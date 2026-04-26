5 di sản công nghệ định hình kỷ nguyên Tim Cook tại Apple

Trong 15 năm, Tim Cook đưa Apple thành đế chế nghìn tỷ USD, củng cố vị thế công nghệ Mỹ. Dưới đây là 5 sản phẩm mang tính bước ngoặt định hình triều đại của ông.

Trong 15 năm kể từ khi thay thế Steve Jobs vào năm 2011 và sau một thời kỳ bất ổn, Tim Cook đã đưa Apple bước vào kỷ nguyên sinh lời cao nhất.

Ông giám sát một thời kỳ thịnh vượng, nơi giá trị thị trường của công ty tăng vọt lên hơn 3.600 tỷ USD. Giống như Jobs, ông để lại dấu ấn không chỉ trong công ty mà còn trên toàn ngành công nghệ tiêu dùng.

Nếu Jobs khởi xướng thành công với chiếc Macintosh gốc vào năm 1984 và iPhone năm 2007, Cook đã mở rộng trải nghiệm Apple cùng tài sản của công ty.

Dưới sự dẫn dắt của ông, Apple tiếp nối thành công của iPhone bằng cách giới thiệu các dịch vụ thuê bao và nhiều thiết bị di động hơn.

Dưới đây là danh sách 5 sản phẩm và dịch vụ quan trọng nhất được Apple ra mắt dưới sự lãnh đạo của Tim Cook.

Apple Watch

Ra mắt năm 2014, Apple Watch đánh dấu danh mục sản phẩm mới đầu tiên dưới thời Cook và thường được coi là bước tiến lớn đầu tiên của công ty trong kỷ nguyên hậu Steve Jobs.

Dù thị trường đồng hồ thông minh đã âm thầm hoạt động vài năm, các nhà phân tích cho rằng thiết bị này chính là cú hích mà thị trường chờ đợi.

Theo báo cáo từ Counterpoint Research, trong quý cuối năm 2026, lượng xuất xưởng Apple Watch chiếm 32% tổng số smartwatch toàn cầu.

AirPods

Khi AirPods đầu tiên ra mắt năm 2016, những chiếc tai nghe không dây này từng bị chế giễu vì thiết kế kỳ lạ. Tuy nhiên, khi Apple loại bỏ giắc cắm tai nghe tiêu chuẩn trên iPhone, tai nghe Bluetooth trở nên hợp lý.

Một năm sau khi ra mắt, NPD báo cáo AirPods thống trị thị trường, thu về 85 cent trên mỗi USD chi tiêu cho tai nghe không dây trong năm 2017.

Apple Music

Apple ra mắt dịch vụ nghe nhạc theo yêu cầu có trả phí đầu tiên vào năm 2015, tiến vào thị trường do Spotify thống trị.

Việc giới thiệu Apple Music đã xóa bỏ nhu cầu mua bài hát hoặc album từ các dịch vụ như iTunes gần như chỉ sau một đêm.

Với danh mục hơn 100 triệu bài hát, Apple Music hiện là nền tảng phát nhạc trực tuyến lớn thứ hai sau Spotify.

Vision Pro

Kính thực tế ảo hỗn hợp độc lập của Apple ra mắt năm 2023. Các màn hình micro-OLED 4K kép hiển thị phong phú, rực rỡ và vượt trội so với các thiết bị cạnh tranh. Dù vậy, sản phẩm cũng được đánh giá là nặng và có giá đắt đỏ ở mức 3.500 USD.

AirTag

Thiết bị theo dõi Bluetooth của Apple ra mắt năm 2021 và nhanh chóng trở thành công cụ phổ biến để theo dõi hành lý, chìa khóa, xe hơi và thú cưng.

Các sân bay và hãng hàng không lớn hiện đã kết nối với dịch vụ Tìm (Find My) của Apple, hỗ trợ người dùng xác định vị trí hành lý bị thất lạc trong hệ thống của sân bay. Apple đã phát hành bản cập nhật cho AirTag vào đầu năm nay.

Theo vietnamnet.vn