷ tử và nam việt quất rất tốt cho sức khỏe tuyến giáp nhờ hàm lượng vitamin C cao. Vitamin C là chất chống oxy hóa có thể bảo vệ tuyến giáp khỏi stress oxy hóa gây tổn thương tế bào và suy giảm chức năng tuyến giáp.

Các độc tố như chất bảo quản, phụ gia thực phẩm, chất ô nhiễm, lạm dụng thuốc đều ảnh hưởng tiêu cực đến tuyến giáp. Trái cây mọng nước, có khả năng chống lại các gốc tự do và độc tố. Bạn có thể ăn chúng sau bữa sáng hoặc thêm vào sữa chua như món tráng miệng, làm sinh tố giúp giảm các triệu chứng suy giáp.

Táo giàu pectin, thúc đẩy loại bỏ độc tố, bao gồm cả thủy ngân, ra khỏi cơ thể. Thủy ngân là một trong những kim loại có liên quan đến các vấn đề về tuyến giáp. Ăn một trái táo mỗi ngày sau bữa sáng hoặc trước bữa trưa góp phần bảo vệ tuyến giáp khỏi tác hại của các gốc tự do. Trái cây này chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu hỗ trợ kiểm soát lượng cholesterol, lượng đường trong máu và béo phì.

Trái bơ ít đường, giàu dinh dưỡng, chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh, chất xơ... có tác dụng giảm viêm, hỗ trợ sức khỏe tuyến giáp.

Các chất chống oxy hóa trong bơ giúp chống lại stress oxy hóa, trong khi chất béo lành mạnh và chất xơ góp phần cân bằng chức năng tuyến giáp, có lợi cho sức khỏe tổng thể. Trái bơ cũng chứa kali duy trì cân bằng điện giải, và vitamin B cần thiết cho các quá trình trao đổi chất do tuyến giáp điều chỉnh.

Nguồn vnexpress.net