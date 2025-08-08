An Nghĩa: Phát triển cụm công nghiệp - tạo đà tăng trưởng kinh tế

Xác định phát triển công nghiệp là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giải quyết việc làm, tăng thu cho ngân sách, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xã An Nghĩa đã triển khai tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức đúng đắn về chủ trương hình thành, phát triển các cụm công nghiệp (CCN). Xây dựng các nghị quyết, chương trình hành động, đưa vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương về đẩy mạnh phát triển CCN.

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh Hoà Bình đầu tư vào CCN Phú Thành II từ tháng 2/2022 với diện tích 3,8ha. Những năm qua, Công ty không ngừng cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đa dạng về mẫu mã, màu sắc, chủng loại để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Ông Dương Mạnh Tuấn, quản lý Công ty cho biết: Công ty chuyên sản xuất, gia công và phân phối sàn gỗ công nghiệp đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển đô thị ngày càng cao, cũng như mong muốn mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm sàn gỗ công nghiệp tốt nhất. Hiện công ty tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 70 lao động địa phương.

Công ty Cổ phần chế biến gỗ Hợp Thịnh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho trên 70 lao động địa phương

Hiện, trên địa bàn xã An Nghĩa có 2 CCN nằm trong quy hoạch tỉnh Hoà Bình (cũ) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là CCN Phú Thành II và CCN Thanh Nông. Trong đó, CCN Thanh Nông được quy hoạch với diện tích 35,11ha; CCN Phú Thành II được quy hoạch với diện tích 71,93ha.

Hiện nay, có tổng số 14 nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào 2 CCN, tổng diện tích thực hiện dự án là 40,14ha, tổng mức đăng ký đầu tư là 1.259,5 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 72,9% (tính theo diện tích đất các dự án /trên tổng diện tích đất công nghiệp đối với 02 Cụm).

Đối với CCN Phú Thành II, đến thời điểm hiện tại, hạ tầng CCN đã được đầu tư xây dựng các hạng mục chính như tuyến đường vào CCN, một số tuyến đường giao thông nội bộ, hệ thống thu gom, xử lý nước thải, hệ thống cổng, tường rào..., giá trị khối lượng đã thực hiện trên 72,6 tỷ đồng.

CCN Phú Thành II đã được đầu tư một số hạng mục hạ tầng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động SXKD

Hiện có 11 nhà đầu tư thứ cấp đã được cấp chủ trương đầu tư với tổng diện tích đề nghị thực hiện dự án là 28,32ha/32,55ha (đất công nghiệp), với tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.195,99 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 87%. Trong đó, có 7 doanh nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất ổn định, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương; có 4 doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư, xây dựng nhà xưởng để đi vào hoạt động sản xuất.

Công ty Cổ phần bao bì Nakata đầu tư tại CCN Phú Thành II chuyên sản xuất các loại bao bì từ giấy và bìa tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương

Đối với CCN Thanh Nông chưa được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Hiện đang có 3 nhà đầu tư thứ cấp đã được cấp chủ trương đầu tư, diện tích thực hiện dự án là 11,82ha/22,51ha (đất công nghiệp), tổng mức đăng ký đầu tư là 63,5 tỷ đồng, tỷ lệ lấp đầy đạt 52,51%. Trong đó, có 2 dự án đã đi vào hoạt động do Công ty Cổ phần Kim Bôi và Công ty Cổ phần Tuynen Kim Bôi làm chủ đầu tư. Còn Dự án Nhà máy may công nghiệp do Công ty Cổ phần đa ngành Thanh Phú Quyến làm chủ đầu tư đã có đề xuất thu hồi quyết định chủ trương đầu tư do Chủ đầu tư dự án không đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án, dự án kéo dài không thực hiện.

Qua đánh giá, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng và thu hút dự án thứ cấp vào 2 CCN trên địa bàn xã còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế do hạ tầng kỹ thuật chưa hoàn thiện, hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước... đến cụm còn thiếu và yếu. Kinh phí chưa đảm bảo để thực hiện việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn chỉnh để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vân, Chủ tịch UBND xã An Nghĩa cho biết: Trong thu hút đầu tư vào các CCN, xã khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh; liên kết, đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sử dụng lao động tại địa phương; đa dạng hóa hình thức đào tạo, gắn liền đào tạo nghề với giải quyết việc làm. Tổ chức đào tạo tay nghề kỹ thuật cho người lao động, đặc biệt ưu tiên đối với con em các hộ gia đình có đất trong diện thu hồi phát triển công nghiệp, giúp cho người dân có thu nhập ổn định, đảm bảo cuộc sống.

Thời gian tới, xã tiếp tục thực hiện các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ về thu hút đầu tư. Chú trọng hoàn thiện, nâng cấp, cải tạo kết cấu hạ tầng các CCN. Đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải, dành diện tích trồng cây xanh. Chủ động, kiến nghị các cấp ưu tiên cấp phép cho các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến phù hợp, lĩnh vực sản xuất ít ảnh hưởng tới môi trường, không đánh đổi môi trường với các dự án gây ô nhiễm. Cùng với đó, tranh thủ tối đa sự ủng hộ của Trung ương và địa phương để hệ thống kết cấu hạ tầng được hoàn thiện. Xây dựng, áp dụng hàng rào kỹ thuật trong quá trình xem xét, quyết định các dự án mới, nhằm mục tiêu thu hút đầu tư có chọn lọc, chất lượng, phù hợp với định hướng cơ cấu nền kinh tế và kết cấu hạ tầng CCN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa. Do đó, xã đề nghị UBND tỉnh quan tâm bố trí nguồn kinh phí đầu tư Hạ tầng kỹ thuật CCN đồng bộ đối với 2 CCN Phú Thành II và CCN Thanh Nông.

Đinh Thắng