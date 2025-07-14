Giáo dục
Anh em song sinh cùng đạt giải quốc gia tiếng Anh TOEFL Challenge

Em Kiều Đức Thịnh và Kiều Đức Thắng - hai anh em song sinh, sinh năm 2016, cùng học lớp 4E, Trường Tiểu học Gia Cẩm cùng đạt giải quốc gia tiếng Anh TOEFL Challenge.

Em Kiều Đức Thắng (trái) và em Kiều Đức Thịnh.

Được biết, Thịnh giành ngôi vô địch tại cuộc thi năm nay với số điểm tuyệt đối 900/900 bài thi quốc tế TOEFL Junior. Cùng với đó, Thắng giành giải khuyến khích. Trước đó, cả hai anh em đều giành giải nhất cấp tỉnh Phú Thọ.

Đây là lần đầu tiên học sinh Phú Thọ chinh phục vòng chung kết quốc gia cuộc thi TOEFL Challenge với ngôi vị cao nhất.

Em Kiều Đức Thịnh đạt giải nhất quốc gia.

Kiều Đức Thịnh chia sẻ: “Ngoài việc học tiếng Anh ở trường, chúng em cũng thích tham gia các cuộc thi để thử thách bản thân và đánh giá chính xác trình độ tiếng Anh của mình, từ đó tìm ra phương pháp học hợp lý để nâng cao năng lực của bản thân”.

Em Kiều Đức Thắng (thứ 3 từ trái sang) đạt giải khuyến khích cấp quốc gia.

Năm học 2024-2025, trường Tiểu học Gia Cẩm có nhiều học sinh đạt giải cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhà trường đã đổi mới và phát triển không ngừng, khẳng định vị thế tiên phong, luôn nằm trong top đầu trong các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, và trở thành một trong những lá cờ đầu về chất lượng giáo dục đất Tổ.

Hạnh Thúy

