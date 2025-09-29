Xây dựng Đảng
500 đại biểu được triệu tập dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân Phú Thọ, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của tỉnh giai đoạn 2025-2030. Chính vì vậy, nhân sự đại biểu đi dự Đại hội được lựa chọn kỹ lưỡng từ 152 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình nhân sự đại biểu.

