Ấm áp trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Cao Phong

Nhân dịp Tết Trung thu, ngày 5/10, UBND xã Cao Phong tổ chức trao quà cho 46 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi, khuyết tật và đang điều trị dài ngày tại cơ sở y tế trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Cao Phong trao quà Trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt

Tại chương trình, mỗi em nhỏ được nhận một phần quà cùng 500 nghìn đồng tiền mặt. Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tình cảm ấm áp của cấp uỷ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể địa phương, góp phần giúp các em đón Trung thu trọn vẹn, ý nghĩa hơn.

Mỗi phần quà được trao hôm nay không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn là lời động viên, là niềm tin gửi gắm để các em thêm vững vàng, tự tin vượt qua thử thách, chăm ngoan, học giỏi và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp.

Ấm áp trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Cao Phong

Lãnh đạo xã Cao Phong ân cần thăm hỏi, trao quà cho em nhỏ đang điều trị tại cơ sở y tế trên địa bàn

Dịp này, 100% xóm, khu dân cư trong toàn xã cũng tổ chức Tết Trung thu cho thiếu nhi bằng nhiều hình thức ý nghĩa như rước đèn, văn nghệ, phá cỗ, tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó, mang đến niềm vui cho hàng nghìn trẻ em và sự gắn kết trong cộng đồng.

Nguyễn Yến


Nguyễn Yến

