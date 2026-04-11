6 cách tự nhiên giúp sáng mắt, bảo vệ thị lực

Các dưỡng chất như vitamin A, C, E và omega-3... đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ mắt, duy trì thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể nếu được bổ sung hợp lý...

Sức khỏe mắt chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, môi trường và lối sống. Trong đó, dinh dưỡng đóng vai trò nền tảng giúp duy trì chức năng thị giác và làm chậm quá trình suy giảm thị lực.

Các nghiên cứu cho thấy một số vi chất như vitamin A, vitamin C, vitamin E, kẽm, lutein, zeaxanthin và axit béo omega-3 có khả năng bảo vệ cấu trúc mắt, đặc biệt là võng mạc. Những chất này hoạt động như chất chống oxy hóa, giúp giảm tổn thương do gốc tự do – yếu tố liên quan đến các bệnh lý như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và đục thủy tinh thể...

Theo các khuyến nghị từ các tổ chức y tế, việc bổ sung thực phẩm giàu dưỡng chất cần được kết hợp với khám mắt định kỳ để phát hiện sớm và kiểm soát các vấn đề về thị lực.

1. Cách bổ sung dưỡng chất an toàn để bảo vệ mắt

1.1 Lutein, zeaxanthin và kẽm từ trứng

Trứng là thực phẩm giàu giá trị sinh học, đặc biệt chứa lutein và zeaxanthin – hai carotenoid quan trọng tập trung ở điểm vàng của mắt. Những chất này giúp lọc ánh sáng xanh có hại và giảm nguy cơ tổn thương võng mạc.

Ngoài ra, trứng còn cung cấp kẽm và vitamin A, hỗ trợ duy trì chức năng thị giác và tăng cường miễn dịch cho mắt. Việc bổ sung trứng với lượng hợp lý (khoảng 3–5 quả/tuần tùy đối tượng) có thể góp phần cải thiện sức khỏe mắt lâu dài.

1.2 Omega-3 từ cá béo bảo vệ võng mạc

Các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ, cá mòi chứa nhiều axit béo omega-3, đặc biệt là DHA – thành phần cấu trúc quan trọng của võng mạc. Omega-3 giúp duy trì độ ẩm bề mặt mắt, giảm tình trạng khô mắt, đồng thời hỗ trợ chức năng thị giác. Một số nghiên cứu còn cho thấy chế độ ăn giàu omega-3 có thể làm giảm nguy cơ mắc thoái hóa điểm vàng.

Nên ăn cá béo 2–3 lần mỗi tuần để đảm bảo cung cấp đủ lượng axit béo cần thiết.

1.3 Vitamin C chống oxy hóa từ trái cây họ cam quýt

Các loại trái cây như cam, chanh, bưởi giàu vitamin C – một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi tổn thương do gốc tự do. Vitamin C còn tham gia vào việc duy trì sức bền của các mạch máu nhỏ trong mắt, từ đó hỗ trợ lưu thông máu và nuôi dưỡng võng mạc. Việc bổ sung trái cây họ cam quýt hằng ngày giúp giảm nguy cơ đục thủy tinh thể theo tuổi.

Người trưởng thành nên tiêu thụ ít nhất 1–2 khẩu phần trái cây giàu vitamin C mỗi ngày.

1.4 Rau lá xanh bảo vệ điểm vàng của mắt

Rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn, cải bó xôi là nguồn cung cấp dồi dào lutein và zeaxanthin. Đây là hai chất chống oxy hóa quan trọng giúp bảo vệ điểm vàng – vùng trung tâm của võng mạc chịu trách nhiệm cho thị lực sắc nét. Những hợp chất này có khả năng hấp thụ ánh sáng xanh năng lượng cao, từ đó giảm nguy cơ tổn thương tế bào mắt. Đồng thời, chúng còn góp phần làm chậm tiến triển của thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Khuyến nghị nên ăn rau xanh mỗi ngày, đa dạng các loại để tăng hiệu quả bảo vệ sức khỏe.

1.5 Bổ sung vitamin E từ các loại hạt và quả hạch

Hạnh nhân, óc chó, hạt hướng dương là những thực phẩm giàu vitamin E – một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ màng tế bào mắt khỏi tổn thương. Vitamin E có vai trò làm chậm quá trình lão hóa tế bào mắt, giảm nguy cơ tổn thương võng mạc. Ngoài ra, các loại hạt còn cung cấp chất béo lành mạnh, hỗ trợ hấp thu các vitamin tan trong dầu như vitamin A.

Có thể bổ sung một lượng nhỏ (khoảng 20–30g/ngày) các loại hạt vào chế độ ăn để tăng cường dinh dưỡng.

1.6 Bổ sung beta-carotene từ cà rốt

Cà rốt là thực phẩm quen thuộc giàu beta-carotene – tiền chất của vitamin A. Đây là vi chất thiết yếu giúp duy trì chức năng của võng mạc, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng yếu. Thiếu vitamin A có thể dẫn đến quáng gà (giảm khả năng nhìn trong bóng tối) và các vấn đề về mắt khác. Việc bổ sung cà rốt và các thực phẩm giàu vitamin A giúp hỗ trợ thị lực và bảo vệ giác mạc.

Ngoài cà rốt, vitamin A còn có trong gan động vật, khoai lang và bí đỏ.

2. Bổ sung thực phẩm thế nào để đạt hiệu quả?

Để tối ưu hóa lợi ích cho sức khỏe mắt, cần lưu ý một số nguyên tắc:

Đa dạng thực phẩm: Không phụ thuộc vào một loại thực phẩm duy nhất mà nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm giàu vi chất. Cân đối khẩu phần: Đảm bảo đủ năng lượng, protein, chất béo và vi chất cần thiết. Hạn chế thực phẩm có hại: Giảm tiêu thụ đường, chất béo bão hòa và thực phẩm chế biến sẵn vì có thể ảnh hưởng đến mạch máu nuôi mắt. Kết hợp lối sống lành mạnh: Ngủ đủ giấc, hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử và khám mắt định kỳ.

3. Lưu ý khi chăm sóc sức khỏe mắt

Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng nhưng không thể thay thế các biện pháp chăm sóc y tế. Người có dấu hiệu giảm thị lực, khô mắt kéo dài hoặc bệnh lý mắt cần được thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa. Ngoài ra, việc sử dụng thực phẩm chức năng bổ mắt cần có chỉ định phù hợp, tránh lạm dụng hoặc tự ý sử dụng.

Việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa như trứng, cá béo, rau xanh, trái cây họ cam quýt, các loại hạt và cà rốt có thể giúp duy trì thị lực và giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt. Tuy nhiên, cần kết hợp chế độ ăn cân bằng với lối sống khoa học và khám mắt định kỳ để bảo vệ sức khỏe thị giác một cách toàn diện.

Theo suckhoedoisong.vn