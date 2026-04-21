5 món canh thanh mát giải nhiệt mùa hè cực tốt cho sức khỏe

Để giải nhiệt hiệu quả và tăng cường sức đề kháng trong những ngày nắng nóng, 5 món canh thanh mát dưới đây không chỉ là vị thuốc thiên nhiên mà còn là bí quyết giúp bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng.

Canh thanh mát từ các nguyên liệu tự nhiên không chỉ giúp xua tan cơn nóng oi ả mà còn là “liều thuốc” hữu hiệu để bảo vệ sức khỏe trong những ngày hè rực nắng.

Mùa hè thường đi kèm với các vấn đề sức khỏe như nhiệt miệng, mụn nhọt, hay suy nhược do mất điện giải qua mồ hôi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc bổ sung các loại rau củ có tính hàn, chứa nhiều nước và khoáng chất trong bữa ăn là cách nhanh nhất để “làm mát” cơ thể từ bên trong.

1. Thực phẩm tự nhiên trong món canh thanh mát, giải nhiệt ngày hè

Món canh thanh mát tốt cho sức khỏe và giúp bữa cơm gia đình thêm phần ngon miệng.

Một bát canh thanh mát không chỉ đơn thuần là món ăn giải khát, mà còn là sự kết hợp tinh tế giữa các loại thực phẩm mang “tính hàn” theo Đông y và giàu vi chất theo y học hiện đại.

Để tạo nên hiệu quả giải nhiệt tối ưu, các nguyên liệu thường được ưu tiên là nhóm rau lá xanh đậm như mồng tơi, rau đay, rau ngót – vốn chứa hàm lượng chất xơ dồi dào và các loại vitamin A, C giúp làm mát máu, hỗ trợ tiêu hóa cực tốt.

Bên cạnh đó, các loại củ quả như bí đao, mướp hương hay khổ qua đóng vai trò thải độc tự nhiên nhờ chứa hơn 90% là nước và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Đặc biệt, sự góp mặt của các loại protein nhẹ nhàng từ cua đồng, tôm khô hay thịt nạc không chỉ cung cấp năng lượng thiết yếu mà còn tạo nên vị ngọt thanh khiết, giúp kích thích vị giác trong những ngày cơ thể mệt mỏi, chán ăn do nắng nóng.

Việc lựa chọn thực phẩm đúng mùa, kết hợp khéo léo giữa rau củ và thảo mộc chính là bí quyết để giúp cơ thể cân bằng nhiệt độ và phục hồi sức điện giải nhanh chóng dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

2. 5 món canh thanh mát giải nhiệt cho những ngày nắng nóng oi bức

Canh cua mồng tơi, mướp hương

Cua đồng giàu canxi và protein, kết hợp với rau mồng tơi, mướp hương có tính mát, giúp nhuận tràng, giải độc.

Nguyên liệu: 200 g cua đồng xay, 1 mớ rau mồng tơi, 1 mớ rau đay, 1 quả mướp hương.

Cách làm: Lọc lấy nước cốt cua, đun nhỏ lửa kèm chút muối cho thịt cua đóng màng. Cho mướp vào trước, sau đó cho rau mồng tơi và mướp vào, sôi bùng lên là tắt bếp để rau giữ độ xanh.

Công dụng: Giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa, cung cấp canxi tự nhiên.

Canh bí đao nấu tôm khô

Sự kết hợp giữa bí đao thanh mát và tôm khô đậm đà tạo nên một món canh dân dã nhưng bổ dưỡng. Không chỉ mang lại vị ngọt thanh tự nhiên, tôm khô còn bổ sung thêm canxi và khoáng chất, giúp món ăn trở thành bài thuốc giải nhiệt tuyệt vời cho cả gia đình.

Nguyên liệu: 500 g bí đao, 50 g tôm khô (loại ngon), hành lá, hành khô, tiêu xay.

Cách làm:

Tôm khô ngâm nước ấm cho mềm, vớt ra để ráo rồi giã nhẹ để tôm tiết ra vị ngọt. Phi thơm hành khô với một chút dầu, cho tôm vào xào sơ. Đổ lượng nước vừa đủ vào nồi đun sôi, sau đó cho bí đao thái miếng vào nấu đến khi bí trong lại. Nêm nếm gia vị vừa miệng, tắt bếp và rắc hành lá, tiêu xay để dậy mùi thơm.

