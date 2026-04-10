5 loại đồ uống giúp an thần, ngủ ngon

Uống trà hoa cúc, sữa ấm hoặc trà bạc hà có thể hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ nhờ giúp thư giãn, giảm căng thẳng và lo âu.

Trà hoa cúc

Loại trà này được biết đến với tác dụng làm dịu hệ thần kinh, giúp cơ thể thư giãn, sử dụng thường xuyên có thể cải thiện giấc ngủ theo thời gian. Trà hoa cúc còn chứa các hợp chất phenolic và flavonoid apigenin, có khả năng liên kết với các thụ thể trong não, tạo hiệu ứng an thần nhẹ và thúc đẩy giấc ngủ ngon.

Sinh tố chuối

Xay một quả chuối đông lạnh với một cốc sữa hạnh nhân và một muỗng canh bơ hạnh nhân để tạo thành thức uống buổi tối giàu magie, giúp cơ thể thư giãn. Ngoài magie, chuối còn chứa kali, hỗ trợ làm dịu cơ bắp.

Nước dừa

Magie và kali trong nước dừa có thể làm dịu hệ thần kinh, nhờ đó cải thiện chất lượng giấc ngủ. Nước dừa còn hỗ trợ bù nước, góp phần giúp cơ thể nghỉ ngơi tốt hơn. Tuy nhiên, nên uống với lượng vừa phải để tránh tiểu đêm.

Trà bạc hà

Trà bạc hà hỗ trợ giấc ngủ nhờ không chứa caffeine và có menthol - một chất giúp thư giãn cơ tự nhiên. Nó còn góp phần làm dịu hệ tiêu hóa, giảm khó chịu đường ruột, nhờ đó bạn dễ ngủ nhanh hơn.

Sữa ấm

Sữa ấm rất giàu loại axit amin gọi là tryptophan. Khi được hấp thụ, tryptophan sẽ chuyển hóa thành melatonin - hormone giúp điều hòa giấc ngủ. Uống một cốc sữa ấm khoảng 30-60 phút trước khi đi ngủ để cơ thể có thời gian thư giãn.

