5 thông tin bạn nên biết về đồng Euro

Đồng Euro (EUR) là một trong những đồng tiền mạnh và có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay. Đây không chỉ là phương tiện thanh toán của hàng trăm triệu người dân châu Âu, mà còn là biểu tượng cho sự hội nhập kinh tế và chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Nếu bạn đang tìm hiểu về đồng tiền này, đừng bỏ qua 5 thông tin thú vị dưới đây!

1. Lịch sử ra đời đồng tiền chung Euro

Đồng Euro là kết quả của một quá trình dài đàm phán và thống nhất giữa các quốc gia châu Âu. Dưới đây là các mốc quan trọng trong lịch sử đồng Euro:

Năm 1992: Hiệp ước Maastricht được ký kết. Đây là cột mốc then chốt, đặt nền móng cho việc thành lập Liên minh châu Âu (EU) và liên minh kinh tế, tiền tệ, dẫn tới sự ra đời của đồng tiền chung

Ngày 01/01/1999: Euro chính thức được sử dụng trong giao dịch phi tiền mặt (chuyển khoản, séc, thanh toán điện tử). 11 quốc gia đầu tiên tham gia khu vực đồng Euro (Eurozone) và bắt đầu sử dụng Euro trong các giao dịch phi tiền mặt như chuyển khoản, thanh toán điện tử và kế toán

Ngày 01/01/2002: Tiền giấy và tiền xu Euro được phát hành và lưu hành rộng rãi, thay thế hoàn toàn nội tệ của các quốc gia thành viên trong vòng 2 tháng. 12 quốc gia đầu tiên áp dụng đồng tiền chung này bao gồm Áo, Bỉ, Đức, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Ireland, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Ý

2002 - Hiện nay: Đồng Euro được sử dụng bởi 20 quốc gia trong Khu vực đồng Euro (Eurozone) và trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế quan trọng thứ hai trên thế giới, chỉ sau đồng đô la Mỹ

Những thay đổi này giúp Euro trở thành một biểu tượng của sự hội nhập kinh tế và chính trị sâu sắc ở châu Âu, đồng thời thường xuyên được so sánh với các đồng tiền mạnh khác như bảng Anh, khiến người dân và nhà đầu tư đặc biệt quan tâm đến tỷ giá bảng Anh trong quan hệ thương mại và tài chính.

Euro ra đời để thúc đẩy sự hội nhập và ổn định kinh tế trong khu vực châu Âu.

2. Mục đích của đồng tiền chung Euro

Sự ra đời của đồng tiền chung Euro gắn liền với nhiều mục tiêu quan trọng như:

Xóa bỏ rào cản tỷ giá giữa các quốc gia thành viên, tạo điều kiện cho thương mại và đầu tư phát triển mạnh mẽ

Thúc đẩy sự di chuyển tự do của người dân và lao động trong nội khối mà không phải đổi tiền khi qua biên giới

Tăng cường sức mạnh kinh tế và vị thế chính trị của Liên minh châu Âu trên trường quốc tế

Giúp người dân, doanh nghiệp và khách du lịch tiết kiệm chi phí khi không phải đổi ngoại tệ giữa các nước trong khu vực

Thu hút đầu tư nước ngoài vì một đồng tiền chung mạnh và ổn định như Euro khiến khu vực Eurozone trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư quốc tế

Tăng cường minh bạch tài chính vì khi dùng chung đồng Euro, các quốc gia phải tuân thủ các chuẩn mực thống nhất về chính sách tài chính – tiền tệ, từ đó giúp thị trường minh bạch hơn

Euro tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, di chuyển và đầu tư trong EU.

3. Các thành viên EU không sử dụng đồng tiền chung Euro

Mặc dù là đồng tiền chính thức của Liên minh châu Âu, không phải tất cả 27 quốc gia thành viên đều sử dụng Euro. Hiện có 7 quốc gia vẫn giữ đồng tiền riêng bao gồm:

Bulgaria: Lev Bulgaria (BGN)

Cộng hòa Séc: Koruna Séc (CZK)

Đan Mạch: Krone Đan Mạch (DKK)

Hungary: Forint Hungary (HUF)

Ba Lan: Złoty Ba Lan (PLN)

Romania: Leu Romania (RON)

Thụy Điển: Krona Thụy Điển (SEK)

Lý do của việc không sử dụng đồng tiền chung có thể xuất phát từ các yếu tố kinh tế nội tại hoặc lựa chọn chính sách tiền tệ độc lập. Điều này tạo nên sự khác biệt trong trải nghiệm của khách du lịch khi di chuyển giữa các nước EU, bởi có nơi dùng Euro, có nơi vẫn phải đổi sang nội tệ. Chính vì thế, việc theo dõi Euro tỷ giá so với các đồng tiền khác trở nên vô cùng quan trọng trong giao dịch và du lịch quốc tế.

Một số quốc gia EU vẫn duy trì đồng tiền riêng, tạo nên sự đa dạng trong giao dịch và du lịch.

4. Một số quốc gia ngoài EU đang sử dụng đồng Euro

Ngoài 20 quốc gia thành viên của khu vực đồng Euro (Eurozone), có một số quốc gia và vùng lãnh thổ độc lập khác cũng sử dụng đồng Euro làm tiền tệ chính thức như:

Monaco

San Marino

Thành Vatican

Andorra

Kosovo

Montenegro

Việc sử dụng Euro giúp các quốc gia này ổn định nền kinh tế, thúc đẩy thương mại và giảm lạm phát, dù không được hưởng các quyền lợi như thành viên Eurozone.

5. Mệnh giá đồng Euro

Hiện nay, đồng Euro lưu hành dưới cả dạng tiền giấy và tiền xu. Tiền giấy gồm các mệnh giá từ 5, 10, 20, 50, 100, 200 đến 500 euro, trong đó tờ 500 euro ít được sử dụng và dần bị hạn chế phát hành. Tiền xu thì có các mệnh giá nhỏ hơn, từ 1 cent, 2 cent, 5 cent, 10 cent, 20 cent, 50 cent đến 1 và 2 euro.

Thiết kế của tiền Euro khá đặc biệt: mặt trước giống nhau ở toàn khu vực, còn mặt sau mỗi quốc gia thành viên có thể in hình ảnh riêng, tạo nên sự đa dạng nhưng vẫn giữ tính thống nhất.

Đồng Euro không chỉ là đồng tiền chung của châu Âu mà còn là biểu tượng cho sự gắn kết và sức mạnh kinh tế của khu vực này. Hiểu rõ những thông tin cơ bản về Euro sẽ giúp bạn tự tin hơn trong các giao dịch khi đặt chân tới châu Âu, đồng thời cảm nhận rõ hơn vai trò quan trọng của một trong những đồng tiền quyền lực nhất thế giới.