Công dụng: Giúp thanh nhiệt, tiêu độc, tốt cho hệ tiêu hóa và đặc biệt hỗ trợ giảm cân nhờ hàm lượng calo thấp nhưng vẫn giàu dưỡng chất.

Canh rau ngót nấu thịt bằm

Rau ngót chứa hàm lượng vitamin C và chất xơ cực cao. Khi kết hợp với thịt nạc, món canh này cung cấp năng lượng thiết yếu mà không gây cảm giác nặng bụng trong thời tiết oi nóng.

Nguyên liệu: 1 mớ rau ngót lớn, 100 g thịt lợn nạc băm nhỏ, gia vị.

Cách làm: Thịt băm xào sơ với hành tím. Rau ngót vò nhẹ cho mềm, cho vào nồi cùng thịt và nước. Đun sôi khoảng 2 - 3 phút, nêm nếm rồi tắt bếp.

Công dụng: Sát khuẩn, tiêu viêm, rất tốt cho người đang bị nhiệt miệng hoặc nóng trong.

Canh khổ qua (mướp đắng) nhồi thịt

Dù có vị đắng đặc trưng nhưng khổ qua là thực phẩm “vàng” cho mùa hè nhờ khả năng thanh tâm, sáng mắt và giải độc máu.

Nguyên liệu: 3 - 4 quả khổ qua, 150 g thịt nạc vai băm, mộc nhĩ, hành lá.

Cách làm: Trộn thịt với mộc nhĩ, nhồi vào ruột khổ qua đã làm sạch. Đun nước sôi (có thể dùng nước dùng xương), cho khổ qua vào hầm đến khi chín mềm.

Công dụng: Hạ hỏa, hỗ trợ ổn định đường huyết và làm sạch da từ bên trong.

Canh rong biển đậu hũ non

Rong biển chứa nhiều khoáng chất và i-ốt, kết hợp với đậu hũ non thanh đạm tạo nên món canh nhẹ nhàng, rất dễ tiêu hóa.

Nguyên liệu: 10 g rong biển khô, 2 bánh đậu hũ non, tôm khô hoặc thịt băm.

Cách làm: Ngâm rong biển cho nở. Đun sôi nước với tôm khô, cho đậu hũ thái nhỏ vào. Cuối cùng cho rong biển vào sôi lại thì tắt ngay để giữ độ giòn.

Công dụng: Bổ sung vi chất, giải nhiệt và cực kỳ phù hợp cho những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

3. Bí quyết để món canh mùa hè ngon miệng và giàu dinh dưỡng

Để biến những nguyên liệu dân dã thành những món canh không chỉ ngon miệng mà còn giữ trọn vẹn giá trị trị liệu, việc nắm vững các nguyên tắc chế biến “thuận tự nhiên” dưới đây là vô cùng quan trọng:

Không nấu quá lâu:Các loại rau lá xanh nếu nấu quá kỹ sẽ làm thất thoát lượng vitamin C nhạy cảm với nhiệt độ và các enzyme có lợi, khiến rau bị nồng và mất độ giòn ngọt.

Hạn chế tối đa dầu mỡ:Thời tiết oi bức làm hệ tiêu hóa trở nên nhạy cảm hơn. Việc ưu tiên các món canh thanh đạm, hạn chế xào rau với quá nhiều dầu mỡ sẽ giúp cơ thể nhẹ nhàng, tránh cảm giác đầy bụng và nóng trong.

Lựa chọn thực phẩm đúng mùa: "Mùa nào thức nấy", chọn rau củ đúng vụ không chỉ đạt độ tươi ngon đỉnh điểm, giàu dưỡng chất nhất mà còn giúp hạn chế tối đa dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật.

Việc bổ sung 5 loại canh này vào thực đơn hàng tuần không chỉ giúp gia đình giải tỏa cơn khát mùa hè mà còn là cách chăm sóc sức khỏe chủ động, đơn giản và hiệu quả nhất để giữ vững nhịp sống năng động trong mùa hè.

Theo suckhoedoisong.vn