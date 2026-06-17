7 đội giành vé vào chung kết Hội thi Lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi

Chiều 17/6, tại Hội trường Công an tỉnh (khu vực Hòa Bình), đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026 (vòng sơ khảo).

Tiểu phẩm trong phần thi tài năng của đội thi xã Đà Bắc tại vòng sơ khảo.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh - cơ quan thường trực hội thi đã chủ động tham mưu xây dựng chương trình, nội dung, quy chế, thể lệ; phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm hội thi được tổ chức khoa học, khách quan, đúng tiến độ.

Vòng sơ khảo được tổ chức tại 6 cụm thi thuộc hai khu vực Hòa Bình và Vĩnh Phúc. Trong quá trình diễn ra hội thi, các đơn vị liên quan và bộ phận giúp việc đã phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, hậu cần, an ninh, y tế và công tác chấm thi.

Các đồng chí thành viên Ban tổ chức hội thi tham gia lễ tổng kết và trao giải vòng thi sơ khảo.

Ban Tổ chức đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các địa phương đối với công tác xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Điều này được thể hiện qua sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của các đội thi ở cả nội dung, hình thức và chất lượng các phần thi.

Ở phần thi tài năng, nhiều đội đã tạo dấu ấn bằng các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, sân khấu hóa sinh động, phản ánh nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội địa phương, đồng thời làm nổi bật vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Nhiều tiết mục được đầu tư công phu, giàu tính nghệ thuật, nhận được sự đánh giá cao từ Ban Giám khảo và khán giả.

Trưởng Ban tổ chức hội thi trao giải A cho các đội có thành tích xuất sắc.

Tại phần thi kiến thức, các đội thể hiện sự nghiên cứu kỹ lưỡng các quy định pháp luật, đặc biệt là Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ. Nhiều đội đạt điểm số cao, trả lời chính xác toàn bộ câu hỏi, cho thấy sự hiểu biết vững vàng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như các kỹ năng cần thiết trong công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao giải B cho các đội thi có thành tích xuất sắc.

Đối với phần thi xử lý tình huống, các đội đã xây dựng nhiều tình huống sát thực tiễn như hòa giải mâu thuẫn trong Nhân dân, giải quyết tranh chấp, xử lý các vụ việc phức tạp về ANTT, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Thông qua hình thức tiểu phẩm, các đội thể hiện khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng, kỹ năng phối hợp và xử lý tình huống linh hoạt, đúng quy định.

Các đồng chí lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp trao giải cho các đội đạt giải C tại hội thi.

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban tổ chức trao 7 giải A, 5 giải B và 12 giải C cho các đội thi có thành tích xuất sắc. Các đội đạt giải A sẽ tiếp tục tham gia tranh tài tại vòng chung kết cấp tỉnh được tổ chức trong thời gian tới.

Mạnh Hùng