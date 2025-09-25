9 lợi ích bất ngờ khi uống nước ép ổi mỗi ngày

{title}
Nước ép ổi là thức uống không chỉ kích thích vị giác mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tìm hiểu lý do tại sao một ly nước ép ổi có thể trở thành lựa chọn hàng đầu cho lối sống lành mạnh.
Nước ép ổi là một kho tàng dinh dưỡng, đặc biệt nổi bật với hàm lượng vitamin C dồi dào, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Thức uống này cũng cung cấp một lượng lớn vitamin A, chất xơ, kali, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, tiêu hóa và thị lực. Với lượng calo thấp và giàu các khoáng chất thiết yếu, nước ép ổi là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn một loại thức uống vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng.
Nước ép ổi có thể mang đến nhiều lợi ích đáng kể đối với sức khỏe.
Trong một cốc (240 ml) nước ép ổi tươi, có một lượng đáng kể các chất dinh dưỡng thiết yếu:
Calo:112 kcal
Tổng chất béo: 0,5 g
Chất béo bão hòa: 0,1 g
Cholesterol: 0 mg
Natri: 7 mg
Carbohydrate: 28 g
Đường: 24 g
Protein: 1 g
Vitamin A: 1083 IU (22% giá trị hàng ngày)
Vitamin C: 376 mg (626% giá trị hàng ngày)
Canxi: 27 mg
Sắt: 0,4 mg
Kali: 417 mg
Folate: 82 mcg
Magie: 22 mg
1. Lợi ích của nước ép ổi
Giàu vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch: Nước ép ổi cực kỳ giàu vitamin C, một chất chống ô xy hoá mạnh mẽ giúp cơ thể sản xuất tế bào bạch cầu để chống lại nhiễm trùng và bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do.
