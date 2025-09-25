Ăn khoai tây có liên quan gì đến bệnh đái tháo đường?

Ăn khoai tây có thể làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường, điều này tùy thuộc vào cách chế biến và lượng tiêu thụ. Trong khi đó có nhiều thực phẩm lành mạnh thay thế giúp giảm nguy cơ mắc bệnh này.

1. Cách chế biến khoai tây làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường

Khoai tây được coi là thực phẩm lành mạnh, giàu dinh dưỡng nếu chế biến và tiêu thụ đúng cách.

Khoai tây nguyên vỏ là nguồn chất xơ tốt giúp cải thiện sức khỏe đường ruột và tạo cảm giác no lâu. Một số loại khoai tây có màu sắc đặc biệt (như khoai tây tím, đỏ) chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Tuy nhiên, khoai tây cũng có hàm lượng tinh bột cao và tinh bột này được cơ thể phân hủy thành đường đi vào máu làm tăng đường huyết.

Ngoài ra, cách chế biến cũng có ảnh hưởng quan trọng. Các nghiên cứu trước đây đề cập đến mối liên hệ giữa khoai tây và bệnh đái tháo đường type 2 (T2D) nhưng bằng chứng lại không nhất quán và thường thiếu thông tin chi tiết về phương pháp nấu nướng cũng như tác động tiềm ẩn của việc thay thế khoai tây bằng các loại thực phẩm khác.

Ăn nhiều khoai tây chiên có thể làm tăng nguy cơ mắc đái tháo đường.

Theo một nghiên cứu mới do Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan dẫn đầu cho thấy, việc ăn khoai tây chiên có liên quan đến tăng nguy cơ mắc T2D trong khi các loại khoai tây khác như khoai tây nướng, luộc và nghiền thì không. Nguy cơ tăng khi ăn nhiều khoai tây chiên hơn.

Đáng chú ý, mối liên hệ giữa việc tiêu thụ khoai tây chiên và nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường mạnh nhất khi tiêu thụ từ 12-20 năm trước khi được chẩn đoán. Điều đó cho thấy, chế độ ăn uống lâu dài có vai trò quan trọng.

2. Thực phẩm giảm nguy cơ đái tháo đường

Những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống hằng ngày có thể có tác động quan trọng đến nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2. Các nhà nghiên cứu lưu ý, hạn chế khoai tây chiên và lựa chọn các nguồn carbohydrate nguyên hạt lành mạnh có thể giúp giảm nguy cơ mắc căn bệnh này.

Nghiên cứu phát hiện ra, việc thay thế bất kỳ loại khoai tây nào bằng ngũ cốc nguyên hạt có thể làm giảm nguy cơ mắc T2D, mặc dù việc thay thế chúng bằng gạo trắng lại làm tăng nguy cơ.

Carbohydrate từ ngũ cốc nguyên hạt là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh. Các loại ngũ cốc nguyên hạt sẽ giữ lại toàn bộ hạt bao gồm cám, mầm và nội nhũ, có nhiều lợi ích hơn so với ngũ cốc tinh chế chỉ giữ lại phần nội nhũ giàu tinh bột.

Ngũ cốc nguyên hạt chứa các chất dinh dưỡng thiết yếu như magie và vitamin nhóm B, đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa glucose và cải thiện độ nhạy insulin.

Do chứa nhiều chất xơ, ngũ cốc nguyên hạt được tiêu hóa chậm hơn giúp đường huyết tăng từ từ và ổn định hơn.

Chất xơ không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng, một yếu tố quan trọng trong phòng ngừa và quản lý bệnh đái tháo đường.

3. Một số loại ngũ cốc nguyên hạt giúp duy trì ổn định đường huyết

Yến mạch: Là một trong những loại ngũ cốc nguyên hạt tốt nhất. Yến mạch chứa beta-glucan, một loại chất xơ hòa tan giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, từ đó ổn định đường huyết.

Gạo lứt: Gạo lứt có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn gạo trắng và chứa nhiều chất xơ, vitamin và khoáng chất hơn.

Hạt quinoa (diêm mạch): Hạt quinoa giàu protein và chất xơ, có chỉ số GI thấp giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả.

Lúa mạch: Giàu chất xơ hòa tan giúp làm giảm cholesterol và ổn định đường huyết.

Các loại đậu: Là nguồn cung cấp carbohydrate phức hợp, chất xơ và protein thực vật dồi dào. Chất xơ trong đậu giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa đường huyết tăng đột ngột.

Các loại hạt và quả hạch: Các loại hạt chứa chất xơ, protein và chất béo lành mạnh giúp cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Nguồn suckhoedoisong.vn