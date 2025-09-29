Xây dựng Đảng
Thành tựu nổi bật 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ và tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả, thành tựu nổi bật.

