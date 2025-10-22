Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên:

Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và công tác y tế dự phòng

Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên đã khẳng định được uy tín chuyên môn trong hệ thống y tế khu vực của tỉnh, trở thành nơi khám, chữa bệnh (KCB) và phòng, chống dịch bệnh đáng tin cậy trong khu vực.

Từ năm 2024, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên được đầu tư xây dựng hoàn toàn mới. Hiện nay, trung tâm có 1 khối nhà 6 tầng, 1 khối nhà y tế dự phòng, 1 khối nhà truyền nhiễm, 1 khối nhà kiểm soát nhiễm khuẩn và các công trình phụ trợ với quy mô 100 giường bệnh nội trú. Ngoài ra, trung tâm còn có 2 phòng khám với 125 cán bộ, nhân viên, trong đó có 32 bác sĩ hoạt động tại 4 địa điểm KCB: Cơ sở chính tại phường Phúc Yên; phòng khám đa khoa tại phường Xuân Hòa; phòng khám đa khoa tại phường Phúc Yên; cơ sở điều trị methadone và ARV tại Trạm Y tế phường Phúc Yên. Hệ thống các khoa, phòng, cơ sở KCB được bố trí hợp lý, thuận tiện cho người dân đến khám bệnh.

Bác sĩ Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên tận tình thăm khám bệnh nhân điều trị nội trú.

Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên có nhiệm vụ KCB và phòng, chống dịch bệnh cho người dân thuộc 2 phường Phúc Yên và Xuân Hòa. Để thực hiện hiệu quả công tác KCB, với tầm nhìn dài hạn, hằng năm, trung tâm chú trọng cử cán bộ đi đào tạo sau đại học, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, cập nhật kỹ thuật tại các bệnh viện tuyến tỉnh và Trung ương. Nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ được rèn luyện chuyên môn, nâng cao tinh thần làm việc, đảm bảo tốt công tác KCB ban đầu, đồng thời phát triển được nhiều dịch vụ kỹ thuật tại tuyến và vượt tuyến. 9 tháng năm 2025, trung tâm đã thực hiện khám bệnh ngoại trú được hơn 43,3 nghìn lượt bệnh nhân, đạt hơn 73% kế hoạch năm 2025; điều trị nội trú cho gần 4 nghìn lượt, đạt hơn 77% kế hoạch năm. Hơn 90% bệnh nhân khỏi và đỡ bệnh ra viện, số bệnh nhân chuyển tuyến ngày càng giảm. Điều đáng nói là số ngày điều trị trung bình chỉ còn 6,9 ngày/lượt bệnh nhân. Đặc biệt, đơn vị đã triển khai thực hiện hơn 90 kỹ thuật vượt tuyến; tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân điều trị nội trú đạt 96%, ngoại trú đạt 95,4%. Bệnh nhân Trần Thị Canh (75 tuổi) ở phường Phúc Yên cho biết: "Tôi bị tiểu đường, thêm bệnh viêm thoái hóa khớp gối và đau dây thần kinh tọa. Được các bác sĩ điều trị chăm sóc chu đáo, sau hơn 10 ngày điều trị, tôi đã khỏi đau, chuẩn bị ra viện. Đến trung tâm điều trị, tôi rất hài lòng vì gần nhà, không gian rộng và sạch sẽ, các thầy thuốc nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo".

Bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên cho biết: Mặc dù cơ sở vật chất đã được đầu tư nhưng trang thiết bị phần lớn đã cũ và thiếu, không đồng bộ, việc triển khai các phần mềm phục vụ KCB còn hạn chế, đội ngũ bác sĩ chuyên sâu còn thiếu, cơ chế thu hút bác sĩ khó khăn. Trong khi đó, trung tâm phải cạnh tranh với 3 bệnh viện đa khoa lớn trên địa bàn, địa bàn lại giáp với Thủ đô Hà Nội nên gặp khó khăn trong thu hút bệnh nhân... Xác định rõ những thách thức cần vượt qua, trung tâm đã ưu tiên phát triển y học cổ truyền - phục hồi chức năng, tăng cường đầu tư về nhân lực và trang thiết bị hiện đại như: Máy siêu âm trị liệu, máy điện xung, máy kéo giãn cột sống, máy điện phân, máy điện từ trường, máy tập vận động... Nhờ đó, Trung tâm luôn thu hút được một lượng bệnh nhân lớn là người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe thường xuyên. 9 tháng năm 2025, trung tâm đã khám bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền cho hơn 2.300 bệnh nhân, điều trị nội trú cho 1.217 bệnh nhân, chiếm gần 30% số bệnh nhân điều trị nội trú toàn trung tâm.

Song song với công tác KCB, trung tâm cũng tập trung cho công tác chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế phường. Trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh, trung tâm thường xuyên tập huấn, cử cán bộ, nhân viên có chuyên môn, kinh nghiệm về cơ sở tập huấn cho cán bộ chuyên trách, nhân viên y tế thôn bản, giám sát dịch tễ ở cơ sở, chỉ đạo phun hóa chất, thuốc phòng dịch bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết...

Bên cạnh đó, trung tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng như tiêm chủng mở rộng, dân số - kế hoạch hóa gia đình; phòng chống các bệnh xã hội; phòng chống lao, HIV/ADIS; quản lý hành nghề y dược tư nhân, quản lý thuốc chữa bệnh, đảm bản an toàn thực phẩm...

Để tiếp tục nâng cao chất lượng KCB, Trung tâm Y tế khu vực Phúc Yên tiếp tục thực hiện chính sách thu hút bác sĩ về làm việc, đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là chuyển đổi số, ứng dụng VNeID trong quá trình tiếp nhận và thanh toán cho người bệnh. Hiện nay, trung tâm đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong mùa mưa bão và các bệnh truyền nhiễm, quyết tâm không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn.

Xuân Hùng