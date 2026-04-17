Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chi tiết cách ghi phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Hôm nay, thí sinh cả nước bắt đầu thử đăng ký dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026.

Thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 đăng ký trực tuyến tại địa chỉ:

ttps://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp.

Thí sinh tự do đăng ký trực tuyến bằng tài khoản VNeID qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian đăng ký thử đến 21/4.

Thời gian đăng ký chính thức từ ngày 24/4 đến 17 giờ ngày 5/5.

Theo Giáo sư Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, một trong những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm nay là mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau khi sáp nhập đã thay đổi so với kỳ thi năm trước. Vì vậy, thí sinh căn cứ Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau sáp nhập để tra cứu thông tin mã tỉnh/thành phố, xã/phường.

Để hỗ trợ thí sinh cách ghi thông tin chính xác trên Phiếu Đăng ký dự thi và Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có hướng dẫn chi tiết như sau:

