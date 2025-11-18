7 biện pháp tự nhiên giúp giảm nhẹ triệu chứng cúm A

Khi bị cúm A, ngoài việc tuân thủ chỉ dẫn y tế, nhiều biện pháp tự nhiên có thể giúp giảm triệu chứng khó chịu như nghẹt mũi, đau họng, mệt mỏi. Thảo dược, chế độ ăn lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý là những cách đơn giản, an toàn hỗ trợ cơ thể hồi phục nhanh hơn.

Cúm A là bệnh do virus gây ra, thường xuất hiện đột ngột với các triệu chứng như sốt, đau họng, nghẹt mũi và mệt mỏi toàn thân. Mặc dù không có cách chữa khỏi hoàn toàn tại nhà, nhiều biện pháp tự nhiên vẫn giúp giảm khó chịu, hỗ trợ hệ miễn dịch và rút ngắn thời gian hồi phục.

1. Giữ đủ nước - hỗ trợ cơ thể chống lại cúm A

Cúm có thể gây mất nước thông qua sốt, tiết dịch mũi, nôn mửa và tiêu chảy. Việc bù nước đầy đủ giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả để chống lại virus và hỗ trợ cơ thể phục hồi nhanh hơn. Đồng thời, đủ nước còn làm loãng đờm, giúp giảm ho và giảm nghẹt mũi.

Các đồ uống ấm như trà thảo mộc, nước chanh pha mật ong hoặc nước dùng gà có thể giúp giảm đau họng, giảm ớn lạnh và làm dịu tình trạng viêm đường hô hấp.

Ngoài ra, nước lọc và dung dịch điện giải cũng rất cần thiết để bù nước đã mất và duy trì các chức năng cơ thể quan trọng.

2. Tỏi - “Thực phẩm vàng” hỗ trợ miễn dịch

Tỏi đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều thế kỷ trong y học, đặc biệt trong việc tăng cường hệ miễn dịch. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỏi có thể giảm nguy cơ mắc bệnh và rút ngắn thời gian mắc bệnh, đồng thời làm giảm mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng.

Một nghiên cứu đặc biệt chỉ ra rằng các chất bổ sung chiết xuất tỏi lâu năm giúp giảm mức độ nghiêm trọng của cảm lạnh và cúm bằng cách tăng cường chức năng của tế bào miễn dịch, hỗ trợ cơ thể phản ứng hiệu quả hơn với virus.

Tỏi, thực phẩm giúp giảm nhẹ triệu chứng cúm A.

3. Kẽm – Hỗ trợ hệ miễn dịch chống virus

Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc sản sinh các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể phản ứng hiệu quả hơn với nhiễm trùng. Bổ sung kẽm đôi khi được áp dụng để rút ngắn thời gian mắc bệnh và giảm mức độ nghiêm trọng của các nhiễm trùng do virus.

Một phân tích tổng hợp từ các thử nghiệm lâm sàng cho thấy kẽm giúp giảm các triệu chứng cảm lạnh nếu được sử dụng trong vòng 24 giờ kể từ khi triệu chứng xuất hiện. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn nhấn mạnh cần thêm nhiều nghiên cứu để xác định hiệu quả tối ưu của kẽm trong điều trị nhiễm trùng do virus.

4. Nghỉ ngơi đầy đủ – chìa khóa phục hồi khi bị cúm

Nghỉ ngơi đầy đủ khi mắc cúm giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn trong việc chống lại virus. Việc ngủ và thư giãn hợp lý không chỉ giảm các triệu chứng như mệt mỏi và nghẹt mũi mà còn có thể rút ngắn thời gian mắc bệnh, hỗ trợ cơ thể hồi phục nhanh hơn.

5. Nước muối – giải pháp đơn giản làm sạch đường hô hấp

Nước muối sinh lý, hay dung dịch nước muối, có thể giúp giảm khó chịu liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp trên; giúp giảm nghẹt mũi bằng cách làm sạch chất nhầy và các chất gây dị ứng, đồng thời giữ ẩm cho đường mũi.

Dung dịch muối còn làm loãng chất nhầy, giúp dễ dàng tống ra khỏi khoang mũi. Bạn có thể sử dụng bình rửa mũi, chai bóp hoặc ống tiêm để rửa mũi. Điều quan trọng là phải dùng dung dịch muối cất, vô trùng nhằm tránh nguy cơ nhiễm trùng.

Súc miệng bằng nước muối có thể giúp giảm đau, sưng họng và hỗ trợ làm sạch đờm. Cách thực hiện đơn giản: Pha một thìa cà phê muối vào một cốc nước ấm, sau đó súc miệng trong 10–30 giây để rửa sạch miệng và cổ họng. Thực hiện 3–4 lần mỗi ngày để đạt hiệu quả tốt nhất.

Bổ sung kẽm hỗ trợ miễn dịch, giảm mức độ nghiêm trọng của các nhiễm trùng do virus.

6. Sử dụng máy tạo độ ẩm – hỗ trợ hô hấp trong mùa lạnh

Lỗ mũi khô trong thời tiết lạnh dễ bị virus xâm nhập, đồng thời virus cúm tồn tại lâu hơn trong không khí khô và lây lan mạnh hơn. Không khí lạnh, thiếu độ ẩm còn làm trầm trọng thêm tình trạng đau họng và nghẹt mũi.

Sử dụng máy tạo độ ẩm giúp duy trì độ ẩm trong phòng, giảm khô mũi, viêm và nghẹt mũi. Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt một bát nước trước lò sưởi; hơi nước bốc lên sẽ làm ẩm không khí, hỗ trợ đường hô hấp hiệu quả.

7. Tinh dầu – hỗ trợ giảm triệu chứng cúm và cảm lạnh

Các loại tinh dầu như khuynh diệp, bạc hà (menthol), cỏ xạ hương, oải hương và tràm trà có thể giúp kiểm soát các triệu chứng cúm và vấn đề hô hấp nhờ đặc tính giảm đau và chống viêm.

Tắm nước ấm pha vài giọt tinh dầu có thể giảm đau nhức cơ thể và các triệu chứng cảm lạnh, cúm khác. Ngoài ra, nhỏ một vài giọt tinh dầu vào nước nóng và hít hơi nước giúp làm dịu đường hô hấp và giảm nghẹt mũi.

Nguồn suckhoedoisong.vn