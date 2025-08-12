7 tác dụng bất ngờ của nước ép củ dền và hạt chia

Nước ép củ dền kết hợp với hạt chia chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tìm hiểu thêm về thành phần dinh dưỡng, tác dụng tiềm năng của nước ép củ dền và hạt chia đối với sức khỏe.

1. Chất dinh dưỡng phong phú của nước ép củ dền và hạt chia

Nước ép củ dền là thức uống giàu dinh dưỡng, chứa nhiều khoáng chất thiết yếu như kali, magie và phốt pho. Nước ép này có hàm lượng kali rất cao, cung cấp tới 470 mg mỗi cốc, có thể hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh và chức năng cơ bắp. Còn hạt chia là một nguồn dinh dưỡng dồi dào, giàu chất xơ, protein thực vật, vitamin, khoáng chất, acid béo omega-3, rất có lợi cho tiêu hóa và sức khỏe tim mạch.

Nước ép củ cải đường và hạt chia kết hợp với nhau tạo nên sự kết hợp mạnh mẽ và lành mạnh giúp nuôi dưỡng cơ thể từ trong ra ngoài.

2. Nước ép củ dền và hạt chia cung cấp chất chống oxy hóa

Nước ép củ dền và hạt chia đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào.

Chất chống oxy hóa là những phân tử mạnh có thể giúp chống lại các gốc tự do. Gốc tự do là những phân tử không ổn định có thể làm hỏng DNA và thúc đẩy tình trạng viêm, góp phần gây ra các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng như ung thư. Sự mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa được gọi là stress oxy hóa.

Chất chống oxy hóa chủ yếu có trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Cả nước ép củ dền và hạt chia đều là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào:

Nước ép củ cải đường có chứa betalain, chất chống oxy hóa mạnh giúp chống viêm và căng thẳng oxy hóa. Hạt chia chứa quercetin và kaempferol, được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, cũng như lợi ích tiềm năng chống bệnh đái tháo đường.

3. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Kết hợp nước ép củ cải đường với hạt chia có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch. Nước ép củ dền được biết đến với hàm lượng nitrat cao. Sau khi được tiêu thụ, các nitrat này được chuyển hóa thành oxit nitric - một hợp chất giúp thư giãn và mở rộng mạch máu, một quá trình được gọi là giãn mạch. Tác dụng này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mức huyết áp khỏe mạnh.

Nghiên cứu đã chứng minh những lợi ích này. Một đánh giá hệ thống và phân tích tổng hợp năm 2017 cho thấy nước ép củ dền có liên quan đến việc giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương, làm nổi bật tiềm năng của nitrat trong chế độ ăn uống trong việc hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Hạt chia rất tốt cho tim vì chúng chứa nhiều acid béo omega-3. Những chất béo lành mạnh này giúp chống viêm và có thể làm giảm cholesterol và triglyceride, hai chất có liên quan đến việc tăng nguy cơ mắc bệnh tim.

4. Cung cấp nước cho cơ thể

Uống nước ép củ dền với hạt chia là một cách tuyệt vời để giữ nước. Hạt chia có thể hấp thụ lượng nước gấp 12 lần trọng lượng của chúng, khiến chúng trở thành một lựa chọn tuyệt vời để bổ sung nước.

Khi pha với nước ép củ dền, bạn sẽ có một thức uống không chỉ giúp giữ nước mà còn cung cấp các dưỡng chất thiết yếu. Đây là một lựa chọn tươi mát và lành mạnh, đặc biệt là trong những ngày nóng bức.

5. Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Sự kết hợp giữa nước ép củ dền và hạt chia mang lại những lợi ích đáng kể cho sức khỏe tiêu hóa. Cả hai thành phần đều là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời. Chất xơ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhu động ruột đều đặn, làm giảm các triệu chứng như táo bón và đầy hơi.

Hạt chia đặc biệt giàu chất xơ hòa tan, có tác dụng hấp thụ nước và làm mềm phân, từ đó thúc đẩy quá trình tiêu hóa diễn ra dễ dàng hơn. Ngoài ra, nước ép củ cải đường chứa nitrat và chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm ở đường tiêu hóa, hỗ trợ chức năng đường tiêu hóa nói chung.

6. Hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu

Củ cải đường có chỉ số đường huyết tự nhiên thấp, do đó là lựa chọn lành mạnh cho những người đang kiểm soát bệnh đái tháo đường. Hơn nữa, các nghiên cứu cho thấy các hợp chất chính có trong nước ép củ cải đường, chẳng hạn như betalain, polyphenol và nitrat trong chế độ ăn uống, có thể hỗ trợ điều hòa lượng đường trong máu, giúp giảm tình trạng tăng đường huyết (lượng đường trong máu cao).

Hạt chia có thể hỗ trợ lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh bằng cách làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate. Khi ngâm trong nước, chúng tạo thành một chất giống như gel có tác dụng như một rào cản, làm chậm quá trình tiêu hóa và làm chậm quá trình giải phóng glucose vào máu.

7. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Đối với bất kỳ ai muốn giảm hoặc duy trì cân nặng, nước ép củ cải đường kết hợp với hạt chia có thể mang lại lợi ích.

Nước ép củ dền ít calo và giàu chất dinh dưỡng, là một lựa chọn lành mạnh. Chất xơ trong nước ép củ dền có thể giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ nỗ lực giảm cân. Nghiên cứu cho thấy chất xơ hỗ trợ giảm cân và cải thiện việc tuân thủ chế độ ăn kiêng ở người trưởng thành thừa cân đang áp dụng chế độ ăn hạn chế calo.

Hạt chia cung cấp lượng chất xơ đáng kể, với 9,75 g cho mỗi khẩu phần 1 ounce (khoảng 28 g). Chúng cũng cung cấp 4,69 g protein cho mỗi khẩu phần. Chất xơ và protein có thể làm tăng cảm giác no kéo dài hơn, giúp giảm lượng calo nạp vào.

8. Cách đơn giản để thưởng thức nước ép củ dền với hạt chia

Việc bổ sung nước ép củ dền và hạt chia vào chế độ ăn uống hàng ngày rất dễ dàng. Dưới đây là một vài cách ngon miệng để thưởng thức nước ép củ dền kết hợp với hạt chia:

Sinh tố buổi sáng: Khởi động ngày mới bằng cách xay nhuyễn nước ép củ dền, hạt chia và các loại trái cây hoặc rau củ yêu thích thành một ly sinh tố đầy màu sắc, tràn đầy năng lượng. Đây là một cách đơn giản để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn nạp năng lượng cho ngày mới.

Pudding hạt chia nước ép củ dền: Trộn hạt chia với nước ép củ dền và để hỗn hợp trong tủ lạnh từ 30 phút trở lên. Rắc thêm trái cây tươi lên trên để có một món ăn thanh mát, giàu nước và dưỡng chất hoàn hảo cho bữa sáng.

Một món ăn vặt: Ngâm nhanh các loại hạt yêu thích trong nước ép củ dền, sau đó trộn với hạt chia để có một bữa ăn nhẹ bổ sung năng lượng. Món ăn vặt ngon miệng và tiện lợi này có thể phù hợp với một ngày bận rộn.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)