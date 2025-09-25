Y tế
9 lợi ích bất ngờ khi uống nước ép ổi mỗi ngày

Nước ép ổi là thức uống không chỉ kích thích vị giác mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tìm hiểu lý do tại sao một ly nước ép ổi có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho lối sống lành mạnh.

Nước ép ổi là một kho tàng dinh dưỡng, đặc biệt nổi bật với hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Thức uống này cũng cung cấp một lượng lớn vitamin A, chất xơ, kali, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và thị lực. Với lượng calo thấp và giàu các khoáng chất thiết yếu, nước ép ổi là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn một loại thức uống vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.

Nước ép ổi có thể mang đến nhiều lợi ích đáng kể đối với sức khỏe.

Trong một cốc (240 ml) nước ép ổi tươi, có một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng thiết yếu:

  • Calo:112 kcal

  • Tổng chất béo: 0,5 g

  • Chất béo bão hòa: 0,1 g

  • Cholesterol: 0 mg

  • Natri: 7 mg

  • Carbohydrate: 28 g

  • Đường: 24 g

  • Protein: 1 g

  • Vitamin A: 1083 IU (22% giá trị hàng ngày)

  • Vitamin C: 376 mg (626% giá trị hàng ngày)

  • Canxi: 27 mg

  • Sắt: 0,4 mg

  • Kali: 417 mg

  • Folate: 82 mcg

  • Magie: 22 mg

1. Lợi ích của nước ép ổi

Giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch: Nước ép ổi cực kỳ giàu vitamin C, một chất chống ô xy hoá mạnh mẽ giúp cơ thể sản xuất tế bào bạch cầu để chống lại nhiễm trùng và bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do.

  • Hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa: Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, nước ép ổi giúp nhu động ruột đều đặn, ngăn ngừa táo bón. Các enzyme tự nhiên trong ổi còn hỗ trợ phân giải protein, giúp tiêu hóa dễ dàng hơn.

    Tốt cho tim mạch: Nước ép ổi có lợi cho tim nhờ hàm lượng kali giúp điều hòa huyết áp và chất xơ giúp giảm cholesterol xấu. Các chất chống oxy hóa như flavonoid cũng bảo vệ tim khỏi tổn thương.

    Cải thiện làn da: Vitamin C trong nước ép ổi thúc đẩy sản sinh collagen, giúp da đàn hồi và giảm nếp nhăn. Các vitamin A và E còn giúp phục hồi, trẻ hóa tế bào da, mang lại làn da sáng khỏe.

    Tăng cường sức khỏe nướu: Hàm lượng vitamin C cao là yếu tố then chốt giúp duy trì mô nướu khỏe mạnh, giảm viêm và ngăn ngừa các bệnh về nướu răng.

    Bù nước hiệu quả: Với hàm lượng nước và chất điện giải cao, nước ép ổi là thức uống giải khát tuyệt vời, giúp duy trì cân bằng chất lỏng và sự dẻo dai của cơ thể.

    Chứa chất chống oxy hóa giúp giảm nguy cơ ung thư: Nước ép ổi chứa các chất chống oxy hóa mạnh như lycopene và vitamin C, giúp trung hòa các gốc tự do, từ đó giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

    Cải thiện tinh thần: Các vitamin (đặc biệt là vitamin C và nhóm B) trong nước ép ổi hỗ trợ chức năng não bộ, giúp giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng.

    Tăng cường hấp thụ dinh dưỡng: Vitamin C trong ổi đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hấp thụ sắt từ thực phẩm thực vật, trong khi các enzyme giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn các dưỡng chất khác.

    2. Cách làm nước ép ổi thơm ngon, bổ dưỡng

    Nguyên liệu:

    • 4 - 5 quả ổi chín

    • 4 cốc nước

    • Đường (có thể thêm chút đường theo khẩu vị)

    • Đá viên (tùy chọn)

    Cách làm:

    Rửa ổi thật sạch dưới vòi nước. Cắt bỏ hai đầu và thái ổi thành miếng nhỏ, có thể để nguyên vỏ vì vỏ có thêm nhiều chất dinh dưỡng. Thêm 2 cốc nước vào máy xay để dễ dàng xay nhuyễn ổi, xay cho đến khi hỗn hợp nhuyễn mịn. Đặt rây lọc lưới mịn hoặc vải lọc lên trên một cái tô hoặc bình. Nếm nước ép ổi đã lọc và điều chỉnh độ ngọt nhưng tốt nhất nên uống nước ép ổi không thêm đường. Có thể thêm vài viên đá nếu thích uống lạnh.

    Lưu ý khi làm nước ép ổi:

    Khi làm nước ép ổi tại nhà, điều quan trọng là phải tuân thủ một số biện pháp phòng ngừa để đảm bảo vệ sinh, an toàn và chất lượng tốt nhất cho thành phẩm như rửa ổi sạch sẽ. Khi thêm đường, hãy thêm từ từ và nếm thử. Điều này cho phép kiểm soát độ ngọt mà không làm nước ép quá nhiều đường.

    Nếu không uống nước ép ổi ngay sau khi ép, hãy bảo quản lạnh ngay lập tức và uống trong một thời gian hợp lý để đảm bảo độ tươi ngon và ngăn ngừa hư hỏng.

    TS (Biên soạn theo suckhoedoisong.vn)


