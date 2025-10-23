5 lý do nên uống trà nghệ khi giao mùa

Thời tiết chuyển mùa se lạnh dễ gây ho, cảm cúm. Trà nghệ hoạt động như một chất làm thông mũi, tăng cường miễn dịch và giúp ngăn ngừa các dị ứng theo mùa.

Trà nghệ được pha bằng cách ngâm củ nghệ tươi hoặc bột nghệ khô trong nước. Từ hàng trăm năm nay, nghệ đã được sử dụng trong y học cổ truyền để điều trị nhiều bệnh lý.

Tuy nhiên, các nhà khoa học chỉ thực sự hiểu rõ nguyên nhân khi khám phá ra một nhóm chất chống oxy hóa polyphenol trong nghệ gọi là curcuminoid. Thành phần mạnh mẽ nhất trong số đó được cho là curcumin. Các nghiên cứu cho thấy curcumin có đặc tính chống viêm, chống đái tháo đường và chống oxy hóa.

Trà nghệ không chữa khỏi các vấn đề nghiêm trọng nhưng những lợi ích của trà nghệ có thể hỗ trợ sức khỏe khi giao mùa.

1. Một số lợi ích sức khỏe của trà nghệ

Trà nghệ với thành phần hoạt chất chính là curcumin, đã được chứng minh qua nhiều nghiên cứu có thể mang lại những lợi ích sức khỏe.

Tăng cường và điều hòa hệ miễn dịch

Curcumin không chỉ hỗ trợ chức năng miễn dịch mà còn có khả năng điều hòa phản ứng của hệ thống này. Bằng cách can thiệp vào các con đường tín hiệu miễn dịch, curcumin giúp tăng cường khả năng phòng vệ của cơ thể, đồng thời làm giảm mức độ nghiêm trọng và rút ngắn thời gian mắc các triệu chứng cảm lạnh và cúm thông thường. Đặc tính này đặc biệt quan trọng trong mùa lạnh hoặc thời điểm giao mùa.

Khả năng chống viêm mạnh mẽ

Đây là lợi ích nổi tiếng nhất của nghệ. Curcumin là một chất chống viêm tự nhiên mạnh mẽ, hoạt động tương tự như một số loại thuốc chống viêm nhưng ít tác dụng phụ hơn. Bằng cách ức chế các phân tử gây viêm, curcumin giúp làm dịu các cơn đau khớp, giảm sưng tấy và viêm nhiễm ở các khớp. Điều này đặc biệt hữu ích và được khuyến nghị cho những người mắc các bệnh lý viêm mạn tính như viêm khớp dạng thấp hoặc viêm xương khớp.

Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm xoang

Với đặc tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh mẽ, curcumin là một đồng minh tự nhiên trong việc đối phó với các vấn đề xoang. Nó giúp giảm sưng nề và giảm áp lực trong các xoang, từ đó làm giảm đau nhức, nghẹt mũi, ngứa mũi do viêm nhiễm. Việc uống trà nghệ ấm nóng còn giúp làm loãng chất nhầy, tạo điều kiện cho đường hô hấp thông thoáng hơn.

Cải thiện chức năng tiêu hóa

Curcumin có lợi cho toàn bộ hệ thống tiêu hóa. Nó giúp giảm các triệu chứng khó chịu của nhiều bệnh đường ruột như hội chứng ruột kích thích, đau dạ dày và viêm loét đại tràng. Curcumin được cho là hoạt động bằng cách bảo vệ niêm mạc dạ dày và ruột khỏi các tổn thương, đồng thời điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh.

Giữ ấm và thư giãn cơ thể

Trà nghệ là thức uống lý tưởng để làm ấm cơ thể. Nhiệt độ ấm nóng của trà kết hợp với tính ấm tự nhiên của gừng (thường được thêm vào trà nghệ) giúp cân bằng nhiệt độ bên trong, đặc biệt hiệu quả trong những ngày thời tiết trở lạnh, ẩm ướt hoặc giao mùa. Việc nhâm nhi trà nóng còn mang lại cảm giác thư giãn, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ.

2. Tham khảo cách pha trà nghệ đơn giản

Trà nghệ rất dễ làm với nghệ tươi hoặc nghệ khô và chỉ cần một vài dụng cụ cơ bản. Dưới đây là 3 công thức phổ biến:

Trà nghệ tươi

Để pha trà bằng nghệ củ tươi nguyên chất cần chuẩn bị:

Cắt một miếng nghệ tươi dài khoảng khoảng 2,5 cm thành các lát mỏng. Trộn nghệ đã cắt với 1 cốc ( khoảng 230 ml) nước. Đun sôi hỗn hợp nước và nghệ. Để trà ngấm trong khoảng 3 − 5 phút. Lọc bỏ bã nghệ.

Trà nghệ khô dạng bột

Để pha trà bằng bột nghệ khô đã xay sẵn:

Dùng dụng cụ đánh trứng hoặc thìa để hòa tan 1/2 thìa cà phê (1,5 g) bột nghệ với 1 cốc (230 ml) nước. Đun sôi hỗn hợp nước và nghệ. Để trà ngấm trong khoảng 3 − 5 phút. Khuấy đều lần nữa để đảm bảo bột nghệ tan hoàn toàn.

Trà nghệ ủ lạnh

Để pha trà nghệ theo phương pháp ủ lạnh:

Cho 4 thìa canh (37,6 g) trà nghệ khô (dạng túi lọc hoặc lá) hoặc một miếng nghệ tươi dài khoảng 10 cm đã cắt thành các khối vuông 1 cm vào 4 cốc (946 ml) nước. Để hỗn hợp trong tủ lạnh và ủ trong 24 giờ. Dùng vải lọc hoặc rây lưới mịn để lọc bã trà.

Cả 3 công thức trà nghệ này đều có thể dễ dàng thêm mật ong để làm ngọt trà theo khẩu vị hoặc cho thêm các nguyên liệu khác tùy thích (như gừng, tiêu đen, chanh).

Trà nghệ an toàn cho hầu hết mọi người khi dùng ở mức độ vừa phải. Phụ nữ mang thai và cho con bú, người có cơ địa dị ứng, người đang dùng thuốc không nên uống hoặc cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi uống.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)