57 đại biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Căn cứ Điều lệ Đảng; căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XIII; căn cứ Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 23/7/2025 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị quyết định chỉ định 57 đại biểu chính thức và 7 đại biểu dự khuyết thuộc Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ công bố Quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định đại biểu của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Theo đó, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng phải bảo đảm bảo có lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và mục tiêu, lý tưởng của Đảng; luôn đặt lợi ích của Đảng, Tổ quốc và Nhân dân lên trên hết, trước hết; chấp hành nghiêm các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng; sống trung thực, khiêm tốn, giản dị; nói đi đôi với làm; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật cao, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ.

Có uy tín cao, có trình độ, kiến thức, năng lực, tư duy đổi mới và phương pháp làm việc khoa học; có khả năng phát hiện, đề xuất những vấn đề đặt ra trong thực tiễn và tích cực tham gia đóng góp vào các quyết định của Đại hội. Có điều kiện và khả năng để quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ và người đứng đầu cấp uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng về tiêu chuẩn, điều kiện nhân sự đại biểu theo đúng các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ cấp tỉnh và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, khi phát hiện có vấn đề mới phát sinh về đại biểu dự đại hội, có thông tin liên quan đến nhân sự đại biểu trong các vụ án, vụ việc, kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, đơn thư khiếu nại, tố cáo mà các cơ quan chức năng trao đổi, cung cấp thông tin; đồng thời, chỉ đạo, yêu cầu các cá nhân tự rà soát các nội dung liên quan. Nếu phát hiện nhân sự không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thì Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phải kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định; thực hiện nghiêm việc bảo mật thông tin theo quy định.

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH PHÚ THỌ DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIV CỦA ĐẢNG

(Kèm theo Quyết định số 2424-QĐNS/TW, ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị)

I- ĐẠI BIỂU CHÍNH THỨC

Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ. Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ. Đồng chí Bùi Thị Minh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phú Thọ Đồng chí Bùi Đình Thi - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Phú Thọ. Đồng chí Lương Đức Minh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Phú Thọ. Đồng chí Quách Thế Ngọc- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ Phú Thọ. Đồng chí Vi Mạnh Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phan Trọng Tấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Đinh Công Thực- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Thu Hằng- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Đồng chí Trần Việt Cường - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Dương Hoàng Hương- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Đình Cương - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực chuyên trách Đảng uỷ các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Hoà Bình, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Việt Phương- Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Xuân Hoà, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Quách Tất Liêm- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phùng Thị Kim Nga- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Đặng Bích Ngọc- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Đinh Anh Tuấn- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ. Đồng chí Bùi Thị Kim Tuyến- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Vương Thị Bẩy - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trịnh Thế Truyền - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Lê Hồng Trung- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trần Việt Hùng- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trần Quang Tuấn- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Minh Tường- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Đắc Thủy- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Ngô Chí Tuệ- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Hoàng Long Biên- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Trịnh Hùng Sơn- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Lại Hữu Tuyển, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Lê Quang Nghiệp, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Hoàng Thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Trần Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thung Nai, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Hoàng Đức Chính, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Phạm Anh Quý, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Bùi Đức Giang, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Tiên Lữ, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Sùng A Chênh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ.

II- ĐẠI BIỂU DỰ KHUYẾT

Đồng chí Hoàng Thị Thuý Vân, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Thọ. Đồng chí Phạm Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Bùi Văn Trường, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng uỷ Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Hà Văn Quyết, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tường, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Hà Văn Di, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ. Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

