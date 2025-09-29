Thành tựu nổi bật 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2020 – 2025

{title}
Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo kịp thời của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ và tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đã phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra và đạt được những kết quả, thành tựu nổi bật.
Thực hiện: Trang Linh
baophutho.vn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I tiến hành từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đại hội có...
baophutho.vn Ngày 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy giữ chức...
baophutho.vn Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá, động lực...
baophutho.vn Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 3 khâu đột phá chiến lược để quyết tâm xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng...
baophutho.vn Trong chương trình làm việc sáng ngày 30/9, sau phiên khai mạc, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày...
baophutho.vn Sáng nay 30/9, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, Bộ Chính trị đã công bố quyết định chỉ định đồng chí Trương Quốc Huy - Bí...
baophutho.vn Mục tiêu của tỉnh Phú Thọ đến năm 2030, GRDP cao hơn 2 lần so với năm 2025, thu ngân sách đạt 85.000 tỷ đồng và có ít nhất 45.000 doanh nghiệp hoạt động