5 món cháo bổ dưỡng cho người cao tuổi

Ở người cao tuổi, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả hơn, dẫn đến tình trạng ăn không ngon miệng, khó tiêu và hấp thu kém. Các món cháo dinh dưỡng mềm mịn, dễ tiêu hóa đã trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều gia đình để chăm sóc bữa ăn cho người lớn tuổi.

Cháo là món ăn lý tưởng cho người cao tuổi do dễ tiêu hóa và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng. Theo PGS.TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng - Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Khi có tuổi, hệ tiêu hóa hoạt động kém hơn, răng yếu, cảm giác ăn ngon cũng không như hồi trẻ, do đó cháo là món ăn được nhiều người cao tuổi lựa chọn.

Để đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cho người cao tuổi, việc thay đổi cách nấu và đa dạng các món cháo dinh dưỡng là vô cùng cần thiết. Tránh sự lặp lại nhàm chán không chỉ kích thích vị giác mà còn giúp người cao tuổi không bị ngán món ăn quen thuộc này.

1. Nguyên tắc khi nấu cháo cho người cao tuổi

Để đảm bảo món cháo thực sự bổ dưỡng và phù hợp với thể trạng của người cao tuổi, cần chú trọng một số nguyên tắc quan trọng. Nên ưu tiên độ mềm nhừ và dễ nuốt là yếu tố hàng đầu. Cháo nên được nấu loãng, nhuyễn mịn để người lớn tuổi dễ dàng tiêu hóa và hấp thu, tránh gây khó khăn khi nhai nuốt do răng yếu hoặc các vấn đề về tiêu hóa.

Cần tăng cường rau xanh, củ quả mềm, dễ tiêu hóa như bí đỏ, cà rốt, khoai tây, rau cải xanh, hoặc rau bina... không chỉ bổ sung dồi dào vitamin, chất xơ mà còn cung cấp nhiều khoáng chất thiết yếu hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón ở người lớn tuổi.

Để đảm bảo cung cấp đủ protein, nên chọn nguồn protein dễ hấp thu. Thịt gà, thịt lợn nạc, cá (như cá hồi, cá basa) hay trứng nên được băm nhỏ, xay nhuyễn hoặc nấu mềm để dễ tiêu hóa. Các loại đậu, đỗ mềm như đậu xanh, đậu đen cũng là nguồn protein thực vật tuyệt vời, giàu dinh dưỡng và dễ hấp thu.

Một điểm quan trọng khác là hạn chế gia vị. Việc sử dụng quá nhiều muối, đường, bột ngọt và các gia vị cay nóng không chỉ ảnh hưởng đến vị giác mà còn có thể gây hại cho sức khỏe của người lớn tuổi, đặc biệt là với những người có bệnh nền như tăng huyết áp hay đái tháo đường. Nên ưu tiên nêm nếm nhạt, sử dụng hương vị tự nhiên từ thực phẩm.

2. Tham khảo 5 món cháo bổ dưỡng dễ chế biến dành cho người cao tuổi

2.1. Cháo bí đỏ tôm tươi

Món cháo đơn giản giúp bổ sung vitamin A, chất xơ, protein, tốt cho mắt và hệ tiêu hóa của người cao tuổi.

Nguyên liệu: 50 g gạo tẻ, 50 g bí đỏ, 30 g tôm tươi, hành lá, dầu ăn, gia vị.

Cách nấu:

• Bí đỏ gọt vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu.

• Tôm tươi bóc vỏ, bỏ đầu, chỉ đen, băm nhỏ.

• Vo gạo, cho vào nồi nấu với lượng nước vừa đủ đến khi cháo chín mềm.

• Phi thơm hành, cho tôm băm vào xào chín tới.

• Cho bí đỏ vào nồi cháo, nấu đến khi bí mềm nhừ.

• Thêm tôm đã xào vào, đảo đều, nêm nếm gia vị vừa ăn.

