9 lợi ích bất ngờ khi uống nước ép ổi mỗi ngày

Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, nước ép ổi giúp nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón. Các enzyme tự nhiên trong ổi còn hỗ trợ phân giải protein, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

Tốt cho tim mạch: Nước ép ổi có lợi cho tim nhờ hàm lượng kali giúp điều hòa huyết áp và chất xơ giúp giảm cholesterol xấu. Các chất chống oxy hóa như flavonoid cũng bảo vệ tim khỏi tổn thương.

Cải thiện làn da: Vitamin C trong nước ép ổi thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da đàn hồi và giảm nếp nhăn. Các vitamin A và E còn giúp phục hồi, trẻ hóa tế bào da, mang lại làn da sáng khỏe.

Tăng cường sức khỏe nướu: Hàm lượng vitamin C cao là yếu tố then chốt giúp duy trì mô nướu khỏe mạnh, giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh về nướu răng.

Bù nước hiệu quả: Với hàm lượng nước và chất điện giải cao, nước ép ổi là thức uống giải khát tuyệt vời, giúp duy trì cân bằng chất lỏng và sự dẻo dai của cơ thể.

Chứa chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ ung thư: Nước ép ổi chứa các chất chống oxy hóa mạnh như lycopene và vitamin C, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Cải thiện tinh thần: Các vitamin (đặc biệt là vitamin C và nhóm B) trong nước ép ổi hỗ trợ chức năng não bộ, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

Tăng cường hấp thụ dinh dưỡng: Vitamin C trong ổi đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm thực vật, trong khi các enzyme giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất khác.

2. Cách làm nước ép ổi thơm ngon, bổ dưỡng

Nguyên liệu:

4 - 5 quả ổi chín

4 cốc nước

Đường (có thể thêm chút đường theo khẩu vị)

Đá viên (tùy chọn)

Cách làm:

Rửa ổi thật sạch dưới vòi nước. Cắt bỏ hai đầu và thái ổi thành miếng nhỏ, có thể để nguyên vỏ vì vỏ có thêm nhiều chất dinh dưỡng. Thêm 2 cốc nước vào máy xay để dễ dàng xay nhuyễn ổi, xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Đặt rây lọc lưới mịn hoặc vải lọc lên trên một cái tô hoặc bình. Nếm nước ép ổi đã lọc và điều chỉnh độ ngọt nhưng tốt nhất nên uống nước ép ổi không thêm đường. Có thể thêm vài viên đá nếu thích uống lạnh.

Lưu ý khi làm nước ép ổi:

Khi làm nước ép ổi tại nhà, điều quan trọng là phải tuân thủ một số biện pháp phòng ngừa để đảm bảo vệ sinh, an toàn và chất lượng tốt nhất cho thành phẩm như rửa ổi sạch sẽ. Khi thêm đường, hãy thêm từ từ và nếm thử. Điều này cho phép kiểm soát độ ngọt mà không làm nước ép quá nhiều đường.

Nếu không uống nước ép ổi ngay sau khi ép, hãy bảo quản lạnh ngay lập tức và uống trong một thời gian hợp lý để đảm bảo độ tươi ngon và ngăn ngừa hư hỏng.

TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)