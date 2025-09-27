Xây dựng Đảng vững mạnh - nền tảng bứt phá toàn diện

Nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh 2020-2025, khép lại với những thành tựu toàn diện và ấn tượng, ghi một dấu ấn đậm nét trong lịch sử phát triển của tỉnh. Vượt qua bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp, thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, phát huy nội lực, tranh thủ thời cơ, tạo nên những bước đột phá trên mọi lĩnh vực.

Cán bộ, Đảng viên xã Pà Cò trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Một trong những thành tựu nổi bật và mang tính nền tảng nhất trong nhiệm kỳ qua chính là việc củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, Tỉnh ủy và các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đổi mới toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng được thực hiện nghiêm túc, bài bản với nhiều hình thức đa dạng, sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng.

Không còn là những hội nghị mang tính hình thức, các đợt sinh hoạt chính trị chuyên sâu đã thực sự đi vào chiều sâu, giúp mỗi cán bộ, đảng viên thấm nhuần sâu sắc đường lối của Đảng, từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị, thống nhất ý chí và hành động. Đặc biệt, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo ra một luồng sinh khí mới, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác đã xuất hiện, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng, được triển khai đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả hơn. Lực lượng nòng cốt được củng cố, chủ động nắm bắt, dự báo tình hình, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững môi trường chính trị ổn định cho sự phát triển.

Cùng với công tác tư tưởng, nhiệm kỳ 2020-2025 ghi dấu ấn đậm nét trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được thực hiện quyết liệt, mang lại những kết quả rõ rệt, góp phần tinh giản biên chế, tiết kiệm ngân sách và nâng cao hiệu quả công tác.

Công tác phát triển đảng viên được đặc biệt chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Toàn Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 31.565 đảng viên mới, bổ sung nguồn sinh lực dồi dào, có trình độ, nhiệt huyết cho Đảng, cho thấy sự lớn mạnh không ngừng của các tổ chức cơ sở. Tỷ lệ đảng viên và tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm duy trì ở mức cao, đạt trên 90%, là minh chứng sống động cho chất lượng đội ngũ và sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng lên.

Nhiệm kỳ qua cũng là một nhiệm kỳ mà kỷ luật, kỷ cương trong Đảng được siết chặt mạnh mẽ. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường với phương châm “chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả”, đi sâu vào những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Việc thi hành kỷ luật nghiêm tổ chức đảng và đảng viên vi phạm đã thể hiện rõ tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, có tác dụng cảnh tỉnh, răn đe, phòng ngừa vi phạm một cách mạnh mẽ.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều kết quả đột phá. Các cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, khởi tố, điều tra và xử lý nghiêm minh các vụ án tham nhũng với hàng trăm đối tượng, cùng hàng trăm vụ án kinh tế khác. Những con số này không chỉ thể hiện quyết tâm chính trị sắt đá của Đảng bộ tỉnh mà còn góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác dân vận trong nhiệm kỳ qua tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ, hướng mạnh về cơ sở, lấy lợi ích hợp pháp, chính đáng và sự hài lòng của người dân làm trung tâm. Việc duy trì nền nếp đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân đã kịp thời lắng nghe, tháo gỡ nhiều vướng mắc, bức xúc ngay từ khi mới phát sinh.

Thực tiễn tại các Đảng bộ cơ sở đã chứng minh hiệu quả của công tác xây dựng Đảng. Tại các Đảng bộ phường trung tâm, việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về quản lý đô thị, đất đai đã phát huy vai trò tiên phong của cán bộ, đảng viên, huy động nguồn lực hiệu quả, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị ngày càng xanh, sạch, đẹp, văn minh. Ở những địa bàn trọng điểm về giải phóng mặt bằng các dự án lớn như đường liên kết vùng, các đảng bộ xã đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, điển hình như ở Kim Bôi, Lương Sơn, Vĩnh Yên...

Tại Đảng bộ xã Lương Sơn - đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, đặt ra nhiều thách thức về quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, cải cách hành chính... Đảng bộ xã đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn vưới thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, phân công lãnh đạo chủ chốt nắm ngành, lĩnh vực để tổ chức chỉ đạo tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng chí Hoàng Việt Hồng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, khẳng định: “Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao đã giúp cấp ủy sâu sát thực tiễn, kịp thời nắm bắt tư tưởng đảng viên và Nhân dân, giải quyết ngay những vấn đề nảy sinh, từ đó xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển”. Nhờ đó, Lương Sơn không chỉ giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới mà còn trở thành một trong những điểm sáng về phát triển kinh tế, văn hóa của tỉnh.

Thành quả của công tác xây dựng Đảng được minh chứng rõ nét nhất qua những con số ấn tượng về kinh tế - xã hội. Một môi trường chính trị ổn định, một bộ máy trong sạch, một đội ngũ cán bộ tận tụy đã tạo ra môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, khơi dậy mọi tiềm năng phát triển.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn ước đạt 7,5%/năm, cao hơn giai đoạn trước và mức bình quân chung cả nước. Quy mô nền kinh tế năm 2025 dự kiến đạt 390 nghìn tỷ đồng, gấp 1,56 lần so với năm 2020. GRDP bình quân đầu người ước đạt 105,2 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt gần 245 nghìn tỷ đồng, đảm bảo nguồn lực dồi dào cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện, thu hút 596 dự án DDI (vốn trên 171 nghìn tỷ đồng) và 230 dự án FDI (vốn trên 3,5 tỷ USD). Kim ngạch xuất khẩu năm 2025 ước đạt 36,8 tỷ USD, gấp 2,2 lần năm 2020, khẳng định vị thế của Phú Thọ trên bản đồ kinh tế cả nước. Chính sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác xây dựng Đảng đã tạo ra sức mạnh tổng hợp, đưa Phú Thọ vượt qua mọi khó khăn, đạt được những thành tựu toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới, vững bước trên con đường trở thành một vùng đất phồn vinh, giàu bản sắc và đáng sống.

Lê Chung