Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc ưu tiên nguồn vốn phục vụ tam nông

Thực hiện sứ mệnh phục vụ tam nông, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Vĩnh Phúc (Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc) luôn ưu tiên nguồn vốn, triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn, g óp phần quan trọng chuyển dịch, tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân.

Nhân viên Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc hướng dẫn khách hàng làm thủ tục vay vốn.

Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc luôn đầu tư tín dụng theo hướng tập trung vốn cho vay nông nghiệp, nông thôn, nông dân và các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước như cho vay theo Quyết định 67, Nghị định 55 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc hiện đang cung ứng hơn 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, đóng góp tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Để việc đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc luôn bám sát định hướng phát triển KT - XH của tỉnh; thực hiện tốt vai trò là cầu nối, đưa những chính sách phát triển kinh tế nói chung, kinh tế nông nghiệp, nông thôn nói riêng vào cuộc sống. Tiên phong trong triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã và đang có những đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Giữ vững vai trò chủ lực đầu tư cho tam nông tại khu vực Vĩnh Phúc.

Những năm qua, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giúp người dân và doanh nghiệp nắm bắt các cơ chế, chính sách liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng. Trong đó đã triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn, giảm lãi tiền vay, tiếp tục cho vay mới... hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch bệnh phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó, tạo lực bẩy tăng trưởng kinh tế.

Hiện, tổng dư nợ của Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc đạt hơn 19.000 tỷ đồng. Nguồn vốn của ngân hàng đã tạo điều kiện cho hàng trăm nghìn lượt hộ nông dân đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh; khai thác tiềm năng tại chỗ, duy trì, đẩy mạnh phát triển các làng nghề, ngành nghề truyền thống, tạo việc làm mới và nâng cao thu nhập và đời sống.

Nhờ nguồn vốn của Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc, gia đình ông Đào Xuân Hải, xã Tam Dương đã có điều kiện phát triển trang trại gà với quy mô gần 10.000 con.

Ông Đào Xuân Hải, xã Tam Dương chia sẻ: Nhờ nguồn vốn vay của Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc, gia đình tôi đã xây dựng được trang trại chăn gà quy mô gần 10.000 con (gần 7.000 gà bố mẹ và 3.000 gà thịt). Vì vậy, từ năm 1998 đến nay gia đình luôn gắn bó với Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc. Với Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc, bởi ngoài việc giải quyết thủ tục nhanh gọn, lãi suất cạnh tranh, chúng tôi còn cảm nhận được sự gần gũi, thân tình trong giao dịch, phục vụ...

Cùng với hoạt động kinh doanh, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc còn tích cực tham gia công tác từ thiện và đảm bảo an sinh xã hội như đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi; nhà đoàn kết cho các gia đình chính sách; tặng sổ tiết kiệm cho cựu thanh niên xung phong; phối hợp tổ chức khám chữa bệnh, trao quà cho đối tượng chính sách, học sinh nghèo vượt khó, đồng bào bị thiên tai, bão lũ...

Kiên định mục tiêu phục vụ tam nông, Agribank Chi nhánh Vĩnh Phúc cam kết, tiếp tục chủ động, chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, quan tâm đến việc đổi mới phương thức cho vay, cải tiến quy trình, đơn giản thủ tục cho vay, tiết kiệm chi phí cho vay để hạ lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội để đóng góp nhiều hơn nữa cho công cuộc phát triển tam nông. Trong đó, chú trọng cho vay các lĩnh vực ưu tiên: Phát triển nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp vừa và nhỏ; chế biến hàng xuất khẩu; công nghiệp công nghệ cao; sản xuất công nghiệp phụ trợ...

Trần Tỉnh