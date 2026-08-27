93 đảng viên xã Bình Phú được trao tặng Huy hiệu Đảng

Ngày 27/8, Đảng bộ xã Bình Phú tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đồng chí đảng viên có nhiều năm tuổi Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với những công lao, đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên cao tuổi.

Trong đợt này, Đảng bộ xã Bình Phú có 93 đảng viên được nhận Huy hiệu từ 30 năm đến 65 năm tuổi Đảng. Trong đó, có 1 đảng viên 65 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên 55 năm tuổi Đảng; 6 đảng viên 50 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên 45 năm tuổi Đảng; 3 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

Đợt trao tặng này có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng bộ xã có 58 đảng viên được nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đây là mốc Huy hiệu mới được Trung ương bổ sung và triển khai thực hiện từ ngày 8/4/2026. Và có 4 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Bình Phú trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo xã Bình Phú chúc mừng các đồng chí đảng viên, khẳng định đây là niềm tự hào chung của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã.

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tại buổi lễ bày tỏ niềm xúc động, tự hào và cảm ơn sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, sự giúp đỡ, động viên của đồng chí, đồng đội; khẳng định suốt đời phấn đấu theo lời Bác Hồ dạy, luôn nỗ lực làm tròn nhiệm vụ của người đảng viên, tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Trường Sơn