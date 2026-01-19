Ảnh báo chí ngày 19/1/2026

Ngay từ sáng sớm, không khí bên trong và bên ngoài Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội đã trở nên đặc biệt. Hòa chung không khí đó, trên khắp mọi miền Tổ quốc, không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng, hướng về Đại hội XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ.

Phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tuyên bố lý do, khai mạc phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Lê Minh Hưng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng phát biểu, đề nghị Đại hội dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí Ủy viên BCH TƯ khóa XIII đã từ trần trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Ảnh: TTXVN

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp. Ảnh: TTXVN

Đại biểu biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đoàn Chủ tịch phiên trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí lãnh đạo chụp hình lưu niệm sau phiên trù bị.

Lực lượng an ninh kiểm tra toàn bộ các phương tiện vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Lực lượng Cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại khu vực sảnh chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: TTXVN

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tổng Bí thư Tô Lâm đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư Tô Lâm với các đại biểu Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm thị sát lần cuối hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia trước giờ khai mạc phiên trù bị. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự phiên trù bị của Đại hội XIV. Ảnh: TTXVN

Đoàn xe đưa các đại biểu tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Các đại biểu dự phiên họp trù bị Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: TTXVN

Theo daihoidangtoanquoc.vn