Xã Vĩnh Thành trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 112 đảng viên

Ngày 27/8, Đảng ủy xã Vĩnh Thành tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2026 cho các đảng viên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Thành trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Đợt này, Đảng bộ xã Vĩnh Thành có 112 đồng chí được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí 65 năm tuổi Đảng, 6 đồng chí 60 năm, 5 đồng chí 55 năm, 6 đồng chí 50 năm, 12 đồng chí 45 năm, 8 đồng chí 40 năm, 68 đồng chí 35 năm, 5 đồng chí 30 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo xã Vĩnh Thành trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng ủy xã Vĩnh Thành khẳng định, trong những năm qua, các đảng viên được trao tặng Huy hiệu Đảng đã phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức gương mẫu, chung sức, đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương. Những đóng góp, kinh nghiệm của các đảng viên là nguồn lực quý báu đối với công tác xây dựng Đảng và phát triển địa phương.

Lãnh đạo Đảng ủy xã mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy phẩm chất, đạo đức cách mạng, tinh thần tiên phong, gương mẫu và bề dày kinh nghiệm; tích cực tham gia xây dựng Đảng, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đảng ủy xã đề nghị các chi, đảng bộ, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu; xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, bảo đảm quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, đề cao trách nhiệm thực thi công vụ, nhất là vai trò của người đứng đầu, với tinh thần “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm và nêu gương”, góp phần xây dựng Vĩnh Thành ngày càng phát triển ổn định, bền vững.

Thúy Hường