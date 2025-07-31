5 lý do giúp Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á 2025

Lần đoạt Cup thứ ba phản ánh quá trình chuẩn bị, lối chơi hợp lý cùng sự tinh quái ở những thời khắc quyết định của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Các cầu thủ Việt Nam nâng Cup trên sân Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia ngày 29/7/2025. Ảnh: Hai Tư

Trong 10 đội dự giải, Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ càng nhất so với những đối thủ cạnh tranh ngôi vương là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines. Đội hội quân từ ngày 26/6 tại Bà Rịa Vũng Tàu (nay là TP HCM), để có hơn ba tuần chuẩn bị trước khi gặp Lào ở trận ra quân bảng B.

Việt Nam còn có thêm hai trận đấu tập với U23 Đài Loan - điều mà Thái Lan, Indonesia, Philippines không có, còn Malaysia có ba trận gặp những đội trẻ của CLB trong nước. Thực tế, quá trình chuẩn bị của Việt Nam đã diễn ra từ tháng 9/2024. Trong chín tháng trước U23 Đông Nam Á, đội có hai đợt giao hữu chất lượng tại Trung Quốc, được gặp đội chủ nhà, Hàn Quốc, Uzbekistan và Malaysia.

U23 Việt Nam (áo đỏ) thắng U23 Đài Loan 2-1 ở trận đấu tập tại sân Bà Rịa Vũng Tàu ngày 4/7/2025. Ảnh: VFF

Lợi thế còn đến với Việt Nam từ kết quả bốc thăm và lịch thi đấu. Đương kim vô địch được nằm ở bảng ba đội cùng Campuchia và Lào, được đánh giá là dễ chịu nhất trong nhóm hạt giống số hai và ba.

Việt Nam lần lượt thắng Lào 3-0, Campuchia 2-1 trước khi hạ Philippines 2-1 ở bán kết. Trong khi đó, Indonesia chỉ có trận thắng Brunei 8-0 ở lượt ra quân bảng A là dễ thở. Sau đó, chủ nhà thắng nhọc Philippines 1-0 nhờ bàn phản lưới, hòa Malaysia 0-0. Đến bán kết, họ quần thảo 120 phút để hòa Thái Lan 1-1 trước khi thắng 7-6 ở loạt luân lưu.

Thể lực vốn đã là thế mạnh lại càng có lợi cho Việt Nam trước trận chung kết. Trận đấu tại Gelora Bung Karno tối 29/7 chứng kiến Indonesia không thể tạo ra sức ép đủ lớn vào cuối trận, khi hầu hết các cầu thủ của họ “hết pin” trong 15 phút cuối trận.

Trong hành trình tại Indonesia, màn trình diễn của Việt Nam cũng tốt lên theo từng trận. Thế trận luôn nằm trong tầm tay đoàn quân áo đỏ. Đối phương chỉ tạo ra bất ngờ trong khoảnh khắc như bàn gỡ 1-1 của Campuchia, hay bàn mở tỷ số của Philippines.

Điều bất ngờ nhất mà tập thể này tạo ra nằm ở khả năng không chiến và phối hợp ở tình huống cố định. Lứa cầu thủ trong tay HLV Kim có thể hình tốt, nên trong đội hình luôn có khoảng sáu người cao trên 1,8 m trên sân.

Việt Nam chỉ ghi một bàn từ tình huống phối hợp tầm thấp. Bảy bàn còn lại đều đến từ bóng bổng, với bốn bàn đến trực tiếp từ đánh đầu. Ngòi nổ chính nằm ở cánh trái, với Khuất Văn Khang và Nguyễn Phi Hoàng, đã đem về sáu bàn.

Trong khi đó, khoảng không trước khung thành Việt Nam gần như bất khả xâm phạm với thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), Phạm Lý Đức (1,82), Nguyễn Hiểu Minh (1,84), Nguyễn Nhật Minh (1,75) và Nguyễn Văn Trường (1,82). Dù còn sai sót ở hai bàn thua, hệ thống này cho thấy sự lỳ lợm và chắc chắn trong hầu hết thời gian, đặc biệt trước đối thủ cũng ưa thích bóng bổng như Indonesia.

Trước giải, biến số nhân sự duy nhất dành cho HLV Kim là việc tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn chấn thương, phải thay bằng Lê Văn Thuận. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chịu sự hoài nghi khi loại hai hậu vệ biên vốn quen mặt ở đội tuyển là Hồ Văn Cường và Nguyễn Hồng Phúc. Nhưng những gì Nguyễn Phi Hoàng và Võ Anh Quân làm được tại giải đã cho thấy ông vẫn đúng.

HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự cũng thể hiện sự tinh quái trong chiến thuật và chi tiết nhỏ. Ở bán kết, Việt Nam trao cho Philippines quyền kiểm soát bóng khiến đối thủ không thể dùng thế mạnh phản công. Ngược lại, Việt Nam mới là đội phản công nhanh để tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp một.

Đến chung kết, đội bắt bài tuyệt chiêu ném biên xa của Indonesia, rồi gây khó chịu về tâm lý cho đối phương sau khi có bàn dẫn trước. Ban huấn luyện còn gây chú ý với cách dùng ám hiệu vẫy khăn hay gây ra tranh cãi về những chai nước cuối trận.

Cũng như ASEAN Cup 2024, HLV Kim xoay tua tốt nhân sự. Đội chỉ có ba cái tên chưa được ra sân là thủ môn Nguyễn Tân, Cao Văn Bình và trung vệ Nguyễn Đức Anh. Những thay đổi như tung Đình Bắc vào sân trước Campuchia, trao cơ hội đá chính cho Xuân Bắc, Công Phương đều đem về thành quả.

Cuối cùng, sự xuất hiện của VAR ở chung kết, cũng là lần đầu trong lịch sử giải U23 Đông Nam Á, buộc hai đội phải thay đổi. Chuyên gia bóng đá Indonesia Justin cho rằng VAR đã trực tiếp giảm căng thẳng trận đấu so với dự đoán ban đầu. "Thế trận sẽ cực kỳ khó đoán nếu có sai sót từ trọng tài. Nhưng với VAR, tiểu xảo từ các cầu thủ gần như vắng bóng", ông nói với tờ Bola.

Ngoài ra, truyền thông Indonesia còn nhắc về “lời nguyền” ở sân Gelora Bung Karno, khi đã 38 năm mà chưa đội tuyển Indonesia nào được nâng Cup tại đây. Lần gần nhất là từ năm 1987, khi Indonesia giành HC vàng bóng đá nam SEA Games. Sau đó, Indonesia đã thua ở chung kết SEA Games 1997, 2011, hay ở AFF Cup (nay là ASEAN Cup) 2002, 2010.

Nguồn vnexpress.net