5 lợi ích sức khỏe tuyệt vời của giá đỗ ít người biết

Giá đỗ được biết đến là loại thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất, chất xơ tốt cho sức khỏe. Thường xuyên ăn giá đỗ không chỉ có ích cho sức khỏe mà còn hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư.

Giá đỗ thường được làm từ đậu xanh, đậu nành và đậu đen nhưng phổ biến nhất vẫn là giá đỗ xanh. Tính chất của giá đỗ sẽ phụ thuộc phần lớn vào loại đậu được ủ, ví dụ, giá đỗ từ đậu xanh sẽ ít protein hơn giá đỗ từ đậu nành, trong khi giá đỗ từ đậu xanh có nhiều chất xơ hơn... Giá đỗ có nhiều chất dinh dưỡng hơn so với hạt đậu ban đầu và cần ít thời gian nấu hơn, do đó, tốn ít năng lượng hơn và giữ được nhiều vitamin hơn.

1. Thành phần dinh dưỡng của giá đỗ

Theo Very Well Health, 104 gram (g) giá đỗ chưa qua chế biến chứa 90,8% là nước và chỉ chiếm 2% giá trị hàng ngày (DV) cũng như các thành phần dinh dưỡng khác bao gồm:

Chất béo: 0,187 g Chất xơ: 1,6 g Protein: 3,16 g Vitamin C: 13,7 mg Sắt: 0,946 mg Magie: 21,8 mg Natri: 6,24 mg Canxi: 13,5 mg Đồng: 0,171 mg

2. Lợi ích sức khỏe của giá đỗ

Giá đỗ cung cấp vitamin, khoáng chất và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, từ vitamin C đến hàm lượng protein. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe của giá đỗ mà bạn có thể tham khảo, theo WebMD. Để tối đa hóa những lợi ích này, bạn cần ăn giá đỗ kết hợp với chế độ ăn uống khoa học và lối sống lành mạnh.

Giá đỗ xanh giàu chất xơ và chất chống oxy hóa mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

2.1. Hỗ trợ huyết áp

Ăn giá đỗ tốt cho huyết áp nhờ các thành phần dinh dưỡng như:

- Kali: Giúp giảm tác động của natri làm tăng huyết áp, từ đó giúp giảm áp lực lên thành mạch máu.

- Magie: Đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe mạch máu và có lợi trong việc kiểm soát huyết áp.

- Chất xơ: Giúp cải thiện sức khỏe hệ tim mạch và có thể giúp giảm huyết áp.

- Peptide được hình thành với nồng độ cao trong quá trình nảy mầm của hạt đã được chứng minh là giúp giảm huyết áp bằng cách ức chế enzyme ACE, một enzyme làm giãn mạch máu và tăng cường sức khỏe của thành mạch, từ đó cải thiện lưu lượng máu và giúp giảm huyết áp.

2.2. Giá đỗ chứa chất hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư

Các protein và peptide trong giá đỗ cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng những dưỡng chất này có thể làm chậm sự phát triển của các tế bào ung thư như ung thư vú, ung thư máu và ung thư hệ tiêu hóa.

2.3. Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Giá đỗ là nguồn chất xơ không hòa tan, hỗ trợ tiêu hóa bằng cách làm sạch đại tràng, thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón.

2.4. Cải thiện sức khỏe mắt

Giá đỗ giàu chất chống oxy hóa nên có thể giúp cải thiện sức khỏe thị lực, bảo vệ khỏi các bệnh về mắt phổ biến, bao gồm thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Ngoài ra, giá đỗ còn chứa nhiều vitamin C, có thể giúp ngăn ngừa đục thủy tinh thể. Các nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ nhiều vitamin C trong 10 năm hoặc hơn sẽ giảm nguy cơ cần phẫu thuật đục thủy tinh thể.

2.5. Tốt cho tim mạch

Giá đỗ có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể nhờ hợp chất saponin giúp cân bằng cholesterol. Các nghiên cứu cho thấy giá đỗ có thể giúp giảm cholesterol LDL “xấu”, nguyên nhân gây tích tụ mảng bám gây tắc nghẽn động mạch. Giá đỗ cũng có thể giúp tăng mức cholesterol HDL “tốt”, giúp loại bỏ chất béo tích tụ trong máu.

Theo WebMD, nhiều bằng chứng cũng cho thấy các loại giá đỗ có thể giúp giảm một loại mỡ máu khác gọi là triglyceride. Triglyceride có thể gây bệnh tim nếu tích tụ ở nồng độ đủ cao.

Một khẩu phần nhỏ giá đỗ xanh cung cấp tới 29% giá trị hàng ngày của vitamin K mà hầu hết mọi người cần mỗi ngày. Chế độ ăn giàu vitamin K đã được chứng minh là làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Ngoài những lợi ích sức khỏe trên, giá đỗ còn được bổ sung vào chế độ ăn uống để hỗ trợ hệ miễn dịch nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa flavonoid và acid phenolic dồi dào. Chất chống oxy hóa giúp ổn định các gốc tự do và chống lại stress oxy hóa, có thể liên quan đến các bệnh mạn tính và thoái hóa do tuổi tác.

3. Ai không nên ăn giá đỗ thường xuyên?

Mặc dù giá đỗ có nhiều lợi ích sức khỏe và là một món ăn khá quen thuộc nhưng không nên ăn giá đỗ quá 5 lần mỗi tuần, đặc biệt là giá đỗ sống. Những người sau đây không nên ăn giá đỗ thường xuyên:

- Người bị viêm dạ dày mạn tính.

- Người tay chân lạnh và đang bị bệnh.

- Người đang dùng thuốc.

- Người có tiền sử dị ứng với giá đỗ hoặc với đậu xanh.

- Phụ nữ mang thai và cho con bú không nên ăn giá đỗ sống.

Lưu ý: Một số người kinh doanh sử dụng trái phép chất kích thích tăng trưởng để kích cho giá đỗ mau lớn gây ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Do đó, khi mua giá đỗ nên chọn cơ sở uy tín để đảm bảo giá sạch, không chứa hóa chất độc hại. Nếu thường xuyên ăn giá đỗ, mọi người có thể tự ủ giá đỗ tại nhà để yên tâm về giá trị dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)