Ai Cập có lợi thế lớn, Iran buộc phải thắng để hy vọng

Trận đấu giữa Ai Cập và Iran (10 giờ ngày 27/6, sân Lumen Field) là tâm điểm lượt cuối bảng G World Cup 2026. Bảng đấu đang diễn ra rất cân bằng khi Ai Cập có 4 điểm, Iran và Bỉ cùng 2 điểm, còn New Zealand có 1 điểm, khiến mọi kịch bản đều có thể xảy ra.

Mohamed Salah tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất mang theo hy vọng đi tiếp của “Pharaoh”. Ảnh: FIFA

“Pharaoh” đứng trước cơ hội

Ở lượt trận thứ hai, Ai Cập tạo bước ngoặt lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp bằng thắng lợi 3-1 trước New Zealand. Kết quả này giúp đoàn quân của Huấn luyện viên Hossam Hassan vươn lên chiếm lĩnh ngôi đầu bảng, đồng thời mở ra cơ hội lớn vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ chờ đợi (kể từ năm 1990). Phong độ ấn tượng của đại diện Bắc Phi được xây dựng trên nền tảng lối chơi ổn định cùng sự tỏa sáng của các cá nhân chủ chốt.

Ngôi sao sáng nhất của họ tiếp tục là Mohamed Salah. Tiền đạo thuộc biên chế Liverpool đã ghi 1 bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo sau 2 trận đầu tiên, trở thành đầu tàu trong các tình huống tấn công của đội tuyển Bắc Phi. Không chỉ Salah, những phương án tấn công như Omar Marmoush, Mostafa Ziko hay Emam Ashour cũng đang mang lại sự đa dạng trong cách tiếp cận khung thành đối phương. Với cục diện hiện tại, Ai Cập nắm quyền tự quyết khi chỉ cần một kết quả hòa trước Iran là đủ điều kiện vào vòng 32 đội. Trong trường hợp giành trọn 3 điểm, họ sẽ chắc chắn bảo toàn ngôi nhất bảng G.

Iran trước thử thách quyết định

Bên kia chiến tuyến, Iran bước vào World Cup 2026 với vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng FIFA và được đánh giá là một trong những “ngựa ô” tiềm năng của giải đấu. Đội bóng của Huấn luyện viên Amir Ghalenoei mở màn bằng trận hòa 2-2 trước New Zealand, trong đó họ hai lần bị dẫn trước nhưng vẫn thể hiện bản lĩnh để giành lại 1 điểm. Tiếp đà hưng phấn, Iran tiếp tục gây ấn tượng khi cầm hòa Bỉ với tỷ số 0-0. Đây được xem là một trong những màn trình diễn phòng ngự nổi bật kể từ đầu giải. Ngay cả khi Bỉ phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian hiệp hai, “Quỷ đỏ” vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng hàng thủ vẫn Iran đứng vững trước hàng loạt đợt vây hãm để bảo toàn mành lưới.

Sự xuất sắc của thủ thành Beiranvand cùng hàng thủ kỷ luật là điểm tựa vững chắc của tuyển Iran. Ảnh: FIFA

Kết quả chia điểm với Bỉ đã nâng chuỗi bất bại của Iran trên mọi đấu trường lên con số 5. Dẫu vậy, thầy trò Huấn luyện viên Ghalenoei vẫn đang khát khao chiến thắng đầu tay tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh – nhiệm vụ buộc phải thắng để tự quyết. Với 2 điểm sau hai lượt trận, Iran đang tạm xếp thứ hai bảng G. Tuy nhiên, một tỷ số hòa trước Ai Cập sẽ rất mong manh, nhất là khi Bỉ nhiều khả năng giành trọn 3 điểm trước New Zealand ở trận đấu cùng giờ. Khi đó, cục diện bảng đấu sẽ đảo chiều và Iran hoàn toàn có thể rơi vào thế bất lợi.

Cuộc chiến giằng co và khó lường

Trước lượt trận cuối, Ai Cập đang nắm quyền tự quyết khi chỉ cần 1 điểm để đặt chân vào vòng knock-out. Ngược lại, Iran buộc phải giành chiến thắng để không phải phụ thuộc vào kết quả của cặp đấu cùng giờ giữa Bỉ và New Zealand. Với tính chất quan trọng của trận đấu, màn so tài tại Lumen Field dự báo sẽ diễn ra vô cùng căng thẳng, nơi mọi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá bằng việc rời giải.

Sức nóng và áp lực từ các cổ động viên sẽ đẩy kịch tính của màn quyết đấu lên mức cao trào. Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, Iran chắc chắn là thử thách không dễ vượt qua. Lối chơi giàu thể lực cùng hệ thống phòng ngự kỷ luật của đại diện Tây Á sẽ là bài toán khó giải cho hàng công Ai Cập, nhất là khi họ bắt buộc phải mạo hiểm dâng cao tìm bàn thắng.

Trong thế trận giằng co và khó lường ấy, Ai Cập dù có lợi thế về tâm lý nhưng vẫn cần sự tỏa sáng từ những cá nhân như Mohamed Salah để xuyên phá khối bê tông của đối thủ.

Đánh giá về màn so tài này, cựu cầu thủ Nguyễn Quốc Long nhận định: “Ai Cập có lợi thế về tâm lý, cùng những cá nhân có thể tạo đột biến như Salah. Iran phòng ngự tốt, nhưng trong thế buộc phải thắng, họ sẽ lộ ra những khoảng trống chết người. Tôi nghiêng về khả năng Ai Cập sẽ giành trọn 3 điểm”.

Nếu không có bất ngờ lớn, đại diện châu Phi đủ bản lĩnh để giành ít nhất 1 điểm, qua đó bảo toàn ngôi đầu bảng G, còn Iran đối diện nguy cơ phải dừng bước sớm tại World Cup 2026.

Theo nhandan.vn