Thời điểm ăn cá hồi tốt nhất để tăng lợi ích của omega-3

Cá hồi là nguồn cung cấp dồi dào acid béo omega-3, một chất dinh dưỡng đặc biệt có lợi cho sức khỏe con người. Nên ăn cá hồi như thế nào và ăn vào thời điểm nào để tận dụng tối đa lợi ích của omega-3?

1. Lợi ích của acid béo omega-3 với sức khỏe

Acid béo omega-3 là chất dinh dưỡng thiết yếu cơ thể chúng ta không thể tự sản xuất được mà cần bổ sung từ thực phẩm như cá hồi, dầu ô liu, hạt óc chó... Omega-3 rất quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là sức khoẻ tim mạch và não bộ.

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung acid béo omega-3 có liên quan đến việc giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim cũng như cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể. Bổ sung đủ omega-3 cũng có thể giúp giảm nguy cơ đau tim.

Những người thường xuyên tiêu thụ omega-3 thường có chức năng não tốt hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc bổ sung omega-3 với khả năng học tập, trí nhớ và nhận thức được cải thiện. Omega-3 cũng có thể làm tăng lưu lượng máu lên não và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ.

Có một số bằng chứng cho thấy việc bổ sung omega-3 EPA và DHA làm giảm các dấu hiệu viêm trong máu. Giảm viêm có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh nhưng cần thêm nghiên cứu để đánh giá hiệu quả của omega-3 trong lĩnh vực này.

Trong thai kỳ, acid béo omega-3 rất quan trọng cho sự phát triển của thai nhi. Omega-3 tích tụ trong não và võng mạc mắt trong giai đoạn cuối của thai kỳ. Bổ sung acid béo omega-3 trong thai kỳ cũng hỗ trợ cải thiện sức khỏe tổng thể của trẻ sơ sinh.

Cá hồi là nguồn cung cấp dồi dào acid béo omega-3.

2. Thời điểm ăn cá hồi tốt nhất

Omega-3 có trong các loại cá béo và một số nguồn thực vật như hạt chia, dầu hạt lanh, quả óc chó... Đặc biệt cá hồi là nguồn cung cấp dồi dào acid béo omega-3.

Ăn cá hồi vào những thời điểm nhất định trong ngày có thể giúp tối đa hóa lợi ích của acid béo omega-3. Một số bằng chứng còn cho thấy, việc ăn cá hồi với một số loại thực phẩm nhất định hoặc trong các bữa ăn cụ thể có thể làm tăng lợi ích của omega-3.

Ăn cá hồi vào bữa sáng hoặc bữa trưa để tăng cường năng lượng

Ăn cá hồi vào bữa sáng hoặc bữa trưa có thể giúp tăng cường năng lượng. Acid béo omega-3 EPA và DHA trong cá hồi được cơ thể sử dụng để tạo ra năng lượng. Cá hồi cũng giàu protein giúp chúng ta no lâu hơn để có thể hoạt động trong nửa đầu ngày.

Ăn cá hồi vào bữa tối giúp ngủ ngon hơn

Ăn cá hồi vào bữa tối giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Cá hồi là nguồn cung cấp vitamin B6 cần thiết để sản xuất hormone melatonin, một hormone gây buồn ngủ. Nghiên cứu cũng cho thấy acid béo omega-3 giúp cải thiện hiệu quả giấc ngủ và chất lượng giấc ngủ.

Ăn cá hồi vào bữa tối giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Ăn cá hồi với thực phẩm ít chất xơ

Chất xơ trong thực phẩm có thể liên kết với acid béo omega-3 và làm giảm khả năng hấp thụ của chúng. Mặc dù cần thêm nghiên cứu, một số chuyên gia khuyên nên kết hợp cá hồi với các thực phẩm ít chất xơ khác để tối đa hóa khả năng hấp thụ omega-3.

Ăn cá hồi với thực phẩm chứa chất béo

Omega-3 được hấp thụ tốt hơn khi dùng cùng với các thực phẩm khác có chứa chất béo. Trong quá trình tiêu hóa, chất béo kích thích giải phóng acid mật từ túi mật. Acid mật phân tán acid béo omega-3 (và các chất béo khác) cần thiết cho quá trình tiêu hóa và hấp thụ đúng cách.

Thời điểm ăn cá hồi tốt nhất không bị giới hạn bởi một khung giờ cố định, mà tùy thuộc vào mục đích sức khỏe và nhu cầu năng lượng cá nhân. Cá hồi rất giàu omega-3, protein và vitamin D, có lợi ích khác nhau vào các thời điểm trong ngày.

