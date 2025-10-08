5 tác dụng nổi bật của nước gừng với sức khỏe mùa thu

Nước gừng với vị cay nồng đặc trưng có rất nhiều lợi ích sức khỏe được y học cổ truyền cũng như y học hiện đại công nhận. Một ly nước gừng ấm nóng mỗi ngày có thể là bí quyết giúp bạn khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng trong mùa thu, khi thời tiết se lạnh.

Khi tiết trời bắt đầu se lạnh, không khí chuyển dần từ thu sang đông cũng là thời điểm nên tiêu thụ những thức uống ấm áp để làm dịu cơ thể và tăng cường sức khỏe. Trong số vô vàn lựa chọn, nước gừng nổi lên như một “thức uống vàng” được nhiều người tin dùng.

1. Gừng - vị thuốc tự nhiên tăng cường sức khỏe

Trong suốt hàng ngàn năm, củ gừng đã được con người sử dụng như một loại gia vị và thảo dược quý. Đặc tính nổi bật nhất của gừng chính là hàm lượng dồi dào các hoạt chất sinh học mạnh mẽ, bao gồm gingerol, shogaol và zingerone. Những hợp chất này mang lại cho gừng khả năng kháng khuẩn, kháng virus, chống ký sinh trùng và đặc biệt là chống viêm diện rộng.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thị Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong những ngày thời tiết lạnh, một ly nước gừng ấm có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đồng thời giảm các triệu chứng đầy hơi, khó tiêu sau bữa ăn. Ngoài ra, gừng còn được biết đến với khả năng làm dịu cảm giác buồn nôn, cải thiện chức năng tiêu hóa và làm ấm cơ thể.

Gừng không chỉ giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh mà còn hỗ trợ giảm các chứng viêm mạn tính như đau nhức xương khớp. Với những lợi ích toàn diện này, gừng xứng đáng được xem là một loại “siêu thực phẩm” giúp tăng cường sức khỏe tổng thể.

Nước gừng thường được sử dụng để chống lại các triệu chứng cảm lạnh.

2. Nước gừng là loại đồ uống được ưa chuộng nhất trong mùa lạnh

2.1. Tăng cường hệ miễn dịch, chống lại bệnh do nhiễm lạnh

Mùa thu đông là thời điểm hệ miễn dịch dễ bị suy yếu, tạo điều kiện cho các bệnh về đường hô hấp như cảm cúm, ho, viêm họng phát triển. Nước gừng chính là một “vũ khí” tự nhiên tuyệt vời để củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể. Gừng rất giàu các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như gingerol, shogaol, zingerone, cùng với đặc tính chống viêm hiệu quả.

Những hoạt chất này không chỉ giúp trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào mà còn hỗ trợ tăng cường hoạt động của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại virus và vi khuẩn gây bệnh. Uống nước gừng ấm thường xuyên giúp làm ấm cơ thể, kích thích tuần hoàn máu và tạo môi trường thuận lợi cho hệ miễn dịch hoạt động tối ưu, giảm nguy cơ mắc các bệnh vặt trong mùa lạnh.

2.2. Nước gừng hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi chướng bụng

Mùa lạnh thường đi kèm với những cơn thèm ăn các món nóng hổi, nhiều dầu mỡ và đôi khi là khó tiêu. Việc thay đổi thói quen ăn uống hoặc tiêu thụ những thực phẩm “nặng bụng” hơn có thể khiến hệ tiêu hóa gặp trục trặc, dẫn đến đầy hơi, khó tiêu và chướng bụng. Nước gừng từ lâu đã được xem là một phương thuốc dân gian hiệu quả cho các vấn đề tiêu hóa.

Các hợp chất trong gừng giúp kích thích sản xuất enzyme tiêu hóa, thúc đẩy quá trình làm rỗng dạ dày và tăng cường nhu động ruột. Điều này giúp thức ăn được tiêu hóa nhanh và hiệu quả hơn, ngăn ngừa tình trạng ứ trệ thức ăn gây đầy bụng, khó chịu. Một ly nước gừng ấm sau bữa ăn có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, đặc biệt trong những ngày mùa đông.

2.3. Thúc đẩy quá trình trao đổi chất giúp kiểm soát cân nặng

Nhiều người có xu hướng tăng cân vào mùa lạnh do ít vận động và thường xuyên thèm ăn các món ăn giàu năng lượng. Nước gừng là một thức uống ít calo nhưng lại có khả năng tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể.

Gừng được biết đến với khả năng tạo nhiệt, giúp cơ thể đốt cháy nhiều calo hơn. Đồng thời nó cũng có thể giúp tăng cường cảm giác no, giảm cảm giác thèm ăn vặt, đặc biệt là những món ngọt. Bổ sung nước gừng vào chế độ ăn uống hàng ngày, kết hợp với một lối sống năng động sẽ giúp bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn trong mùa lạnh.

2.4. Hỗ trợ điều hòa đường huyết

Đối với những người mắc bệnh đái tháo đường, việc duy trì lượng đường trong máu ổn định là vô cùng quan trọng. Mặc dù mùa hè chúng ta thường cảm thấy khát nước nhiều hơn nhưng vào mùa đông, nhiều người lại quên mất việc uống đủ nước, dẫn đến tình trạng mất nước tiềm ẩn có thể ảnh hưởng đến đường huyết. Nước gừng không chỉ giúp giữ đủ nước cho cơ thể mà còn được biết đến với tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu.

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm mức đường huyết lúc đói. Hơn nữa, đặc tính chống viêm của gừng còn góp phần kiểm soát các vấn đề khác do bệnh đái tháo đường gây ra, như giảm viêm mạch máu và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa. Tuy nhiên, người bệnh đái tháo đường nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng như một liệu pháp bổ trợ.

2.5. Giảm đau khớp và xoa dịu cơ bắp mệt mỏi

Mùa lạnh thường khiến các khớp xương trở nên cứng hơn và các cơn đau nhức có thể xuất hiện nhiều hơn, đặc biệt ở những người có tiền sử viêm khớp hoặc đau cơ. Nước gừng chính là một phương thuốc tự nhiên tuyệt vời để làm dịu những cơn đau này. Nhờ đặc tính chống viêm mạnh mẽ, gừng có thể giúp giảm sưng và đau ở các khớp bị viêm.

Ngoài ra, gừng cũng rất hiệu quả trong việc làm dịu các cơ bắp bị đau nhức sau khi hoạt động hoặc do thời tiết lạnh. Các hợp chất hoạt tính trong gừng giúp thư giãn cơ và cải thiện tuần hoàn máu, từ đó giảm cảm giác khó chịu và giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn. Một ly nước gừng ấm nóng có thể là liệu pháp hữu hiệu để xua tan cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ khớp trong những ngày đông giá rét.

Nước gừng thực sự là một thức uống lý tưởng để bổ sung vào chế độ ăn uống hàng ngày trong mùa lạnh. Tuy nhiên không nên lạm dụng hoặc sử dụng không đúng cách vì có thể gây ra những rủi ro đáng kể.