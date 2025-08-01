Anh Bùi Văn Tùng tự tìm, chôn lợn bệnh để bảo vệ môi trường

Xã Kim Bôi – vùng đất nổi tiếng với dòng sông Bôi trong xanh, hiền hòa, với cảnh sắc thơ mộng và những ngôi làng yên bình đang đứng trước mối nguy từ dịch tả lợn châu Phi. Giữa lúc môi trường bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng người chăn nuôi vứt xác lợn chết ra suối, ra hang, có một người đàn ông âm thầm bước vào cuộc chiến với dịch bệnh theo cách rất riêng: Đi tìm, thu gom và chôn lấp xác lợn chết – đó là anh Bùi Văn Tùng, xóm Lục Cả, xã Kim Bôi.

Anh Tùng vốn là người làm nghề thu gom rác ở xã Kim Bôi đã 5 năm nay. Đó là công việc lặng lẽ, bền bỉ và chẳng mấy ai để ý, nhưng với anh, đó là cách để giữ cho quê hương sạch đẹp. Anh bảo: "Tôi từng nhặt rác làm vệ sinh môi trường, nên có ý thức giữ gìn thiên nhiên. Giờ chuyển sang chôn lợn chết cũng là giữ môi trường, chỉ có điều vất vả và nguy hiểm hơn nhiều".

Năm nay, dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh ở Kim Bôi và các vùng lân cận như xã Nật Sơn, khiến hàng trăm con lợn bị chết. Trong khi một số hộ dân vì lo sợ bị xử phạt đã âm thầm vứt lợn ra hang núi, suối nước – vô hình trung đẩy cả cộng đồng vào vòng xoáy ô nhiễm và dịch bệnh lây lan.

Có những con lợn nặng cả tạ bị vứt ra bờ suối được anh Tùng tìm thấy.

Ở xóm Che, có thời điểm người dân lo sợ đến mức kéo nhau đi vứt lợn vào các hang đá, có những con nặng tới 2 - 3 tạ. Tình trạng vứt xác lợn chết bừa bãi trở nên đáng báo động. Các con suối đầu nguồn đổi ra dòng sông Bôi – vốn là biểu tượng của sự bình yên và trong lành, bắt đầu chịu ô nhiễm xác động vật phân hủy.

Anh Tùng một mình đi dọc sông, suối, tay cầm xẻng đi tìm xác lợn chết.

Trước tình hình đó, anh Tùng không đứng ngoài cuộc. Không chờ đợi chỉ đạo, không chờ ai giao việc, anh tự đi thu gom xác lợn bệnh bị người dân vứt ra sông suối. Một mình, với chiếc xẻng, đôi găng tay và lòng quyết tâm, anh lặng lẽ đi dọc theo dòng sông Bôi, men theo các con đường nhỏ vào xóm, tìm những xác lợn bị vứt trộm để chôn cất. Chỉ trong 2 tháng, anh Tùng đã thu gom và chôn hơn 100 con lợn chết. Công việc này không hề đơn giản. Những con lợn đã chết nhiều ngày, bốc mùi hôi thối nồng nặc, xác trương phình, nằm trong các hang đá, bụi rậm – không dễ để phát hiện và di chuyển. Nhưng anh không nản. Cứ có người gọi, là anh lại lên đường.

Một mình anh Tùng kéo xác lợn chết đi chôn.

Việc làm của anh Tùng ban đầu khiến không ít người ngạc nhiên. Có người mỉa mai: “Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng”. Có hôm, tổ dân phố ủng hộ 200 nghìn. Nhưng anh Tùng không vì tiền. Anh bảo: “Làm vì con cháu, vì khách du lịch, vì môi trường”.

Đã có người hỗ trợ anh chôn xác lớn chết.

Điều đáng mừng là từ việc làm của anh, một làn sóng ý thức mới đã lan tỏa. Bà con không còn vứt lợn chết lén lút như trước. Thay vào đó, họ gọi điện báo cho anh, thậm chí cùng hỗ trợ công việc chôn lấp. Chính quyền xã, chi ủy xóm Che cũng vào cuộc, hỗ trợ máy móc, phương tiện. Không còn là hành trình đơn độc, anh Tùng giờ có cả một cộng đồng cùng đi với mình.

Việc làm của anh Tùng đã lan tỏa đến cộng đồng cùng hành động vì môi trường tốt đẹp.

Quê hương Kim Bôi đang từng bước phát triển du lịch. Dòng sông Bôi là linh hồn của vùng đất này – uốn lượn qua những cánh đồng, làng bản, nơi nhiều gia đình mở homestay, khu cắm trại đón khách từ Hà Nội, từ mọi miền đất nước. Bản thân anh Tùng cũng làm du lịch nhỏ ở Lục Cả, nên anh hiểu, một túi rác hay một xác động vật trôi sông cũng đủ khiến du khách quay lưng. “Sông Bôi phải sạch, phải xanh thì mới mời được người đến, mới giữ được cảnh quan mộng mơ cho Kim Bôi. Mình không giữ, ai giữ? Rất mong cả cộng đồng chung tay ý thức bảo vệ môi trường sông suối cảnh quan quê hương xanh, sạch, đẹp – anh Tùng chia sẻ.

Giữa lúc những thông tin tiêu cực, sự thờ ơ với môi trường vẫn còn đâu đó, việc làm của anh Tùng thật sự là điểm sáng. Nó cho thấy, chỉ cần một người khởi xướng, cộng đồng sẽ thay đổi. Chỉ cần một người không ngại khó, những giá trị tốt đẹp, cái đúng sẽ lan rộng. Giờ đây, việc làm thu gom lợn chết của anh Tùng đã mở rộng sang cả các xã lân cận như các khu nhánh suối đổ ra sông Bôi. Người dân không còn lén lút vứt xác lợn. Chính quyền cũng siết chặt quản lý. Và quan trọng hơn, người dân bắt đầu nhìn anh như một hình mẫu sống cho lối sống văn minh, có trách nhiệm. Giữ cho dòng sông Bôi trong lành, giữ cho vùng đất Kim Bôi yên bình không chỉ là chuyện của riêng ai. Nhưng sẽ chẳng ai làm nếu không có người đầu tiên dám đứng lên. Và anh Tùng – người nhặt rác năm xưa – đã lặng lẽ thắp lên ngọn lửa ấy.

Lê Chung