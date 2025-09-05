5 loại đồ uống tốt cho bệnh gan nhiễm mỡ

Tiêu thụ một số loại đồ uống có thể giúp tăng cường sức khỏe gan, cải thiện các triệu chứng của gan nhiễm mỡ.

Gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ thừa tích tụ trong tế bào gan, ngày càng phổ biến do lối sống ít vận động, chế độ ăn uống kém, béo phì và kháng insulin. Mỡ thừa trong gan có thể dẫn đến viêm, sẹo (xơ hóa) và thậm chí suy gan theo thời gian.

Có hai loại bệnh gan nhiễm mỡ: do rượu và không do rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ do rượu là do lạm dụng rượu. Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) là do sự tích tụ mỡ trong gan. Cùng với thuốc điều trị, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống là một trong những chiến lược kiểm soát gan nhiễm mỡ hiệu quả nhất.

Một số loại đồ uống tự nhiên có thể giúp giảm mỡ gan bằng cách cải thiện chức năng gan, tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm viêm và điều hòa lượng đường trong máu. Dưới đây là một số loại đồ uống tốt nhất để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày để giảm các triệu chứng của gan nhiễm mỡ.

1. Giấm táo cải thiện quá trình chuyển hóa mỡ

Giấm táo pha loãng (1 thìa canh trong một cốc nước trước bữa ăn) có thể cải thiện quá trình chuyển hóa mỡ ở gan và hỗ trợ giảm cân. Hàm lượng acid axetic trong giấm táo giúp giảm lượng đường trong máu và giảm sự tăng đột biến insulin, nguyên nhân góp phần tích trữ mỡ trong gan.

Theo một bài đánh giá năm 2021 về các nghiên cứu của PubMed Central, giấm táo có thể giúp giảm cholesterol và đường huyết lúc đói. Dựa trên điều này, giấm táo có thể gián tiếp giúp ích cho bệnh gan nhiễm mỡ. Tuy nhiên, cần có thêm nghiên cứu về mối liên hệ trực tiếp giữa giấm táo và bệnh gan nhiễm mỡ.

2. Cà phê đen hỗ trợ men gan

Cà phê đen nguyên chất - không thêm sữa hoặc đường, chứa các hợp chất làm giảm viêm gan và hỗ trợ men gan. Nó giúp giảm tích trữ mỡ bất thường và thậm chí có thể làm chậm quá trình xơ gan. Uống 1-2 cốc mỗi ngày rất có lợi nhưng tránh uống quá nhiều caffeine.

Một nghiên cứu năm 2021 của Sức khỏe cộng đồng BMC đã phân tích dữ liệu từ 494.585 người ở Vương quốc Anh để tìm hiểu xem các loại cà phê khác nhau có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính như thế nào, bao gồm cà phê không caffeine, cà phê hòa tan và cà phê xay. Các tác giả cho rằng tất cả các loại cà phê đều có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và các biến chứng của nó, mặc dù cà phê xay có tác dụng lớn nhất trong số các loại cà phê không caffeine.

Một nghiên cứu khác từ 2021 đăng tải trên Thư viện Y khoa Hoa Kỳ cho thấy cà phê có liên quan đến việc giảm độ cứng gan. Việc tiêu thụ cà phê thường xuyên, lâu dài cũng có thể có tác dụng bảo vệ đối với nồng độ men gan ở những người mắc và không mắc bệnh gan, cũng như những người uống rượu mạn tính.

3. Trà xanh giảm tình trạng gan nhiễm mỡ

Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là catechin như EGCG, giúp giảm tích tụ mỡ trong tế bào gan. Uống trà xanh thường xuyên giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ phân hủy chất béo và giảm nồng độ men gan liên quan đến gan nhiễm mỡ. Uống 1-2 cốc trà xanh mỗi ngày, không đường, để đạt hiệu quả tốt nhất.

Một bài đánh giá nghiên cứu năm 2020 của Thư viện Y khoa Hoa Kỳ cho thấy, tiêu thụ trà xanh ở mức độ vừa phải có liên quan đến việc giảm nồng độ hai loại enzyme: alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST). Cả hai loại enzyme này đều có thể tăng do tổn thương gan.

Trong một số ít trường hợp, chiết xuất trà xanh có thể gây tăng các enzyme này hoặc gây tổn thương gan cấp tính. Trong những trường hợp này, việc ngừng tiêu thụ chiết xuất trà xanh thường giúp gan phục hồi.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, đối với gan nhiễm mỡ, hợp chất quý giá nhất trong trà xanh là epigallocatechin-3-gallate (EGCG). EGCG là một chất chống oxy hóa mạnh, giúp giảm mỡ tích tụ trong gan, cải thiện chức năng gan và giảm tình trạng viêm. Nhiều nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ trà xanh đều đặn có thể giúp giảm men gan và hỗ trợ quá trình chuyển hóa lipid, giảm cholesterol xấu.

4. Nước ép củ dền hỗ trợ giải độc gan

Củ dền giàu chất chống oxy hóa và nitrat, giúp cải thiện lưu lượng máu và hỗ trợ giải độc gan. Nước ép củ dền có thể giúp giảm stress oxy hóa và giảm viêm, cả hai đều liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ. Theo một phân tích tổng hợp năm 2023, việc bổ sung nước ép củ dền đỏ làm giảm đáng kể men gan alanine aminotransferase (ALT) và aspartate aminotransferase (AST), đây là những dấu hiệu chính của tình trạng căng thẳng gan, ở những bệnh nhân mắc NAFLD.

5. Nước chanh kích thích men gan

Nước chanh, đặc biệt là khi uống ấm vào buổi sáng, giúp kích thích men gan, cải thiện tiêu hóa và thúc đẩy quá trình giải độc. Vitamin C và chất chống oxy hóa trong chanh hỗ trợ phục hồi gan và giảm stress oxy hóa liên quan đến gan nhiễm mỡ.

Chế độ ăn uống lành mạnh và thay đổi lối sống thường có thể cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ. Việc giảm hoặc ngừng uống rượu bia, giảm hoặc loại bỏ chất béo bão hoà, đường tinh luyện và thực phẩm chế biến sẵn sẽ giúp gan khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên, những thay đổi về chế độ ăn uống và lối sống này có thể không đủ để đảo ngược tình trạng gan nhiễm mỡ ở mức độ nặng vì vậy việc tham khảo ý kiến bác sĩ là rất quan trọng.

