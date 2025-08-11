7 món ăn nhẹ giàu protein giúp phục hồi sau khi chạy bộ

Sau khi hoàn thành một buổi chạy bộ, cơ bắp cũng như toàn bộ cơ thể cần được nạp lại năng lượng để phục hồi.

Người chạy bộ cần bổ sung một bữa ăn nhẹ giàu protein và carbohydrate trong vòng 30-60 phút sau khi chạy bộ giúp sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương, trong khi carbohydrate sẽ bù đắp lượng glycogen đã tiêu hao.

Dưới đây là một số công thức làm đồ ăn vặt giàu protein nhanh chóng và dễ dàng để bạn thử:

1. Viên protein bơ đậu phộng

Những viên protein này là món ăn nhẹ lý tưởng để mang theo trong những buổi chạy bộ, chứa nhiều chất béo lành mạnh và protein.

Viên protein bơ đậu phộng giúp bổ sung năng lượng sau khi chạy bộ.

Thành phần:

1 cốc yến mạch cán mỏng

1/2 cốc bơ đậu phộng

1/4 cốc mật ong

1/2 cốc bột protein vani

1/4 cốc sô cô la chip nhỏ (tùy chọn)

1 thìa cà phê hạt chia (tùy chọn)

Hướng dẫn:

Cho tất cả nguyên liệu vào tô trộn.

Khuấy đều cho đến khi tất cả hòa quyện. Hỗn hợp sẽ đặc và dính.

Nặn hỗn hợp thành những viên tròn nhỏ vừa ăn, đường kính khoảng 2,5 cm.

Cho các viên protein vào tủ lạnh ít nhất 30 phút để đông lại.

Bảo quản trong hộp kín trong tủ lạnh trong tối đa 1 tuần.

2. Parfait sữa chua Hy Lạp lành mạnh với người chạy bộ

Sữa chua Hy Lạp giàu protein và lợi khuẩn, khi kết hợp với quả mọng và các loại hạt, đây sẽ là món ăn nhẹ ngon miệng, bổ dưỡng hoặc bữa sáng lành mạnh trước khi chạy bộ để lưu trữ nhiều năng lượng hơn.

Thành phần:

1 cốc sữa chua Hy Lạp nguyên chất

1 thìa canh mật ong hoặc xi-rô cây phong

1/4 cốc quả mọng hỗn hợp (dâu tây, việt quất, mâm xôi)

1/4 cốc granola hoặc các loại hạt

Hướng dẫn:

Cho sữa chua Hy Lạp, mật ong và quả mọng vào một bát lớn.

Rắc thêm granola hoặc các loại hạt để tăng thêm kết cấu.

Thưởng thức ngay hoặc bảo quản lạnh để dùng sau.

3. Trứng luộc chín với quả bơ nghiền

Món ăn nhẹ này kết hợp trứng giàu protein với chất béo lành mạnh từ quả bơ, tạo nên món ăn cân bằng và thỏa mãn sau mỗi buổi chạy bộ.

Thành phần:

2 quả trứng lớn

1/2 quả bơ, nghiền nát

Muối và hạt tiêu cho vừa ăn

Ớt bột (tùy chọn)

Bánh mì nướng nguyên cám (tùy chọn)

Hướng dẫn: