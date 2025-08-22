Ăn chay giúp giảm nguy cơ mắc những loại ung thư nào?

Ăn chay đúng cách giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính, trong đó có một số loại ung thư.

1. Ăn chay đúng cách giúp giảm nguy cơ ung thư

đúng cách là một phần của lối sống lành mạnh giúp giảm nguy cơ ung thư. Nhiều nghiên cứu trên người ăn chay chỉ ra nguy cơ ung thư nói chung thấp hơn so với những người ăn thịt đỏ thường xuyên.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, chế độ ăn chay có nhiều đặc điểm lành mạnh có thể hữu ích trong việc giảm nguy cơ ung thư do chế độ ăn này có xu hướng ít chất béo bão hòa; Chứa nhiều chất xơ, vitamin và các thành phần thực phẩm có hoạt tính sinh học khác và không có thịt đỏ và thịt chế biến.

Các bằng chứng hiện có ủng hộ khuyến nghị về chế độ ăn chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc thực vật, hạn chế hoặc không ăn thịt đỏ và thịt chế biến. Ngoài việc giảm thiểu nguy cơ mắc một số dạng ung thư, chế độ ăn chay còn giúp giảm nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 và bệnh tim.

Thực phẩm có nguồn gốc thực vật rất giàu chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc áp dụng một chế độ ăn chay khoa học bao gồm nhiều loại rau, củ, quả, ngũ cốc nguyên hạt và các loại đậu có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và giúp phòng ngừa một số loại ung thư.

Lý do là các thực phẩm thực vật rất giàu vitamin, khoáng chất, đặc biệt là chất chống ô xy hoá giúp tăng cường miễn dịch, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, giảm viêm và ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

Chế độ ăn chay thường giàu chất xơ giúp duy trì sức khỏe đường ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa và đào thải các chất độc hại ra khỏi cơ thể. Ăn chay đúng cách cũng là cách duy trì cân nặng khỏe mạnh vì béo phì là một yếu tố nguy cơ của một số loại ung thư.

2. Những loại ung thư nào có nguy cơ thấp hơn khi ăn chay?

Một nghiên cứu gần đây trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ đã điều tra mối liên hệ giữa các chế độ ăn chay và nguy cơ ung thư ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể với gần 80.000 người tham gia.

Những người tham gia đều hoàn thành một bảng câu hỏi toàn diện về chế độ ăn uống của mình và được chia thành các nhóm khác nhau bao gồm: người ăn chay trường, người ăn chay lacto-ovo, người ăn chay pesco, người ăn chay bán phần hoặc người không ăn chay, trong đó:

- Những người tham gia tránh hoàn toàn các sản phẩm từ động vật được xếp vào nhóm thuần chay;

- Những người tránh hoàn toàn các loại thịt (thịt hoặc cá) nhưng vẫn ăn trứng và sữa được xếp vào nhóm ăn chay lacto-ovo-vegetarian;

- Nhóm ăn chay pesco được định nghĩa là nhóm ăn chay lacto-ovo-vegetarian nhưng cũng ăn cá ít nhất một lần mỗi tháng;

- Nhóm bán chay ít khi ăn các loại thịt không phải cá (ít nhất một lần mỗi tháng nhưng ít hơn một lần mỗi tuần).

Nghiên cứu hiện tại cho thấy, người ăn chay có nguy cơ thấp hơn đối với tất cả các loại ung thư cũng như đối với các loại ung thư tần số trung bình nói chung.

Một số loại ung thư có bằng chứng về nguy cơ thấp hơn là ung thư vú, ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư dạ dày và ung thư lympho tăng sinh. Nguy cơ ở một số vị trí khác cũng có thể khác nhau ở người ăn chay nhưng độ tin cậy thống kê còn hạn chế.

Các chế độ ăn chay khác nhau đã được chứng minh là có tác động độc lập đến một số loại ung thư cụ thể:

Chế độ ăn thuần chay có liên quan đến tỷ lệ mắc ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt thấp hơn ở độ tuổi trẻ, mặc dù mối liên hệ bảo vệ đối với ung thư tuyến tiền liệt không được quan sát thấy ở nam giới lớn tuổi.

- Những người ăn chay pesco có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng thấp hơn và ung thư vú ở độ tuổi lớn hơn.

- Nguy cơ mắc ung thư lympho tăng sinh (bao gồm cả u lympho) thấp hơn đáng kể được ghi nhận ở những người ăn chay, những người ăn chay lacto-ovo và ở một số nhóm tuổi, những người ăn chay thuần túy cho thấy nguy cơ thấp hơn.

- Nguy cơ ung thư dạ dày thấp hơn đáng kể ở tất cả những người ăn chay cộng lại.