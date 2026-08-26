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Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành

Chiều 26/8, đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành Võ Quốc Khánh, sinh hoạt tại Chi bộ tổ dân phố Mộ Thượng, Đảng bộ phường Thanh Miếu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng đảng viên Võ Quốc Khánh.

Đảng viên Võ Quốc Khánh, sinh năm 1927, được kết nạp vào Đảng năm 1948. Trong thời kỳ kháng chiến, đồng chí công tác trong lĩnh vực hậu cần, đảm nhiệm nhiều vị trí, được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương và danh hiệu thi đua.

Trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên lão thành Võ Quốc Khánh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn khẳng định, đảng viên Võ Quốc Khánh là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, sự kiên định, tinh thần trách nhiệm, là tấm gương sáng để thế hệ đảng viên trẻ và quần chúng Nhân dân noi theo. Đồng chí nhấn mạnh, việc trao Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của đảng viên lão thành. Đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân, gia đình đảng viên, mà còn là niềm tự hào của Chi bộ tổ dân phố Mộ Thượng, Đảng bộ phường Thanh Miếu.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các đảng viên lão thành; đồng thời mong muốn gia đình, chi bộ thường xuyên quan tâm, chăm sóc để đồng chí Võ Quốc Khánh luôn mạnh khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình và cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Sơn trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên lão thành

Lãnh đạo Đảng ủy phường Thanh Miếu chúc mừng đảng viên Võ Quốc Khánh.

Thanh Hằng - Trần Tuấn


Thanh Hằng - Trần Tuấn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Quốc khánh Tỉnh ủy Bí thư công tác xây dựng Đảng Gia đình phường thanh miếu Tổ dân phố Tinh thần Chúc mừng Đảng viên trẻ
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