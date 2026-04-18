Ấm áp “ngôi nhà thứ hai” của học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thanh B

Tuy còn nhiều khó khăn, song Trường Tiểu học Ngọc Thanh B, phường Xuân Hòa luôn quan tâm xây dựng môi trường học tập thân thiện, nơi mỗi lớp học trở thành “ngôi nhà thứ hai” của học sinh. Ở đó, các em không chỉ được tiếp thu kiến thức mà còn được yêu thương và trưởng thành trong sự tận tụy, sẻ chia của thầy cô, bạn bè.

Giờ học sôi nổi của cô và trò Trường Tiểu học Ngọc Thanh B.

Một buổi sáng, khi những tia nắng nhẹ nhàng len qua tán cây trong sân trường, tiếng cười nói rộn ràng của học sinh Trường Tiểu học Ngọc Thanh B khiến không gian nơi đây trở nên ấm áp. Với nhiều em nhỏ, đặc biệt là những em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi ngày đến trường không chỉ để học mà còn là nơi các em được nhận những yêu thương, chở che dưới “mái ấm” thân quen.

Hiện trường có 316 học sinh ở các khối lớp, trong đó nhiều em có hoàn cảnh khó khăn. Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, song bằng sự sáng tạo và tâm huyết, các thầy cô giáo đã biến những lớp học giản dị thành không gian gần gũi, thân thiện. Trên bức tường các lớp học là những sản phẩm học tập của học sinh, góc “Ước mơ của em”, góc sinh nhật hay những chậu cây xanh nhỏ xinh do chính các em chăm sóc. 100% lớp học xây dựng góc học tập, góc trải nghiệm, tạo môi trường học tập sinh động.

Những chi tiết tưởng chừng giản đơn ấy lại góp phần quan trọng tạo nên cảm giác gần gũi, gắn bó với học sinh. Các em không chỉ học tập mà còn được tham gia xây dựng, chăm chút cho chính “ngôi nhà” của mình.

Cô giáo Vi Thị Phượng - Giáo viên chủ nhiệm lớp 5A trao đổi: Chúng tôi luôn cố gắng tạo ra môi trường lớp học thân thiện, để mỗi học sinh cảm thấy đây là nơi an toàn, ấm áp yêu thương. Khi các em coi lớp học như ngôi nhà của mình, việc học cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

Không chỉ trang trí lớp học, nhà trường còn chú trọng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt tập thể, giúp học sinh phát triển kỹ năng sống. Chính vì vậy, tình cảm thầy trò nơi đây càng trở nên gắn kết. Những buổi sáng, hình ảnh thầy cô đứng đón học sinh từ cổng trường với nụ cười thân thiện đã trở nên quen thuộc. Trong giờ học, thầy cô kiên trì hướng dẫn các em; giờ ra chơi lại tranh thủ trò chuyện, động viên những học sinh còn nhút nhát hoặc kết quả học tập chưa cao.

Không ít câu chuyện nhỏ nhưng đầy ý nghĩa đã góp phần làm nên “hơi ấm” của lớp học. Có em được cô giáo mua tặng bộ sách mới, có em được bạn bè quyên góp giúp đỡ khi gia đình gặp khó khăn, hay những lời động viên kịp thời giúp các em tự tin hơn trong học tập. Các mô hình học tập theo nhóm, “đôi bạn cùng tiến” được nhà trường triển khai hiệu quả. Chính những tình cảm chân thành, giản dị ấy đã giúp các em học sinh thêm gắn bó với trường lớp.

Em Nguyễn Ánh Dương, dân tộc Nùng, học sinh 5A chia sẻ: Ở lớp, em được cô giáo quan tâm, bạn bè giúp đỡ. Gặp bài khó, em được thầy cô, bạn bè hướng dẫn tận tình. Em rất thích đi học vì lớp học giống như gia đình của em.

Trong các buổi sinh hoạt lớp, học sinh được khuyến khích bày tỏ suy nghĩ, chia sẻ cảm xúc, từ đó hình thành kỹ năng giao tiếp, ứng xử tích cực. Những lời xin lỗi, cảm ơn được nói ra một cách chân thành đã góp phần xây dựng môi trường học đường văn minh, thân thiện.

Cô giáo Vi Thị Phượng cho biết thêm: Nhà trường luôn chú trọng giáo dục học sinh về tinh thần đoàn kết, biết yêu thương, sẻ chia. Khi các em biết quan tâm đến nhau, lớp học sẽ trở thành một gia đình. Việc xây dựng lớp học thân thiện, gắn kết không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Quan trọng hơn, các em ngày càng tự tin, mạnh dạn thể hiện bản thân, tích cực tham gia các hoạt động tập thể. Lớp học không còn là nơi tạo áp lực mà trở thành không gian khơi dậy niềm hứng thú học tập, nuôi dưỡng những ước mơ tuổi thơ.

Được biết, Đảng ủy, chính quyền phường Xuân Hòa luôn quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho nhà trường. Địa phương đang triển khai cải tạo khuôn viên, xây mới bếp ăn bán trú, cổng trường, nhà bảo vệ, nhà để xe học sinh cùng một số công trình phụ trợ khác, góp phần tạo cảnh quan khang trang, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học.

Thầy giáo Thái Bá Hùng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Chúng tôi xác định, xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn là yếu tố nền tảng. Mỗi ngày học sinh vui đến trường thì chất lượng giáo dục sẽ được nâng lên. Không chỉ là quan điểm chỉ đạo, đó còn là mục tiêu xuyên suốt được Trường Tiểu học Ngọc Thanh B cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp thiết thực, từ xây dựng lớp học thân thiện, tăng cường hoạt động trải nghiệm, quan tâm, sẻ chia với các em có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo dựng môi trường giáo dục giàu tính nhân văn.

Hình ảnh những lớp học giản dị nhưng ấm áp tình người tại Trường Tiểu học Ngọc Thanh B (phường Xuân Hòa) đang từng ngày lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Ở đó, mỗi học sinh đều được yêu thương, được sẻ chia. Khi lớp học thực sự trở thành “ngôi nhà thứ hai”, hành trình đến trường của các em không chỉ là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là hành trình lớn lên trong tình yêu thương và niềm tin vào tương lai.

Dương Chung