• Rắc hành lá thái nhỏ và rau thơm trước khi tắt bếp.

2.2. Cháo yến mạch thịt xay cà rốt

Món cháo này rất giàu chất xơ hòa tan, tốt cho tim mạch, dễ tiêu hóa, cung cấp vitamin và khoáng chất cho người cao tuổi.

Nguyên liệu: 50 g yến mạch, 30 g thịt bằm, 1/2 củ cà rốt nhỏ, hành lá, dầu ăn, gia vị.

Cách nấu:

• Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu nhỏ.

• Cho yến mạch và cà rốt vào nồi, thêm nước nấu đến khi yến mạch nở mềm và cà rốt chín.

• Phi thơm hành, cho thịt xay vào xào chín tới, nêm chút gia vị.

• Cho thịt vào nồi cháo yến mạch, đảo đều, nêm nếm lại gia vị vừa ăn.

• Rắc hành lá thái nhỏ trước khi dùng.

2.3. Cháo đậu Hà Lan trứng cút

Bổ sung protein thực vật, vitamin nhóm B, tốt cho hệ thần kinh và dễ tiêu hóa.

Nguyên liệu: 50 g gạo tẻ, 30 g đậu Hà Lan tươi (hoặc đông lạnh), 3-4 quả trứng cút, hành lá, dầu ăn, gia vị.

Cách nấu:

• Đậu Hà Lan rửa sạch.

• Trứng cút luộc chín, bóc vỏ.

• Vo gạo, nấu cháo đến khi chín mềm.

• Cho đậu Hà Lan vào nồi cháo, nấu đến khi đậu mềm.

• Thêm trứng cút vào, đun nhỏ lửa cho nóng.

• Nêm nếm gia vị vừa ăn.

• Rắc hành lá thái nhỏ trước khi dùng.

2.4. Cháo nấm rơm gà xé

Đây là món cháo cung cấp protein lành mạnh, vitamin nhóm B, khoáng chất và chất xơ từ nấm, tăng cường hệ miễn dịch cho người cao tuổi.

Nguyên liệu: 50 g gạo tẻ, 30 g thịt gà (phần ức), 30 g nấm rơm, hành lá, dầu ăn, gia vị.

Cách nấu:

• Thịt gà luộc chín, xé nhỏ.

• Nấm rơm rửa sạch, thái lát mỏng.

• Vo gạo, nấu cháo đến khi chín mềm.

• Phi thơm hành, cho nấm rơm vào xào chín tới.

• Cho thịt gà xé và nấm rơm đã xào vào nồi cháo, đảo đều, nêm nếm gia vị vừa ăn.

• Rắc hành lá thái nhỏ trước khi dùng.

2.5. Cháo khoai lang tím đậu đỏ

Cung cấp chất xơ, vitamin A, anthocyanin (chất chống oxy hóa), tốt cho tiêu hóa và tim mạch.

Nguyên liệu: 50 g gạo tẻ, 30 g khoai lang tím, 30 g đậu đỏ, đường (rất ít hoặc không cần đường) - nên dùng đường phèn, đường mía thô, không nên dùng đường kính (đường tinh luyện).

Cách nấu:

• Khoai lang tím gọt vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu.

• Đậu đỏ ngâm mềm, luộc chín mềm.

• Vo gạo, cho khoai lang tím và đậu đỏ đã luộc vào nồi, thêm nước nấu đến khi cháo chín mềm và các nguyên liệu nhừ.

• Nêm một chút đường (nếu muốn) cho vừa khẩu vị.

Một chế độ ăn uống khoa học và đa dạng chính là nền tảng vững chắc cho sức khỏe của người cao tuổi. Với những gợi ý về các món cháo dưỡng sinh dễ nấu, bổ dưỡng và đa dạng này, bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn để mang đến những bữa ăn ngon miệng và lành mạnh cho ông bà, cha mẹ.

Nguồn suckhoedoisong.vn