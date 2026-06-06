Phùng Nguyên đẩy mạnh triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Thực hiện đợt cao điểm 50 ngày đêm triển khai cài đặt, tích hợp và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của UBND tỉnh, xã Phùng Nguyên huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, quyết tâm đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân. Với cách làm bài bản, khoa học cùng tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các tổ công nghệ số cộng đồng, địa phương đang từng bước tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân về chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Sổ sức khỏe điện tử được xác định là một trong những tiện ích quan trọng của Đề án 06, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý khám, chữa bệnh, giảm bớt thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Với người dân, việc tích hợp thông tin khám chữa bệnh, thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID không chỉ thuận tiện trong quá trình khám chữa bệnh mà còn giúp theo dõi lịch sử sức khỏe cá nhân một cách đầy đủ, chính xác.

Nhân viên Trạm y tế xã Phùng Nguyên hướng dẫn người bệnh cài đặt và sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử trên VNeID.

Nhận thức rõ ý nghĩa đó, ngay sau khi UBND tỉnh phát động chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm, xã Phùng Nguyên đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các tổ công nghệ số lưu động được thành lập, phối hợp với lực lượng công an, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, nhân viên y tế và các tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp xuống từng khu dân cư để hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử.

Xã Phùng Nguyên hiện có 41.000 nhân khẩu, trong đó gần 29.200 công dân đã được cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai Sổ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNeID. Cùng với công tác tuyên truyền, các lực lượng tham gia chiến dịch còn trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, hỗ trợ người dân thực hiện từng thao tác trên điện thoại thông minh, giải đáp những khó khăn phát sinh trong quá trình cài đặt và sử dụng. Nhờ đó, tính đến ngày 5/6, hơn 50% người dân kích hoạt thành công Sổ sức khỏe điện tử trong tổng số công dân đã được cấp định danh mức độ 2. Kết quả này cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của người dân về lợi ích của chuyển đổi số trong chăm sóc sức khỏe.

Trong quá trình khám bệnh, bác sĩ Trạm y tế xã tuyên truyền cho người dân về tiện ích khi sử dụng Sổ sức khoẻ điện tử.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế địa phương đã tích cực tuyên truyền và hỗ trợ người dân. Trạm Y tế xã đã huy động 43 nhân viên y tế thôn tham gia chiến dịch; mỗi cán bộ được phân công phụ trách địa bàn cụ thể, phối hợp với tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng và tra cứu thông tin sức khỏe trên ứng dụng.

Theo Bác sĩ Khổng Thị Dương Liễu - Giám đốc Trạm Y tế xã, việc triển khai Sổ sức khỏe điện tử không chỉ giúp người dân thuận lợi hơn trong quá trình khám chữa bệnh mà còn hỗ trợ đội ngũ y, bác sĩ khai thác hiệu quả dữ liệu y tế. Thông qua ứng dụng, các cơ sở y tế có thể tra cứu tiền sử bệnh tật, kết quả cận lâm sàng, quá trình điều trị của người bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trước đó. Điều này góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính và hạn chế việc người dân phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi đi khám bệnh.

Trong quá trình triển khai, địa phương cũng gặp không ít khó khăn do một bộ phận công dân chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhiều người đang đi làm ăn xa, xuất khẩu lao động nên khó tiếp cận để hướng dẫn trực tiếp. Bên cạnh đó, không ít trường hợp sử dụng số điện thoại không chính chủ, dẫn đến việc xác thực thông tin gặp trở ngại.

Ông Đinh Văn Thân ở khu 12 mắc bệnh tim mạch và tăng huyết áp nhiều năm nay, ông thường xuyên đến Trạm Y tế xã để khám và nhận thuốc bảo hiểm y tế định kỳ. Khi được cán bộ y tế hỗ trợ cài đặt Sổ sức khỏe điện tử, quá trình thực hiện phát sinh vướng mắc do tài khoản định danh của ông mới ở mức độ 1 và số điện thoại đăng ký không chính chủ. Ngay sau đó, cán bộ y tế đã hướng dẫn ông hoàn thiện các thủ tục cần thiết tại Công an xã để nâng cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2, bảo đảm đủ điều kiện tích hợp dữ liệu sức khỏe.

Chính quyền địa phương đang đặt mục tiêu đến hết ngày 25/6 sẽ đạt từ 95% trở lên người dân cài đặt thành công Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Với cách làm linh hoạt và sự đồng thuận của Nhân dân là tiền đề để hoàn thành mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng nền y tế thông minh, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Hồng Nhung